20.08.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День восстановления независимости Эстонии: празднования, события, впечатления


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День восстановления независимости Эстонии: празднования, события, впечатления
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости отмечается летней праздничной неделей, которая объединяет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях.

Как прошел этот день?

К электронному хору Совместного пения ЭР100 присоединилось более 52 000 человек

Foto: Taavi Sepp

Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру.
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Впечатляющее сравнение: насколько с момента восстановления независимости Эстонии выросли цены, зарплаты и пенсии?

Foto: Tiit Veermäe, Rahvusarhiiv

В годовщину восстановления независимости Эстонии любопытно посмотреть, насколько за этот период поднялись цены, зарплаты и пенсии.
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Наталья Сааль: переворот — не повод расслабляться

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”А ну-ка пошли отсюда на х… обе!” Пеэтер Соокруус, генеральный директор Эстонского радио, где я работала в начале 90-х, всегда был безупречно корректен, никогда не повышал голос и не пользловался подобной лексикой. Но в ночь с 19 на 20 августа 1991 года его можно было понять и простить.
Loe edasi...

ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | "Всех порвем": репортаж с гетто-соревнований в Ласнамяэ

В субботу, 18 августа, в столичном районе Ласнамяэ прошел финал турнира Lasnasport. Организаторы подготовили особенную программу - гетто соревнования в самом большом районе Таллинна. Спортсмены сражались в уличный футбол и баскетбол, танцевали хип-хоп и исполняли трюки на турнике. Смотрите репортаж Rus.Delfi с этого мероприятия!
Loe edasi...

ФОТО: Сине-бело-черный: у вильяндиского магазина Maxima свое видение эстонского флага

Foto: Delfi lugeja

Читатель из Вильянди прислал Delfi фотографию, зафиксировавшую, как в расположенном в этом городе Maxima придали эстонскому флагу совершенно новый вид.
Loe edasi...

"Капля дегтя в бочке меда". Тынис Мяги раскритиковал цену на билет на Совместное пение ЭР100

Delfi

Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. В частности, проходило оно и на Первческом поле в Таллинне. На мероприятии выступал Тынис Мяги. По его мнению, в целом, все было позитивно, но цена на билет — высоковата.
Loe edasi...

"Посмотрите на себя в зеркало!" Солист Smilers раскритиковал политиков, презентовавших себя на Совместном пении ЭР100

Delfi rallipäev Foto: Jaanus Lensment

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Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру.
Loe edasi...

Этого стыдно не знать! Про путч, ГКЧП и другие "страшные" слова

1991 Moskva Foto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

Возможно, некоторые наши юные читатели не знают о событиях 27-летней давности. А другие, быть может, в суете дней позабыли. Delfi решил слегка заняться просвещением и напомнить уважаемым читателям: что, где, когда и почему. А также что было потом.
Loe edasi...

В День восстановления независимости активисты ударили автопробегом по алкоакцизам, безответственности и антигуманным ценам на спиртное

Delfi

Сегодня, несмотря на дождь, на аэродроме Куузику, что в Рапламаа, на сотнях машин приехали люди, чтобы потребовать политической ответственности от политиков в рамках акции "Налоги — в Латвию", которая до этого прошла в День независимости.
Loe edasi...

ФОТО И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Званые гости прибыли на президентский прием! Кто, в чем и с кем?

Foto: Oliver Tsupsman

В 18 часов в розовом саду дворца Кадриорг начнется прием президента Эстонской Республики.
Loe edasi...

Президент Кальюлайд ввиду нелетной погоды позволила гостям нарушить праздничный дресскод

President Kersti Kaljulaid. Foto: Hendrik Osula

Сегодня по случаю Дня восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд пригласила на прием в Кадриорг известных людей и деятелей культуры.
Loe edasi...

Петербуржец на Дне семьи: ладно, скажу, не посадят. У русских чувство родины основано на атрибутах, у эстонцев есть чувство kodumaa

Сегодня, в День восстановления независимости, на территории телебашни прошел День семьи. Публике были представлены снаряжения и транспортные средства Кайтселийта, Сил обороны, полиции и Спасательного департамента.
Loe edasi...

"Что мы можем сделать, чтобы насилия, отчужденности и равнодушия было бы меньше?" Речь президента Кальюлайд в День восстановления независимости Эстонии

Foto: Jaanus Lensment

Президент Кальюлайд в Кадриорге на приеме по случаю Дня восстановления независимости произнесла речь. Приводим ее в сокращенном варианте. Полностью можете ознакомиться с ней тут.
Loe edasi...

Ильвес: свобода — желание и работа народа, которой вдохновлялись, о которой пели и слагали стихи наши интеллектуалы

Foto: Andres Putting

По случаю 20 августа Тоомас Хендрик Ильвес написал у себя в Фейсбуке следующий пост. Приводим его с сокращениями. Полностью можете ознакомиться с ним тут.
Loe edasi...

Tallinn Hockey weekend
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