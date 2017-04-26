26.04.2017, 21:12

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Десятая годовщина Бронзовой ночи, репортаж Delfi из самолета-заправщика Stratotanker


rus.delfi.ee
EST
F-35 tankimine Euroopa kohal
F-35 tankimine Euroopa kohalFoto: Andres Putting

Сегодня — десятая годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. На Delfi вышло несколько материалов на эту тему. Также сегодня, 26 апреля, на портале вышел репортаж фотокорреспондента Андреса Путтинга из самолета-заправщика Stratotanker. А вечером появилась информация о воскресном инциденте в Кехра, где медик на рабочем месте употреблял амфетамин.

F-35 tankimine Euroopa kohal
F-35 tankimine Euroopa kohalFoto: Andres Putting

РЕПОРТАЖ DELFI C НЕБА: Дозаправка в воздухе новейших истребителей. Как это происходит? (126)

Во вторник в Эмари прибыли новейшие истребители США марки F-35. Важной частью их длительного перелета была дозаправка в воздухе. Как именно это происходило — смотрите и читайте ниже.

RUS Delfi 17 мин
Pronkssõdur
PronkssõdurFoto: Andres Putting

ФОТО: Люди несут к подножию Бронзового солдата на Военном кладбище цветы (5)

Сегодня — десятая годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ.

RUS Delfi 17 мин
Pronksiöö sündmused polariseerisid ühiskonna ja muutsid vene keelt kõnelevate elanike suhtumise Eesti riiki selgelt negatiivsemaks.Foto: Tiit Blaat

Десять лет движения в противоположных направлениях: как события Бронзовой ночи повлияли на эстонское общество (31)

Обострившееся в результате событий вокруг Бронзового солдата напряжение изменило отношение русскоязычного населения Эстонии к себе, политике, своему языку и культуре, пишет Eesti Päevaleht.

RUS Delfi 17 мин
Erakorralise meditsiini keskuses
Pilt on illustratiivneFoto: Andres Putting

В Кехра медик на рабочем месте употреблял амфетамин (13)

В ночь на воскресенье кехраские работники медучреждения Karell были вынуждены из-за своего коллеги вызвать полицейский патруль. Возникло подозрение, что один из медиков находится в наркотическом состоянии.

RUS Delfi 17 мин
Ukraina
UkrainaFoto: ANATOLI STEPANOV, AFP

Латвиец признался ПБ, что был снайпером в Донбассе и убил более 100 человек (110)

Обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.

RUS Delfi 17 мин
Rail Baltic mängurong
Rail Baltic Foto: Madis Veltman

Издание: проект Rail Baltic окажется в исчисляемом миллиардами минусе (70)

Согласно проведенному агентством Ernst&Young исследованию, проект Rail Baltic без учета помощи со стороны ЕС окажется в минусе на 4 млрд евро, а с учетом помощи ЕС — на 0,6 млрд, пишет Ärileht.

RUS Delfi 17 мин
Vene suursaadik Aleksandr Petrov
Vene suursaadik Aleksandr PetrovFoto: Julia Kalinina

Посол РФ в Эстонии: события десятилетней давности отбросили назад отношения между русской и эстонской общинами (2)

26 апреля, в десятую годовщину апрельских событий 2007 года прошла памятная церемония у памятника Воину-освободителю, более известному как ”Бронзовый солдат”.

RUS Delfi 17 мин
Foto: Kaader videost

ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Виймси автомобиль загорелся во время езды (19)

В среду около половины третьего дня в Лайакюла волости Виймси загорелся автомобиль на газу Toyota Sienna. Пламя охватило машину, но никто не пострадал.

RUS Delfi 17 мин
Foto: Roman Vikulov

Оправданный по делу об апрельских беспорядках нарвитянин — об отношениях общин 10 лет спустя (11)

27 апреля 2017 года — десятая годовщина Бронзовой ночи. Самым нашумевшим эпизодом апрельских событий 2007 года в Нарве было жесткое задержание полицией руководителя реабилитационного центра для наркоманов ”Ты не останешься один” Юрия Магерова. Вспоминая о тех событиях, подводя их итоги, личные и общественные, оправданный судами всех инстанций Магеров говорит, что, на его взгляд, государство очень мало сделало для того, чтобы восстановить уровень взаимопонимания между общинами, который был до 2007 года.

RUS Delfi 17 мин
RAHUTUSED TALLINNAS
RAHUTUSED TALLINNASFoto: Rauno Volmar

Про кровоточащие раны и не только. Что пишут в зарубежной прессе о Бронзовой ночи? (5)

В среду исполняется 10 лет событиям Бронзовой ночи. Как они и их последствия освещаются в русскоязычной зарубежной прессе? Предлагаем вашему вниманию подборку новостей, вышедших 25 и 26 апреля 2017 года.

RUS Delfi 17 мин
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