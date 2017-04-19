ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День многообразия и ”насильные” услуги мобильных операторов

Настало время подвести итоги уходящей среды.
Сегодня различными мероприятиями отмечается День многообразия, который устраивается для того, чтобы каждый человек почувствовал себя нужным и ценным как на своей работе, так и в обществе в целом.
В редакцию русского Delfi обратились клиенты Tele2. Они утверждают, что их без ведома и согласия подключили к платной услуге — клубу мобильных игр — стоимостью 3,20 евро в неделю.
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Клиенты мобильных операторов бьют тревогу: безобразие! Нас насильно подключают к платным услугам
В редакцию русского Delfi обратились клиенты Tele2 Наталия и Роман Демидовы. Они утверждают, что их без ведома и согласия подключили к платной услуге — клубу мобильных игр — стоимостью 3,20 евро в неделю.
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ФОТО: В Эстонии встретились весна и зима — эта картина очаровала тысячи людей
Тысячам, если не десяткам тысяч эстонцев в Facebook и Instagram нравятся сделанные в конце прошлой недели фотографии того, как в Эстонии встретились весна и зима и их разделяет только шоссе.
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Посещаемость порталов по поиску работы превысила в марте 1,5-миллионный рубеж
Активность работников достигла рекордного уровня: в марте порталы по поиску работы посещали более полутора миллионов раз. 43,9% посещений порталов по поиску работы пришлось на крупнейший в Эстонии портал по поиску работы CV Keskus.ee, 28,6% — на портал CV-Online, 16,6% — на портал Кассы по безработице и 3,9% — на страницы Work in Estonia, созданные для привлечения талантов из-за рубежа.
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”Дорогое хобби”. Предприниматель, вложивший в гоночную команду своего сына большие деньги, требует их обратно
В понедельник в Харьюском уездном суде состоялось довольно исключительное заседание, в эпицентре которого оказалась местная команда гонщиков и большие деньги, пишет Eesti Päevaleht.
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Начинается акция ”Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!”
Сегодня, 19 апреля, начинается акция в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. На учете организации остался 531 ветеран. Желающие успеть поддержать ветеранов в преддверии 9 мая могут перевести на счет ветеранской организации любую сумму.
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В среду в Эстонии отмечают День многообразия
Сегодня различными мероприятиями отмечается День многообразия, который устраивается для того, чтобы каждый человек почувствовал себя нужным и ценным как на своей работе, так и в обществе в целом.
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Прогноз известного астролога для Эстонии и ее жителей: какой будет вторая половина апреля
В апрельском небе над Эстонией сохранится сложное взаимодействие Юпитера, Плутона и Урана, пишет в своем прогнозе для жителей нашей страны и читателей Delfi и ”МК Эстонии” известный эстонский астролог Ольга Потемкина.
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Полиция просит помощи в поиске 42-летнего Андрея
Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в поиске 42-летнего Андрея, который ушел из своего дома в Таллинне на Пельгуранна теэ и до сих пор не вернулся.
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Самая влиятельная женщина в мире: как Ангела Меркель стала главным политиком Европы и что ей угрожает сейчас
Ангела Меркель, 62-летняя уроженка Гамбурга, выросшая в Восточной Германии, уже 12 лет находится на должности канцлера. За это время она успела превратиться в самого могущественного политика Европы, а в последнее время — и в символ западного либерализма, которому со всех сторон угрожают новые правые и консерваторы.
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Financial Times: на фоне Брексита Эстония планирует привлечь британцев э-резидентством
Эстония планирует сделать своими э-резидентами академиков и бизнесменов из Великобритании, которые надеются и после Брексита иметь доступ к финансированию и рынку ЕС, пишет издание Financial Times.
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Грузовое судно потерпело крушение в Черном море
Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в среду в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
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ВИДЕО: Водитель поспешил на помощь переходящей дорогу пенсионерке, в результате чего та упала
17 февраля 2017 года в Курессаааре произошел инцидент, в ходе которого переходившая дорогу пенсионерка чудом не была задавлена внедорожником, но все же упала на проезжую часть.
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Инспекция: "банк Сависаара" не получит лицензии, поскольку город недостаточно благонадежен
Финансовая инспекция отказалась от рассмотрения ходатайства Кооперативного банка, сославшись на то, что город Таллинн недостаточно благонадежен. У них нет дополнительной информации об Эдгаре Сависааре. Кооперативный банк планирует обжаловать решение.
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Живущие в Эстонии беженцы: мы знаем, что вы не хотите нас принимать, мы чувствуем это
Супруги Мохамад и Несрин в течение последних двух недель попадали в скорую помощь: у него было учащенное сердцебиение, у нее — паническая атака и боли в сердце. У них стресс.
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Суд ООН обязал Россию соблюдать права человека в Крыму
Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ.
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МИД Эстонии сильно озабочен ситуацией вокруг нарушения прав чеченских геев
В субботу, 22 апреля, эстонское ЛГБТ-сообщество организует акцию солидарности в поддержку чеченских геев, которых, по данным некоторых СМИ, пытают и убивают в секретных тюрьмах. МИД Эстонии сильно озабочен сложившейся ситуацией и призывает РФ как члена Совета Европы соблюдать свои обязательства.
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ВИДЕО: Навальный показал дом одного из богатейших людей России
Оппозиционер Алексей Навальный показал дом миллиардера Алишера Усманова в своем блоге. По словам Навального, с помощью дрона они сняли старый дом бизнесмена и новый — тот, который построен на участке, полученном от фонда ”Соцгоспроект”. Об этом участке Фонд борьбы с коррупцией рассказывал в фильме-расследовании ”Он вам не Димон”, пишет Znak.com.
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Медведев в Госдуме прокомментировал расследование Навального
Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального, посвященном премьер-министру.
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Брат подозреваемого во взрывах в Петербурге задержан в Москве
Старший брат предполагаемого организатора взрывов в метро Петербурга Аброра Азимова задержан в Новой Москве, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
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Кальюлайд: модель семьи не определяет, состоялись ли вы как родитель
Кандидат на конкурс "Мать года" должна быть замужем, однако, активисты начали кампанию по сбору подписей, чтобы отменить это требование. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя ситуацию, отметила, что в сегодняшней Эстонии лишь треть детей рождается в браке.
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