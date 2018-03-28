ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День скорби по погибшим в Кемерове, возмущение ПБК, встреча Кальюлайд с Елизаветой II

28 марта в России объявлен днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". В этот день начались похороны погибших. В Эстонии телеканал ПБК сегодня обвинил Свободную партию в пропагандистской кампании. А в Великобритании президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась с королевой Елизаветой II.

ФОТО и ВИДЕО: В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Kemerovo Foto: Kirill Kukhmar, Kirill Kukhmar/TASS

Первые похороны погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" прошли в Кемерове. Родные и близкие попрощались с погибшими на городском Кировском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

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ПБК возмущен "пропагандистской кампанией" Свободной партии Эстонии

Reklaamtahvlid Foto: Lugeja fotod

Свободная партия с помощью рекламных плакатов атаковала Центристскую партию и ее связи с ПБК, кроме прочего назвав его "враждебным по отношению к Эстонии телеканалом". В связи с этим медиагруппа Baltijas Mediju Alianse, в которую входит ПБК, обнародовала заявление, обвинив партию в пропагандистской кампании.

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ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась с королевой Елизаветой II

Kuvatõmmis / Twitter / TheRoyalFamily

Президент Керсти Кальюлайд сегодня после обеда встретилась в Великобритании в Виндзорском замке с Ее Величеством Елизаветой II.

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Эстония запретила въезд депутату Госдумы Затулину, РФ воспринимает это решение как недружественный акт

Konstantin Zatulin Foto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Министерство внутренних дел Эстонии запретило въезд в страну депутату Государственной Думы Российской Федерации Константину Затулину. Эту информацию Delfi подтвердила представитель МВД Эстонии Кристийна Херодес.

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Стальнухин скупил на депутатскую компенсацию детские книги собственного авторства

Mihhail Stalnuhhini autolugu Foto: Andres Putting

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия) в прошлом году выставил Рийгикогу счет на 4300 евро в виде компенсации расходов на покупку написанных им детских книг, которые депутат парламента раздавал в виде сувениров на встречах с избирателями.

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ВИДЕО: Жириновский выступил в Думе с речью о пожаре в Кемерове и предсказал очередную трагедию — на ТВ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Думе с речью, заявил, что городские власти Кемерово должны были обойти театры, дома культуры и развлекательные центры, зная, что в конце марта будет наибольший приезд детей из районов перед наступлением каникул.

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ФОТО: Свободная партия начала предвыборную кампанию — с атаки на центристов и реформистов

Reklaamtahvlid Foto: Lugeja fotod

До выборов в Рийгикогу остался еще год, но Свободная партия решила начать предвыборную кампанию заранее и с помощью рекламных плакатов атакует Центристскую партию и Партию реформ.

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Кая Каллас предлагает заменить Больничную кассу страховкой от частников

Taavi Sepp

Кая Каллас, претендующая на место председателя Партии реформ, считает, что государство могло бы рассмотреть возможность заказа для всех своих жителей услуги по страхованию здоровья в частном секторе, пишет Eesti Ekspress.

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Расследование обстоятельств смерти застреленного на площади Вабадузе Яануса Кяэрманна завершено

Vabaduse väljakul tulistati noaga politseid rünnanud meest Foto: Andres Putting

В конце октября прошлого года в Таллинне на площади Вабадузе 33-летний Яанус Кяэрманн с двумя ножами напал на полицейских, которые сделали предупредительные выстрелы из служебного оружия и после этого выстрелили в мужчину. Раненый Кяэрманн умер в тот же день в больнице. Для выяснения более точных обстоятельств случившегося начали уголовное производство, которым руководила Пыхьяская окружная прокуратура. На сегодняшний день прокуратура решила прекратить производство, то есть в действиях полицейских никаких нарушений не обнаружено.

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Обнародована презентация Лондона по Скрипалю. МИД РФ: это провал Терезы Мэй

Theresa Mary May Foto: NEIL HALL, Reuters

Газета "Коммерсант" в среду, 28 марта, опубликовала презентацию о деле Скрипаля, которую представители иностранных посольств получили 22 марта. Презентация состоит из шести слайдов, Россия в ней названа "без малейшего сомнения" виновной в отравлении Скрипаля.

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