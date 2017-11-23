ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День рождения Delfi, СМИ Ходорковского в Эстонии и год правительству Ратаса

Итак, подведем итоги уходящего четверга.

Сегодня, 23 ноября 2017 года, эстонскому новостному порталу Delfi исполняется 18 лет. Первая новость вышла 23 ноября 1999 года ровно в 10:30. С днем рождения нас и вас!

Четыре медиапроекта, получившие финансирование от Михаила Ходорковского в рамках проекта ”Открытые медиа”, объединились на одной площадке. Созданный для этого сайт уже зарегистрирован в Эстонии как СМИ.

Ровно год назад, 23 ноября 2016 года, коалиционное правительство под руководством премьер-министра Юри Ратаса принесло присягу перед Рийгикогу.

Коалиционному правительству Юри Ратаса исполняется год

Rahandusminister Toomas Tõniste, peaminister Jüri Ratas ja tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski riigieelarve teemaline pressikonverents Foto: Madis Veltman

Ровно год назад, 23 ноября 2016 года, коалиционное правительство под руководством премьер-министра Юри Ратаса принесло присягу перед Рийгикогу. В связи с этим сегодня после заседания правительства в 12 часов в Доме Стенбока в Зале государственных старейшин состоится пресс-конференция, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

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Почему русские жители Балтии не любят ЕС: официальная версия (и что с ней не так)

Reuters / Scanpix

Что мешает русскоязычным жителям стран Балтии чувствовать себя частью Европы? Этим вопросом озадачились специалисты Латвийского института внешней политики — главного think-tank латвийского МИДа. DELFI изучил, к каким заключениями пришли исследователи института и обнаружил, что кое о чем они почему-то умолчали.

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Почему осужденного за изнасилование четырех женщин хотят выпустить по УДО?

PPA

Delfi писал, что Таллиннская тюрьма поддерживает досрочное освобождение сидящего в тюрьме за четыре изнасилования Ээро Песура. Поддержка тюрьмы основывается на масштабной оценке рисков, согласно которой вероятность совершения Песуром нового преступления считают маленькой.

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А вы знали? В Ида-Таллиннской центральной больнице работает душепопечитель

ITKH

Наверняка вам известно это чувство, когда вы видите человека, и еще до того, как вам удается познакомиться или даже перекинуться парой слов, понимаете, какой он замечательный и душевный. Именно так произошло, когда мне выпало ознакомиться с работой нашего душепопечителя.

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Рейтинг самых влиятельных женщин Эстонии 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

Jean-Claude Juncker presidendiga Foto: Priit Simson

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных женщин Эстонии 2017 по версии Delfi и EPL.

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Rail Baltica может повлиять на стоимость продаваемых в Эстонии товаров

Rail Baltic mängurong Foto: Madis Veltman

На вчерашней встрече руководства RB Rail и представителей некоторых коммерческих предприятий стороны отметили, что новая железная дорога повысит конкурентоспособность Эстонии и может оказать влияние на цены в сторону уменьшения, пишет Eesti Päevaleht.

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Исследование: четверть молодых людей Эстонии делится своими обнаженными фото

PantherMedia 21607883 Foto: chieu tran, PantherMedia / chieu tran

Как показало недавнее исследование Norstat, проводившееся в Эстонии в октябре-месяце, наша молодежь ведет в интернете весьма активную жизнь: обменивается снимками в обнаженном виде, пользуется разными приложения для знакомств, а еще пишет посты, звонит и отправляет SMS в нетрезвом виде, о чем потом приходится горько раскаиваться.

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Метеорологи предрекают самую холодную зиму века: сбудется ли прогноз?

talv Foto: Ago Tammik

В последние годы погода сошла с ума: вместо зимы затяжная осень, лето наступает с опозданием на полтора месяца, в общем, уже не знаешь, чего же ждать дальше. А совсем недавно появилась информация о том, что предстоящая зима станет чуть ли не самой холодной за последние 100 лет, так что уже сейчас следует задуматься об утеплении жилья и докупить побольше теплых вещей в гардероб.

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Ходорковский зарегистрировал в Эстонии русскоязычное онлайн-СМИ

Foto: Karli Saul

Четыре медиапроекта, получившие финансирование от Михаила Ходорковского в рамках проекта ”Открытые медиа”, объединились на одной площадке. Созданный для этого сайт уже зарегистрирован в Эстонии как СМИ, пишет РБК.

