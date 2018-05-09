ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День Победы и День Европы

ВИДЕО: Охрана оттолкнула ветерана ВОВ от Путина. Реакция президента

Некрасивый инцидент произошел после окончания парада Победы на Красной площади. Президент России Владимир Путин направлялся в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, когда сотрудник охраны (видимо, ФСО) довольно резво оттеснил оказавшегося у него на пути ветерана Великой Отечественной войны, пишет МК.

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Максим Рева: в последнее время общество и государство стали спокойнее относиться к 9 мая

С самого утра в Таллинне люди несут цветы к Бронзовому солдату, у которого несут вахту местные активисты. Разводящий караул у солдата Максим Рева поделился своим мнением об отношении жителей Эстонии к 9 мая.

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ФОТО: В Кохтла-Ярве люди принесли на митинг свой ”Бессмертный полк”

9 мая третий урок в Ярвеской Русской гимназии был посвящен минувшей войне, победу в которой отмечают в этот день. Это был необычный урок: в гимназии прошел домашний фестиваль ”Постарайтесь вернуться назад”, на котором звучали стихи и песни военных лет в исполнении педагогов и учеников гимназии. Многие участники фестиваля были с георгиевскими ленточками..

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ВИДЕО DELFI: "Палит контору, с Новым годом!": в Нарве состоялась акция "Бессмертный полк"

Сегодня в честь празднования Дня Победы в Нарве состоялось шествие "Бессмертный полк". Корреспондент Delfi в режиме Live вел на страничке портала в Facebook видеотрансляцию. Смотрите, как это было.

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Мнение представителей ветеранских организаций: достойным ли образом относится к 9 мая молодежь в Эстонии?

Весь день 9 мая в Таллинне люди несут цветы к подножию Бронзового солдата. Утром на военное кладбище прибыли делегации ветеранских организаций.

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ФОТО: В Нарве отпраздновали 9 мая без особенных эксцессов, но у одного горожанина сняли советский флаг с машины

9 mai, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

9 мая в Нарве прошло по, можно сказать, традиционному сценарию: сбор на Петровской площади, концерт, шествие в Братской могиле на Пятом ровелине, панихада там же, возложение цветов.

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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: В Киеве прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла и в Киеве. Читательница Delfi прислала фото и видео с шествия.

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