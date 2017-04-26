ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Десятая годовщина Бронзовой ночи, репортаж Delfi из самолета-заправщика Stratotanker

F-35 tankimine Euroopa kohal Foto: Andres Putting

Сегодня — десятая годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. На Delfi вышло несколько материалов на эту тему. Также сегодня, 26 апреля, на портале вышел репортаж фотокорреспондента Андреса Путтинга из самолета-заправщика Stratotanker. А вечером появилась информация о воскресном инциденте в Кехра, где медик на рабочем месте употреблял амфетамин.