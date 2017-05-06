ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День полезных дел, долгожданная весна и ностальгия

В субботу по всей Эстонии в рамках Дня полезных дел "Сделаем!" прошли толоки. Delfi не остался в стороне и нашел много интересного. Об этом и о том, чем еще был знаменателен этот день, читайте в нашей традиционной подборке:

ВИДЕО DELFI: "Все отлично! Горы мусора". Участники акции "Сделаем!" поделились впечатлениями от субботника

Teema ära, Trash Hunt 2017 Foto: Tiit Blaat

В субботу, 6 мая, по всей Эстонии проходит акция ”Сделаем!”. В этом году в ней принимают участие десятки тысяч людей, желающих жить в более чистой и красивой стране.

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ГАЛЕРЕЯ: В Дне полезных дел ”Сделаем!” участвуют тысячи жителей Эстонии

Teeme ära talgupäev Tiit Blaat

Сегодня десятки тысяч человек по всей Эстонии вышли из своих домов, чтобы принять участие в Дне полезных дел ”Сделаем!” и способствовать таким образом развитию и красоте своего родного края.

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ФОТО И ВИДЕО: Горы окурков, карбюратор и презервативы. Журналист Delfi и команда убирают мусор на коплиских линиях

В субботу, 6 мая, десятки тысяч человек по всей Эстонии вышли из своих домов, чтобы принять участие в Дне полезных дел ”Сделаем!” и способствовать таким образом развитию и красоте своего родного края.

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ФОТО: Хорошая погода выманила жителей Тарту на улицы

Tartu Jooksumaraton 2017 TILLUjooks Foto: Argo Ingver

Сегодня в Тарту прошел марафон, собравший в общей сложности 3940 маленьких любителей спорта, что на 300 больше, чем в прошлом году.

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ФОТО: Необычные грибы в эстонских лесах

саркосцифы RMK

”Апрель! Апрель! На дворе звенит капель…” Продолжение, конечно же, все знают, пишет природовед Олег Цымбаревич в блоге RMK.

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Дождались? В некоторых уголках Эстонии воздух прогрелся до 20 градусов

Vaade RMK Tellingumäelt Foto: Anni Õnneleid

По-весеннему теплые деньки, похоже, все-таки пришли в Эстонию.

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НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ВИДЕО: Во что играли в 1990-х эстонские дети

В Тартуском музее игрушек открылась выставка под названием "Мечты и реальность. Детство 90-х", на которой можно увидеть, во что играли в то время дети, какую одежду носили и что коллекционировали.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Строительство бетонных джунглей Мустамяэ

Grupp inimesi Tallinna 37. Keskkooli hoone taustal Mustamäe 5. mikrorajoonis. Foto: Uno Oksbusch, Eesti Ajaloomuuseum

Возведение столичного района Мустамяэ происходило по большей части в 60-х годах, и теперь в этой части города проживает 67 801 человек.

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9 мая в Нарве: улицы перекроет не полиция, нарвитян просят ”использовать разрешенную символику”

Narva, võidupüha, 9 mai Foto: Sergei Stepanov, NPA

Полиция призывает нарвитян помнить о смысле Дня Победы, избегать политической агитации и провоцирующей символики, но против простого красного знамени ничего не имеет.

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Три месяца новой реформы: страсти по пособию на трудоспособность

Фото: Инфопресс

С января начала работать новая реформа трудоспособности, запущенная министерством социальных дел и претворяемая в жизнь Кассой по безработице. Чуть более трех месяцев оценки трудоспособности по новой системе — и критика со стороны населения не заставила себя ждать.

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ВИДЕОТЕСТ DELFI: "Полный провал?" Что думает китаец о продающейся в Эстонии китайской еде

Многие говорят о том, что предлагаемая эстонскими ресторанами китайская еда достаточно далека от аутентичной.

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Таллинн годами дешево сдает в аренду помещения неизменному фигуранту ежегодников КаПо

Inimõiguste Teabekeskuse juht Aleksei Semjonov on ka Tallinna linnavolikogu liige Foto: Rauno Volmar

Деятельность Центра информации по правам человека, который именуется в ежегодниках Полиции безопасности (КаПо) одним из инструментов оказания влияния со стороны России, поддерживается городом Таллинна, который уже на протяжении многих лет предоставляет в центре столицы недорогие помещения для аренды.

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ГАЛЕРЕЯ: В Москве прошел митинг по случаю пятилетней годовщины событий на Болотной площади

Foto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг в день годовщины акции 6 мая 2012 года, после которой были задержаны и приговорены десятки участников шествия. Перед нынешней акцией полиция по указанию человека в штатском сорвала со сцены задник с надписями про Путина и Кадырова.

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ФОТО: При посадке леса в окрестностях Нарвы добровольцы нашли снаряд и гранату

Narva Foto: Roman Vikulov

6 мая RMK (Центр управления государственными лесами) провел акцию ”Рождение леса” в Ида-Вирумаа, в Аувере, что между Нарвой и Силламяэ. Около 100 добровольцев посадило примерно 1500 трехгодовалых елочек на делянке в 5 гектаров, недавно являвшейся лесом. В ходе посадочных работ участниками акции были обнаружены граната и снаряд.

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ОБЗОР: Какие сладкие напитки с нового года подорожают и на сколько?

Foto: Priit Simson

В четверг правительство одобрило проект Закона о налоге на подслащенные напитки, согласно которому с нового года будут облагаться налогом подслащенные сахаром или подсластителем напитки, в которых больше 5 граммов сахара на 100 миллилитров.

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Глава Еврокомиссии: английский язык теряет значение в Европе

Jean-Claude Juncker AP

Английский язык сдает свои позиции в Европе, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Такое заявление он сделал на конференции в Италии, где выступил с речью на французском, а не на английском языке.

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ФОТО и ВИДЕО: Не для слабонервных! В AHHAA открылась выставка человеческих органов

В пятницу в центре науки AHHAA открылась выставка ”Ahhaa, inimkehad!” („Human Bodies”), на которой экспонируются человеческие тела в разрезе: в общей сложности более 115 разных органов.

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ФОТО: В Ида-Вирумаа на братских могилах советских солдат и узников концлагерей побывали ветераны

Jevgeni Kapov

В преддверии праздника Победы члены Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве совершают традиционную поездку по местам захоронений воинов, павших в битве с гитлеровской армией, и братские могилы узников нацистских концлагерей.

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ФОТО: В Мустамяэ в пожаре погиб кот и серьезно пострадала собака

Põleng Ehitajate teel Foto: Lugeja foto

В субботу в 17:03 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Эхитаяте теэ, 33 в столичном районе Мустамяэ.

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МИД РФ прокомментировал нарушение самолетом Лаврова воздушного пространства Эстонии

Sergei Lavrov Foto: Tiit Blaat

Полет спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова из России в Финляндию был согласован и прошел штатно. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати ведомства, комментируя обвинения Эстонии в нарушении российским правительственным бортом воздушной границы страны.

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