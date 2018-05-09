ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День Победы и День Европы

9 мая в стране отмечали и День Европы, и День Победы. Также сегодня астролога Игоря Манга обвинили в домогательствах, а ночью стало известно, что Элина Нечаева прошла в финал Евровидения. Обо всем самом интересном — в нашей традиционной подборке.
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Венок "От эстонского народа" и красные розы от Яны Тоом. К "Бронзовому солдату" возлагают цвет
9 мая в мире отмечается День Победы. К "Бронзовому солдату" в Таллинне с утра уже начинают нести цветы. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как на Красной площади прошел Парад Победы
Военный парад, знаменующий 73-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в Москве. Loe edasi...
ВИДЕО: Охрана оттолкнула ветерана ВОВ от Путина. Реакция президента
Некрасивый инцидент произошел после окончания парада Победы на Красной площади. Президент России Владимир Путин направлялся в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, когда сотрудник охраны (видимо, ФСО) довольно резво оттеснил оказавшегося у него на пути ветерана Великой Отечественной войны, пишет МК. Loe edasi...
Максим Рева: в последнее время общество и государство стали спокойнее относиться к 9 мая
С самого утра в Таллинне люди несут цветы к Бронзовому солдату, у которого несут вахту местные активисты. Разводящий караул у солдата Максим Рева поделился своим мнением об отношении жителей Эстонии к 9 мая. Loe edasi...
ФОТО: В Кохтла-Ярве люди принесли на митинг свой ”Бессмертный полк”
9 мая третий урок в Ярвеской Русской гимназии был посвящен минувшей войне, победу в которой отмечают в этот день. Это был необычный урок: в гимназии прошел домашний фестиваль ”Постарайтесь вернуться назад”, на котором звучали стихи и песни военных лет в исполнении педагогов и учеников гимназии. Многие участники фестиваля были с георгиевскими ленточками.. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: "Палит контору, с Новым годом!": в Нарве состоялась акция "Бессмертный полк"
Сегодня в честь празднования Дня Победы в Нарве состоялось шествие "Бессмертный полк". Корреспондент Delfi в режиме Live вел на страничке портала в Facebook видеотрансляцию. Смотрите, как это было. Loe edasi...
Мнение представителей ветеранских организаций: достойным ли образом относится к 9 мая молодежь в Эстонии?
Весь день 9 мая в Таллинне люди несут цветы к подножию Бронзового солдата. Утром на военное кладбище прибыли делегации ветеранских организаций. Loe edasi...
ФОТО: В Нарве отпраздновали 9 мая без особенных эксцессов, но у одного горожанина сняли советский флаг с машины
9 мая в Нарве прошло по, можно сказать, традиционному сценарию: сбор на Петровской площади, концерт, шествие в Братской могиле на Пятом ровелине, панихада там же, возложение цветов. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: В Киеве прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла и в Киеве. Читательница Delfi прислала фото и видео с шествия. Loe edasi...
Таави Аас: День Европы напоминает нам, насколько мы свободны
Астролог Игорь Манг оказался в центре скандала с домогательствами
В сегодняшней передаче "Pealtnägija" будет история об общественном деятеле, который, как утверждается, домогается своих клиенток. По словам источников Delfi, речь идет об астрологе Игоре Манге. Loe edasi...
Реакция на громкие убийства в Ида-Вирумаа: в полиции произойдут кадровые изменения
Совершенные в течение апреля в Ида-Вирумаа два громких убийства, когда руками мужчин были убиты девушка в Кохтла-Ярве и женщина в Нарве, повлекут за собой кадровые изменения в Идаской префектуре. Сообщивший об этом глава МВД говорит о должностной халатности и должностной ответственности, пишет Põhjarannik. Loe edasi...
Государство должно пойти негражданам навстречу
Многие наши соотечественники мне пишут и говорят о том, что чувствуют несправедливое отношение государства по отношению к негражданам. Я прекрасно их понимаю. Многие из них прожили в Эстонии десятки лет, принимали активное участие в становлении независимости страны, трудятся на благо нашего общего государства. Я сам в 92-м был очень удивлен, когда узнал, что не могу выбрать новый парламент Эстонии, так как не являюсь гражданином, хотя лично с автоматом в руках защищал Тоомпеа и во вновь рожденном государстве работал полицейским. Loe edasi...
Подающие на гражданство получат возможность бесплатно изучать эстонский язык
Конституционная комиссия Рийгикогу отправила на первое чтение законопроект, согласно которому иностранцы, прожившие в Эстонии на протяжении не менее пяти лет, получат возможность бесплатно изучать эстонский язык. Расходы возьмет на себя государство, передает пресс-служба Рийгикогу. Loe edasi...
Сравниваем цены 1993 и 2018 годов: что и насколько подорожало в Эстонии за четверть века?
В наше время все меняется очень быстро: новые технологии появляются почти каждый день, выявляют новые болезни и тут же придумывают лекарства от них, совершают казавшиеся еще вчера невероятными научные открытия… Но быстрее всего меняется стоимость различных товаров и услуг. ”МК-Эстония” решила посчитать, насколько лучше или хуже мы стали жить по сравнению с тем, что было четверть века назад, если сопоставить уровень жизни и цен сегодня и в далеком 1993 году. Loe edasi...
ФОТО: Смотрите, сколько стоит пиво на террасах на Ратушной площади в Таллинне