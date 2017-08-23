ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День памяти жертв коммунизма и нацизма и трагическая статистика смертей от передозировки

Сегодня, 23 августа, в Европейский день памяти жертв коммунизма и нацизма по приглашению министра юстиции Урмаса Рейнсалу в Таллинне собрались представители министерств юстиции и объединений жертв тоталитаризма и учреждений и организаций стран Европы, которые занимаются расследованием преступлений тоталитарных режимов и увековечиванием памяти жертв. Также в этот день газета Eesti Päevaleht опубликовала статистику, согласно которой из-за передозировки наркотиков больше всего людей умирает в столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн. Эти и другие новости среды читайте в нашей ежедневной подборке.

МИНИДОК DELFI: Гранды мирового футбола сражаются за эстонского вундеркинда, но...

Oliver Jürgens

Оливер Юргенс — русскоязычный игрок футбольного клуба "Нымме Юнайтед". В свои 14 лет он уже забивал голы сверстникам английского "Арсенала", итальянского "Интера", голландского "Аякса"...

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: История Саскии. "Наша зима — это то, что заставляет меня влюбляться в Эстонию снова и снова"

Saskia Jõers Foto: Madis Veltman

Eesti Meedia в рамках проекта ”EV100 peret” (”Сто семей ЭР100”) к 100-летней годовщине ЭР предлагает вашему вниманию историю студентки Саскии Йыэрс, которая родилась в семье потомственных академиков, но которой больше по душе волонтерская работа.

Loe edasi...

ГРАФИКИ: Больше всего наркоманов умирает от передозировки в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне

Surmaga lõpeb üledoos tavaliselt siis, kui inimene on üksi ja pole kedagi, kes talle abi kutsuks. Foto: Andres Putting

Из-за передозировки наркотиков больше всего людей умирает в столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

ФОТО: Сбивший насмерть в Мустамяэ женщину и ее собаку водитель проведет четыре месяца в тюрьме

Traagiline õnnetus Mustamäel Sütiste teel Foto: Ilmar Saabas

6 июня Харьюский уездный суд признал виновным 19-летнего Николая в совершении аварии, повлекшей за собой смерть женщины и собаки, и оставлении места происшествия, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года, из которых реально ему придется отсидеть четыре месяца.

Loe edasi...

Представители минюстов ЕС: память жертв коммунистических режимов требует расследования их преступлений

Justiitsministrid Katlas Foto: Priit Simson

По приглашению министра юстиции Урмаса Рейнсалу в Европейский день памяти жертв коммунизма и нацизма в Таллинне собрались представители министерств юстиции, объединений жертв тоталитаризма и учреждений и организаций стран Европы, которые занимаются расследованием преступлений тоталитарных режимов и увековечиванием памяти жертв.

Loe edasi...

Неразбериха: Сависаар не представлен на сайте собственного избирательного союза

Edgar Savisaare ja Olga Ivanova ühine pressikonverents Foto: Andres Putting

На сайте избирательного союза Эдгара Сависаара и Ольги Ивановой kandidaadid.ee представлены 12 человек, в том числе и сама Иванова. Имени Сависаара в этом списке нет.

Loe edasi...

Задержанного в Косово эстонского журналиста Родиона Денисова отпустили

rodion denissov Foto: erakogu

Двое граждан Эстонии - Родион Денисов и его супруга Вера, и гражданин Латвии, также журналист, Юрий Алексеев, были задержаны в среду, 23 августа, властями Республики Косово после того, как они записали интервью с мэром города Партеш в Косово. После шести часов в полицейском участке задержанных отпустили и они выехали в Сербию.

Loe edasi...

Откуда 40 000 евро на свадьбу? Таави Рыйвас погряз в долгах

Endine peaminister Taavi Rõivas ja lauljatar Luisa Värk abiellusid Foto: Karli Saul

В прошлую субботу заместитель председателя Рийгикогу и бывший премьер-министр Таави Рыйвас женился на певице Луизе Вярк. Бракосочетание состоялось в Домском соборе на Тоомпеа, а после официальной части молодожены и гости отправились на мызу Кылтсу, чтобы с размахом отметить столь знаменательное событие. Праздник удался настолько, что соседи пары даже вызывали полицию, жалуясь на очень громкую музыку, которая играла после полуночи, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Издание: ”лишние” деньги крупных клиентов приносят банкам серьезные проблемы

Danske Bank soovib, et suurkliendid oma kontodel oleva liigse rahaga muud ette võtaks Foto: Reuters Scanpix

Крупнейший банк Дании Danske Bank советует своим крупным клиентам до 31 декабря очень серьезно подумать над тем, что предпринять с ”лишними” деньгами на счетах, поскольку сам банк эти средства видеть там не желает, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Что происходит в Мустамяэ? Цены на недвижимость там выросли с фантастической скоростью

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В таллиннском районе Мустамяэ средняя цена квартиры за квадратный метр в августе этого года выросла до 1600 евро, что на 15,5% больше, чем в этот же период прошлого года. В Пыхья-Таллинне же напротив цены за год упали, проанализировало бюро недвижимости 1Partner составленный Земельным департаментом обзор сделок и цен.

Loe edasi...

ФОТО: Neste снизила цены до оптовых — другие заправки Таллинна последовали примеру

Mobiilifoto: Rivo Veski

Сегодня утром Neste снизила цены на своих безнозаправках по всей Эстонии до уровня оптовых.

Loe edasi...

ФОТО: Такого в Эстонии еще не было! В Тарту построили перевернутый дом

Tagurpidi maja on valmis Foto: Argo Ingver

С понедельника все желающие могут посетить построенный в Тарту ”дом наоборот”. Процесс строительства был нелегким, поэтому первоначальные сроки долгожданного открытия дома-перевертыша немного сдвинулись.

Loe edasi...

Куда исчезла с подлодки журналистка Ким Валль. Детективная история, которая потрясла Данию

Foto: Reuters, AP, AFP

В Дании на острове Амагер во время поисков пропавшей с подлодки журналистки нашли женское тело. Без рук, ног и головы. Ее искали 12 дней, сообщает телеканал Настоящее Время.

Loe edasi...

DELFI в Финиксе: Полиция пытается сдержать сторонников и противников Трампа, город полон слезоточивого газа

President Donald Trumpi üritus Arizonas. Foto: Holger Roonemaa

Cоавтор Eesti Päevaleht и Delfi Холгер Роонемаа сейчас находится в США в городе Финикс штата Аризона, где несколько часов назад произошла уличная схватка между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа.

Loe edasi...