ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День памяти жертв коммунизма и нацизма и трагическая статистика смертей от передозировки

Сегодня, 23 августа, в Европейский день памяти жертв коммунизма и нацизма по приглашению министра юстиции Урмаса Рейнсалу в Таллинне собрались представители министерств юстиции и объединений жертв тоталитаризма и учреждений и организаций стран Европы, которые занимаются расследованием преступлений тоталитарных режимов и увековечиванием памяти жертв. Также в этот день газета Eesti Päevaleht опубликовала статистику, согласно которой из-за передозировки наркотиков больше всего людей умирает в столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн. Эти и другие новости среды читайте в нашей ежедневной подборке.
МИНИДОК DELFI: Гранды мирового футбола сражаются за эстонского вундеркинда, но...
Оливер Юргенс — русскоязычный игрок футбольного клуба "Нымме Юнайтед". В свои 14 лет он уже забивал голы сверстникам английского "Арсенала", итальянского "Интера", голландского "Аякса"...
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ФОТО и ВИДЕО: История Саскии. "Наша зима — это то, что заставляет меня влюбляться в Эстонию снова и снова"
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Eesti Meedia в рамках проекта ”EV100 peret” (”Сто семей ЭР100”) к 100-летней годовщине ЭР предлагает вашему вниманию историю студентки Саскии Йыэрс, которая родилась в семье потомственных академиков, но которой больше по душе волонтерская работа.
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ГРАФИКИ: Больше всего наркоманов умирает от передозировки в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне
Из-за передозировки наркотиков больше всего людей умирает в столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: Сбивший насмерть в Мустамяэ женщину и ее собаку водитель проведет четыре месяца в тюрьме
6 июня Харьюский уездный суд признал виновным 19-летнего Николая в совершении аварии, повлекшей за собой смерть женщины и собаки, и оставлении места происшествия, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года, из которых реально ему придется отсидеть четыре месяца.
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Представители минюстов ЕС: память жертв коммунистических режимов требует расследования их преступлений
По приглашению министра юстиции Урмаса Рейнсалу в Европейский день памяти жертв коммунизма и нацизма в Таллинне собрались представители министерств юстиции, объединений жертв тоталитаризма и учреждений и организаций стран Европы, которые занимаются расследованием преступлений тоталитарных режимов и увековечиванием памяти жертв.
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Неразбериха: Сависаар не представлен на сайте собственного избирательного союза
На сайте избирательного союза Эдгара Сависаара и Ольги Ивановой kandidaadid.ee представлены 12 человек, в том числе и сама Иванова. Имени Сависаара в этом списке нет.
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Задержанного в Косово эстонского журналиста Родиона Денисова отпустили
Двое граждан Эстонии - Родион Денисов и его супруга Вера, и гражданин Латвии, также журналист, Юрий Алексеев, были задержаны в среду, 23 августа, властями Республики Косово после того, как они записали интервью с мэром города Партеш в Косово. После шести часов в полицейском участке задержанных отпустили и они выехали в Сербию.
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Откуда 40 000 евро на свадьбу? Таави Рыйвас погряз в долгах
В прошлую субботу заместитель председателя Рийгикогу и бывший премьер-министр Таави Рыйвас женился на певице Луизе Вярк. Бракосочетание состоялось в Домском соборе на Тоомпеа, а после официальной части молодожены и гости отправились на мызу Кылтсу, чтобы с размахом отметить столь знаменательное событие. Праздник удался настолько, что соседи пары даже вызывали полицию, жалуясь на очень громкую музыку, которая играла после полуночи, пишет Eesti Ekspress.
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Издание: ”лишние” деньги крупных клиентов приносят банкам серьезные проблемы
Крупнейший банк Дании Danske Bank советует своим крупным клиентам до 31 декабря очень серьезно подумать над тем, что предпринять с ”лишними” деньгами на счетах, поскольку сам банк эти средства видеть там не желает, пишет Eesti Päevaleht.
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Что происходит в Мустамяэ? Цены на недвижимость там выросли с фантастической скоростью
В таллиннском районе Мустамяэ средняя цена квартиры за квадратный метр в августе этого года выросла до 1600 евро, что на 15,5% больше, чем в этот же период прошлого года. В Пыхья-Таллинне же напротив цены за год упали, проанализировало бюро недвижимости 1Partner составленный Земельным департаментом обзор сделок и цен.
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ФОТО: Neste снизила цены до оптовых — другие заправки Таллинна последовали примеру
Сегодня утром Neste снизила цены на своих безнозаправках по всей Эстонии до уровня оптовых.
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ФОТО: Такого в Эстонии еще не было! В Тарту построили перевернутый дом
С понедельника все желающие могут посетить построенный в Тарту ”дом наоборот”. Процесс строительства был нелегким, поэтому первоначальные сроки долгожданного открытия дома-перевертыша немного сдвинулись.
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Куда исчезла с подлодки журналистка Ким Валль. Детективная история, которая потрясла Данию
В Дании на острове Амагер во время поисков пропавшей с подлодки журналистки нашли женское тело. Без рук, ног и головы. Ее искали 12 дней, сообщает телеканал Настоящее Время.
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DELFI в Финиксе: Полиция пытается сдержать сторонников и противников Трампа, город полон слезоточивого газа
Cоавтор Eesti Päevaleht и Delfi Холгер Роонемаа сейчас находится в США в городе Финикс штата Аризона, где несколько часов назад произошла уличная схватка между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа.
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