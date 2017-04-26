ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Десятая годовщина Бронзовой ночи, репортаж Delfi из самолета-заправщика Stratotanker

Сегодня — десятая годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. На Delfi вышло несколько материалов на эту тему. Также сегодня, 26 апреля, на портале вышел репортаж фотокорреспондента Андреса Путтинга из самолета-заправщика Stratotanker. А вечером появилась информация о воскресном инциденте в Кехра, где медик на рабочем месте употреблял амфетамин.
РЕПОРТАЖ DELFI C НЕБА: Дозаправка в воздухе новейших истребителей. Как это происходит? (131)
Во вторник в Эмари прибыли новейшие истребители США марки F-35. Важной частью их длительного перелета была дозаправка в воздухе. Как именно это происходило — смотрите и читайте ниже.
ФОТО: Люди несут к подножию Бронзового солдата на Военном кладбище цветы (5)
Сегодня — десятая годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ.
Десять лет движения в противоположных направлениях: как события Бронзовой ночи повлияли на эстонское общество (31)
Обострившееся в результате событий вокруг Бронзового солдата напряжение изменило отношение русскоязычного населения Эстонии к себе, политике, своему языку и культуре, пишет Eesti Päevaleht.
В Кехра медик на рабочем месте употреблял амфетамин (28)
В ночь на воскресенье кехраские работники медучреждения Karell были вынуждены из-за своего коллеги вызвать полицейский патруль. Возникло подозрение, что один из медиков находится в наркотическом состоянии.
Латвиец признался ПБ, что был снайпером в Донбассе и убил более 100 человек (169)
Обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.
Издание: проект Rail Baltic окажется в исчисляемом миллиардами минусе (89)
Согласно проведенному агентством Ernst&Young исследованию, проект Rail Baltic без учета помощи со стороны ЕС окажется в минусе на 4 млрд евро, а с учетом помощи ЕС — на 0,6 млрд, пишет Ärileht.
Посол РФ в Эстонии: события десятилетней давности отбросили назад отношения между русской и эстонской общинами (2)
26 апреля, в десятую годовщину апрельских событий 2007 года прошла памятная церемония у памятника Воину-освободителю, более известному как ”Бронзовый солдат”.
ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Виймси автомобиль загорелся во время езды (27)
В среду около половины третьего дня в Лайакюла волости Виймси загорелся автомобиль на газу Toyota Sienna. Пламя охватило машину, но никто не пострадал.
Оправданный по делу об апрельских беспорядках нарвитянин — об отношениях общин 10 лет спустя (11)
27 апреля 2017 года — десятая годовщина Бронзовой ночи. Самым нашумевшим эпизодом апрельских событий 2007 года в Нарве было жесткое задержание полицией руководителя реабилитационного центра для наркоманов ”Ты не останешься один” Юрия Магерова. Вспоминая о тех событиях, подводя их итоги, личные и общественные, оправданный судами всех инстанций Магеров говорит, что, на его взгляд, государство очень мало сделало для того, чтобы восстановить уровень взаимопонимания между общинами, который был до 2007 года.
Про кровоточащие раны и не только. Что пишут в зарубежной прессе о Бронзовой ночи? (6)
В среду исполняется 10 лет событиям Бронзовой ночи. Как они и их последствия освещаются в русскоязычной зарубежной прессе? Предлагаем вашему вниманию подборку новостей, вышедших 25 и 26 апреля 2017 года.