09.05.2018, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День Победы и День Европы

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9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2018
9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2018Foto: Karin Kaljuläte

9 мая в стране отмечали и День Европы, и День Победы. Также сегодня астролога Игоря Манга обвинили в домогательствах, а ночью стало известно, что Элина Нечаева прошла в финал Евровидения. Обо всем самом интересном — в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Венок "От эстонского народа" и красные розы от Яны Тоом. К "Бронзовому солдату" возлагают цвет

Foto: Karin Kaljuläte

9 мая в мире отмечается День Победы. К "Бронзовому солдату" в Таллинне с утра уже начинают нести цветы.
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ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как на Красной площади прошел Парад Победы

Военный парад, знаменующий 73-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в Москве.
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ВИДЕО: Охрана оттолкнула ветерана ВОВ от Путина. Реакция президента

Некрасивый инцидент произошел после окончания парада Победы на Красной площади. Президент России Владимир Путин направлялся в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, когда сотрудник охраны (видимо, ФСО) довольно резво оттеснил оказавшегося у него на пути ветерана Великой Отечественной войны, пишет МК.
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Максим Рева: в последнее время общество и государство стали спокойнее относиться к 9 мая

С самого утра в Таллинне люди несут цветы к Бронзовому солдату, у которого несут вахту местные активисты. Разводящий караул у солдата Максим Рева поделился своим мнением об отношении жителей Эстонии к 9 мая.
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ТОП

ФОТО: В Кохтла-Ярве люди принесли на митинг свой ”Бессмертный полк”

9. mai 2018 Kohtla-Järve Foto: Jevgeni Kapov

9 мая третий урок в Ярвеской Русской гимназии был посвящен минувшей войне, победу в которой отмечают в этот день. Это был необычный урок: в гимназии прошел домашний фестиваль ”Постарайтесь вернуться назад”, на котором звучали стихи и песни военных лет в исполнении педагогов и учеников гимназии. Многие участники фестиваля были с георгиевскими ленточками..
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ВИДЕО DELFI: "Палит контору, с Новым годом!": в Нарве состоялась акция "Бессмертный полк"

Сегодня в честь празднования Дня Победы в Нарве состоялось шествие "Бессмертный полк". Корреспондент Delfi в режиме Live вел на страничке портала в Facebook видеотрансляцию. Смотрите, как это было.
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Мнение представителей ветеранских организаций: достойным ли образом относится к 9 мая молодежь в Эстонии?

Весь день 9 мая в Таллинне люди несут цветы к подножию Бронзового солдата. Утром на военное кладбище прибыли делегации ветеранских организаций.
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ФОТО: В Нарве отпраздновали 9 мая без особенных эксцессов, но у одного горожанина сняли советский флаг с машины

9 mai, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

9 мая в Нарве прошло по, можно сказать, традиционному сценарию: сбор на Петровской площади, концерт, шествие в Братской могиле на Пятом ровелине, панихада там же, возложение цветов.
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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: В Киеве прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла и в Киеве. Читательница Delfi прислала фото и видео с шествия.
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Таави Аас: День Европы напоминает нам, насколько мы свободны

Raepress

"Сегодняшний День Европы напоминает нам о степени нашей свободы", - сказал мэр Таллинна Таави Аас, выступая перед собравшимися по случаю этого дня на площади Вабадузе.
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Астролог Игорь Манг оказался в центре скандала с домогательствами

Foto: Sven Arbet

В сегодняшней передаче "Pealtnägija" будет история об общественном деятеле, который, как утверждается, домогается своих клиенток. По словам источников Delfi, речь идет об астрологе Игоре Манге.
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Реакция на громкие убийства в Ида-Вирумаа: в полиции произойдут кадровые изменения

Kohtla-Järve on šokis Foto: Jengeni Kapov, Delfi

Совершенные в течение апреля в Ида-Вирумаа два громких убийства, когда руками мужчин были убиты девушка в Кохтла-Ярве и женщина в Нарве, повлекут за собой кадровые изменения в Идаской префектуре. Сообщивший об этом глава МВД говорит о должностной халатности и должностной ответственности, пишет Põhjarannik.
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Государство должно пойти негражданам навстречу

Andres Anvelt Foto: Tiit Blaat

Многие наши соотечественники мне пишут и говорят о том, что чувствуют несправедливое отношение государства по отношению к негражданам. Я прекрасно их понимаю. Многие из них прожили в Эстонии десятки лет, принимали активное участие в становлении независимости страны, трудятся на благо нашего общего государства. Я сам в 92-м был очень удивлен, когда узнал, что не могу выбрать новый парламент Эстонии, так как не являюсь гражданином, хотя лично с автоматом в руках защищал Тоомпеа и во вновь рожденном государстве работал полицейским.
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Подающие на гражданство получат возможность бесплатно изучать эстонский язык

pass Foto: Rene Suurkaev

Конституционная комиссия Рийгикогу отправила на первое чтение законопроект, согласно которому иностранцы, прожившие в Эстонии на протяжении не менее пяти лет, получат возможность бесплатно изучать эстонский язык. Расходы возьмет на себя государство, передает пресс-служба Рийгикогу.
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Сравниваем цены 1993 и 2018 годов: что и насколько подорожало в Эстонии за четверть века?

МК-Эстония

В наше время все меняется очень быстро: новые технологии появляются почти каждый день, выявляют новые болезни и тут же придумывают лекарства от них, совершают казавшиеся еще вчера невероятными научные открытия… Но быстрее всего меняется стоимость различных товаров и услуг. ”МК-Эстония” решила посчитать, насколько лучше или хуже мы стали жить по сравнению с тем, что было четверть века назад, если сопоставить уровень жизни и цен сегодня и в далеком 1993 году.
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ФОТО: Смотрите, сколько стоит пиво на террасах на Ратушной площади в Таллинне

Foto: Ilmar Saabas

На Ратушной площади в Таллинне цены на пиво по сравнению с предыдущими годами даже в определенном смысле двинулись вспять.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День Победы и День Европы

09.05.2018
9 мая в стране отмечали и День Европы, и День Победы. Также сегодня астролога Игоря Манга обвинили в домогательствах, а ночью стало известно, что Элина Нечаева прошла в финал Евровидения. Обо всем самом интересном — в нашей традиционной подборке.
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ВИДЕО: Охрана оттолкнула ветерана ВОВ от Путина. Реакция президента

09.05.2018
Некрасивый инцидент произошел после окончания парада Победы на Красной площади. Президент России Владимир Путин направлялся в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, когда сотрудник охраны (видимо, ФСО) довольно резво оттеснил оказавшегося у него на пути ветерана Великой Отечественной войны, пишет МК.
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