ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День восстановления независимости Эстонии: празднования, события, впечатления

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости отмечается летней праздничной неделей, которая объединяет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях.
Как прошел этот день?
К электронному хору Совместного пения ЭР100 присоединилось более 52 000 человек
Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру. Loe edasi...
Впечатляющее сравнение: насколько с момента восстановления независимости Эстонии выросли цены, зарплаты и пенсии?
В годовщину восстановления независимости Эстонии любопытно посмотреть, насколько за этот период поднялись цены, зарплаты и пенсии. Loe edasi...
Наталья Сааль: переворот — не повод расслабляться
”А ну-ка пошли отсюда на х… обе!” Пеэтер Соокруус, генеральный директор Эстонского радио, где я работала в начале 90-х, всегда был безупречно корректен, никогда не повышал голос и не пользловался подобной лексикой. Но в ночь с 19 на 20 августа 1991 года его можно было понять и простить. Loe edasi...
ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | "Всех порвем": репортаж с гетто-соревнований в Ласнамяэ
В субботу, 18 августа, в столичном районе Ласнамяэ прошел финал турнира Lasnasport. Организаторы подготовили особенную программу - гетто соревнования в самом большом районе Таллинна. Спортсмены сражались в уличный футбол и баскетбол, танцевали хип-хоп и исполняли трюки на турнике. Смотрите репортаж Rus.Delfi с этого мероприятия! Loe edasi...
ФОТО: Сине-бело-черный: у вильяндиского магазина Maxima свое видение эстонского флага
Читатель из Вильянди прислал Delfi фотографию, зафиксировавшую, как в расположенном в этом городе Maxima придали эстонскому флагу совершенно новый вид. Loe edasi...
"Капля дегтя в бочке меда". Тынис Мяги раскритиковал цену на билет на Совместное пение ЭР100
Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. В частности, проходило оно и на Первческом поле в Таллинне. На мероприятии выступал Тынис Мяги. По его мнению, в целом, все было позитивно, но цена на билет — высоковата. Loe edasi...
"Посмотрите на себя в зеркало!" Солист Smilers раскритиковал политиков, презентовавших себя на Совместном пении ЭР100
Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру. Loe edasi...
Этого стыдно не знать! Про путч, ГКЧП и другие "страшные" слова
Возможно, некоторые наши юные читатели не знают о событиях 27-летней давности. А другие, быть может, в суете дней позабыли. Delfi решил слегка заняться просвещением и напомнить уважаемым читателям: что, где, когда и почему. А также что было потом. Loe edasi...
В День восстановления независимости активисты ударили автопробегом по алкоакцизам, безответственности и антигуманным ценам на спиртное
Сегодня, несмотря на дождь, на аэродроме Куузику, что в Рапламаа, на сотнях машин приехали люди, чтобы потребовать политической ответственности от политиков в рамках акции "Налоги — в Латвию", которая до этого прошла в День независимости. Loe edasi...
ФОТО И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Званые гости прибыли на президентский прием! Кто, в чем и с кем?
В 18 часов в розовом саду дворца Кадриорг начнется прием президента Эстонской Республики. Loe edasi...
Президент Кальюлайд ввиду нелетной погоды позволила гостям нарушить праздничный дресскод
Петербуржец на Дне семьи: ладно, скажу, не посадят. У русских чувство родины основано на атрибутах, у эстонцев есть чувство kodumaa
Сегодня, в День восстановления независимости, на территории телебашни прошел День семьи. Публике были представлены снаряжения и транспортные средства Кайтселийта, Сил обороны, полиции и Спасательного департамента. Loe edasi...
"Что мы можем сделать, чтобы насилия, отчужденности и равнодушия было бы меньше?" Речь президента Кальюлайд в День восстановления независимости Эстонии
Президент Кальюлайд в Кадриорге на приеме по случаю Дня восстановления независимости произнесла речь. Приводим ее в сокращенном варианте. Полностью можете ознакомиться с ней тут. Loe edasi...
Ильвес: свобода — желание и работа народа, которой вдохновлялись, о которой пели и слагали стихи наши интеллектуалы