ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День театра и эстонская "Страна дураков"

Какая она, эстонская ”Страна дураков”, и кто в ней живет? Где находится ”проклятая дорога”, унесшая 12 человеческих жизней? Крупные торговые сети могут объединиться с приходом Lidl на рынок? Читайте эти и другие главные новости дня. А еще сегодня отмечается Всемирный день театра — вспомните вместе с нами лучшие театральные моменты года на Delfi!

ФОТО: Помпезная архитектура и небывалые площади — какая она, эстонская ”Страна дураков”, и кто в ней живет?

Ilmandu küla torniga majad paistavad kaugele. Betoonaiad on lammutatud ja häärberi hoovis laiub ka uhke tenniseväljak. Rauno Volmar

Красивая природа и большие суммы зачастую неразрывно связаны между собой. С течением времени вдоль побережья в Эстонии появилось множество монументальных домов, но одно место особенно отпечаталось в памяти народа, и имя ему — ”Страна дураков”, пишет Eesti Päevaleht.

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”Проклятая дорога”. Участок на шоссе Таллинн-Нарва унес 12 человеческих жизней

Eelmisel teisipäeval nõudis ohtlik teelõik jälle kahe inimese elu. Foto: Ain Liiva

Участок дороги Ааспере-Хальяла на шоссе Таллинн-Нарва, именуемый также ”горлышком бутылки”, забрал жизни 12 человек. Департамент шоссейных дорог признает, что речь идет о трудном отрезке, и планирует обезопасить его резиновыми столбиками на всем его протяжении, пишет Eesti Päevaleht.

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”Дело было закрыто опрометчиво”. Расследование унесшей жизнь 4-летнего мальчика трагедии продолжается

В мае исполнится ровно в год с трагедии, которая унесла жизнь четырехлетнего мальчика.

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Какую квартиру можно купить за 250 000 евро в Хельсинки, Стокгольме и Таллинне?

Helsingi Kallio linnaosa APF/SCANPIX

Четверть миллиона евро в разных европейских столицах имеют довольно разный покупательский потенциал, пишет Helsingin Sanomat.

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Lidl устроит эстонскому рынку встряску: крупные торговые сети могут объединиться

Reuters

Исполнительный директор Rimi Eesti Вайдо Падумяэ считает, что в Эстонии слишком много магазинов и не за горами процессы по их объединению.

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Названа самая популярная русскоязычная радиостанция в Эстонии

Согласно свежему исследованию, проведенному TNS Emor, самой слушаемой русскоязычной радиостанцией Эстонии остается ”Русское Радио”. ”Русское Радио” является неизменным лидером рейтингов с марта 2016 года.

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Четыре соломинки IRL: в случае неодобрения Цахкна покинет кресло председателя

Margus Tsahkna Foto: Hendrik Osula

Председатель IRL Маргус Цахкна обратился к своим ”единомышленникам” с заявлением, в котором привел четыре пункта, которые помогли бы вдохнуть в партию новую жизнь. В случае неодобрения со стороны однопартийцев Цахкна не видит возможности продолжать руководить партией.

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Гарри Каспаров: Кремль застигнут врасплох, Навальный становится лидером оппозиции

Garri Kasparovi pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Российский оппозиционер, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров утверждает, что нынешние протесты в России сильно отличаются от предыдущих массовых акций. По его мнению, Кремль был застигнут врасплох масштабом выступлений, а Алексей Навальный сумел канализировать недовольство положением вещей в первую очередь среди молодежи.

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Касса по безработице три месяца принимала решение по делу женщины с частичной трудоспособностью

Töövõimereform ja töötukassa Foto: Anna Aurelia Minev

Семь лет тому назад страдающей от депрессии женщине была назначена потеря трудоспособности в размере 80 процентов. Делопроизводство было безупречным до той поры, пока работу Департамента социального страхования не переняла Касса по безработице, пишет Maaleht со ссылкой на Õhtuleht.

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Про изучение эстонского и "Крымнаш" головного мозга. История российского предпринимателя, переехавшего в Эстонию

Фото из личного архива

Delfi продолжает публиковать истории россиян, переехавших в Эстонию и выучивших эстонский язык. Наша очередная статья — о предпринимателе из Москвы, переехавшем в Эстонию 9 лет назад и основавшем тут филиал фармацевтической компании.

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С Днем театра! Вспоминаем лучшие театральные моменты года на Delfi

Ekspress Meedia / Scanpix

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. За прошедший год Delfi встретился со многими интересными актерами, режиссерами, побывал за кулисами Русского театра, освещал премьеры. Предлагаем вместе вспомнить лучшие театральные моменты на нашем портале.

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