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Ильвес: представитель Gemalto — расист и нацист, который считает эстонцев недочеловеками

Toomas Hendrik Ilves Foto: Aleksei Vitvitski, Sputnik

Президент Тоомас Хендрик Ильвес ответил эстонскому представителю изготавливающего для Эстонии ИД-карты предприятия Gemalto Андреасу Лехманну, который вчера открыл новую главу в саге ИД-карт с риском безопасности.

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Абсурд: в Таллинне автобусы не могут подъехать к остановке из-за установленного на ней столба

Foto: MK Estonia

Водитель столичного общественного транспорта Андрей вынужден выплачивать из своей зарплаты 755 евро за ремонт автобусного зеркала, которое разбил, подъезжая к остановке. При этом мужчина утверждает, что произошла поломка не по его вине, причиной тому неправильная планировка остановок в Таллинне, из-за чего водители автобусов не могут выполнять свою работу надлежащим образом, пишет "МК Эстония".

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Ничего не понятно? Разъясняем! Расчет не облагаемого налогом минимума вызвал у народа шквал вопросов

Foto: Scanpix, REUTERS

Несмотря на то, что о новом не облагаемом подоходным налогом минимуме написано очень много, нововведение до сих пор вызывает у народа шквал вопросов. На самые частые из них отвечает ведущий специалист Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде.

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Рейтинг самых влиятельных деятелей сельского хозяйства Эстонии 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

jaanus Vihand poseeriv arvelauaga firma muuseumipoes Foto: Rauno Volmar

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных деятелей сельского хозяйства Эстонии 2017 по версии Delfi и EPL.

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Воровавший из детских учреждений мужчина взят под стражу: полиция ищет свидетелей и потерпевших

PPA

На прошлой неделе сотрудники Нарвского отделения полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении нескольких краж из общественных учреждений. С разрешения суда 36-летний мужчина был взят под стражу.

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Касса не оплачивает. За полтора дня борющемуся с последней стадией рака мужчине пожертвовали 50 000 евро

ELU PARIISIS: Mõnikord on isegi kõndimisega raskusi, sest tasakaal kipub kaduma. Vähemalt on kliima parem kui Eestis. Foto: Karin Kaljuläte

Политический обозреватель и член совета ERR, отец двух маленьких детей Агу Ууделепп (43) около двух лет борется с последней стадией рака легких, но дальнейшее лечение Больничная касса не компенсирует, написал вчера еженедельник Eesti Ekspress.

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С днем рождения, Delfi! Смотрите, каким был портал тогда — 18 лет назад, и какие мы сейчас

фото иллюстративное ekraani kuvatõmmis

Сегодня, 23 ноября 2017 года, эстонскому новостному порталу Delfi исполняется 18 лет. Первая новость вышла 23 ноября 1999 года ровно в 10:30.

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Кабмин одобрил законопроект, ограничивающий доступ во власть совершившим преступления лицам

Urmas Reinsalu Foto: Tiit Blaat

В четверг, 23 ноября, правительство Эстонии поддержало законопроект, инициированный парламентской фракцией Партии реформ и направленный на ограничение возможности баллотироваться на выборах в местные органы власти, Рийгикогу или Европейский парламент для людей, совершивших преступление, сообщает rus.err.ee.

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Акцизы на алкоголь вырастут меньше запланированного, дефицит покроют за счет дивидендов госфирм

ahandusminister Toomas Tõniste Foto: Rauno Volmar

В четверг, 23 ноября, правительство собралось для обсуждения возможности не повышать акцизы на алкоголь. Было решено, что повышение акцизов на алкоголь будет, но вдвое меньше, чем планировалось ранее. Так менее часа назад решил кабинет министров, передает "Актуальная камера".

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Работающий пенсионер: я потеряю в деньгах больше Осиновского, а ведь его зарплата намного выше!

Vene Delfi valimisdebatt Foto: Madis Veltman

В редакцию обратился читатель, работающий пенсионер, по словам которого, в связи с грядущими налоговыми изменениями в следующем году он потеряет немалую сумму.

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ВИДЕО: Первый год активной деятельности Керсти Кальюлайд в Facebook

Самая влиятельная женщина Эстонии — президент Керсти Кальюлайд — помимо прочего ведет активную деятельность в соцсетях.

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