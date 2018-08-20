ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День восстановления независимости Эстонии: празднования, события, впечатления

ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | "Всех порвем": репортаж с гетто-соревнований в Ласнамяэ

В субботу, 18 августа, в столичном районе Ласнамяэ прошел финал турнира Lasnasport. Организаторы подготовили особенную программу - гетто соревнования в самом большом районе Таллинна. Спортсмены сражались в уличный футбол и баскетбол, танцевали хип-хоп и исполняли трюки на турнике. Смотрите репортаж Rus.Delfi с этого мероприятия!

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ФОТО: Сине-бело-черный: у вильяндиского магазина Maxima свое видение эстонского флага

Foto: Delfi lugeja

Читатель из Вильянди прислал Delfi фотографию, зафиксировавшую, как в расположенном в этом городе Maxima придали эстонскому флагу совершенно новый вид.

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"Капля дегтя в бочке меда". Тынис Мяги раскритиковал цену на билет на Совместное пение ЭР100

Delfi

Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. В частности, проходило оно и на Первческом поле в Таллинне. На мероприятии выступал Тынис Мяги. По его мнению, в целом, все было позитивно, но цена на билет — высоковата.

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"Посмотрите на себя в зеркало!" Солист Smilers раскритиковал политиков, презентовавших себя на Совместном пении ЭР100

Delfi rallipäev Foto: Jaanus Lensment

ТОП Впечатляющее сравнение: насколько с момента восстановления независимости Эстонии выросли цены, зарплаты и пенсии? Путина захотели видеть на еще одной свадьбе в Европе ФОТО: Пилот Nordica во время посадки в Таллиннском аэропорту вызвал на поле спасателей

Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру.

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Этого стыдно не знать! Про путч, ГКЧП и другие "страшные" слова

1991 Moskva Foto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

Возможно, некоторые наши юные читатели не знают о событиях 27-летней давности. А другие, быть может, в суете дней позабыли. Delfi решил слегка заняться просвещением и напомнить уважаемым читателям: что, где, когда и почему. А также что было потом.

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В День восстановления независимости активисты ударили автопробегом по алкоакцизам, безответственности и антигуманным ценам на спиртное

Delfi

Сегодня, несмотря на дождь, на аэродроме Куузику, что в Рапламаа, на сотнях машин приехали люди, чтобы потребовать политической ответственности от политиков в рамках акции "Налоги — в Латвию", которая до этого прошла в День независимости.

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ФОТО И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Званые гости прибыли на президентский прием! Кто, в чем и с кем?

Foto: Oliver Tsupsman

В 18 часов в розовом саду дворца Кадриорг начнется прием президента Эстонской Республики.

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Президент Кальюлайд ввиду нелетной погоды позволила гостям нарушить праздничный дресскод