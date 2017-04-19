ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День многообразия и ”насильные” услуги мобильных операторов

Настало время подвести итоги уходящей среды.

Сегодня различными мероприятиями отмечается День многообразия, который устраивается для того, чтобы каждый человек почувствовал себя нужным и ценным как на своей работе, так и в обществе в целом.

В редакцию русского Delfi обратились клиенты Tele2. Они утверждают, что их без ведома и согласия подключили к платной услуге — клубу мобильных игр — стоимостью 3,20 евро в неделю.

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Клиенты мобильных операторов бьют тревогу: безобразие! Нас насильно подключают к платным услугам

Foto: Hans Lõugas

В редакцию русского Delfi обратились клиенты Tele2 Наталия и Роман Демидовы. Они утверждают, что их без ведома и согласия подключили к платной услуге — клубу мобильных игр — стоимостью 3,20 евро в неделю.

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ФОТО: В Эстонии встретились весна и зима — эта картина очаровала тысячи людей

Foto: Laur Läänemets, Kati Seeme

Тысячам, если не десяткам тысяч эстонцев в Facebook и Instagram нравятся сделанные в конце прошлой недели фотографии того, как в Эстонии встретились весна и зима и их разделяет только шоссе.

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Посещаемость порталов по поиску работы превысила в марте 1,5-миллионный рубеж

Rahvaloenduse ankeetide täitmine arvutis Foto: Tiit Blaat

Активность работников достигла рекордного уровня: в марте порталы по поиску работы посещали более полутора миллионов раз. 43,9% посещений порталов по поиску работы пришлось на крупнейший в Эстонии портал по поиску работы CV Keskus.ee, 28,6% — на портал CV-Online, 16,6% — на портал Кассы по безработице и 3,9% — на страницы Work in Estonia, созданные для привлечения талантов из-за рубежа.

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”Дорогое хобби”. Предприниматель, вложивший в гоночную команду своего сына большие деньги, требует их обратно

Kollaaž

В понедельник в Харьюском уездном суде состоялось довольно исключительное заседание, в эпицентре которого оказалась местная команда гонщиков и большие деньги, пишет Eesti Päevaleht.

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Начинается акция ”Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!”

Сегодня, 19 апреля, начинается акция в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. На учете организации остался 531 ветеран. Желающие успеть поддержать ветеранов в преддверии 9 мая могут перевести на счет ветеранской организации любую сумму.

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В среду в Эстонии отмечают День многообразия

selfie Foto: Erik Reis, PantherMedia / Erik Reis

Сегодня различными мероприятиями отмечается День многообразия, который устраивается для того, чтобы каждый человек почувствовал себя нужным и ценным как на своей работе, так и в обществе в целом.

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Прогноз известного астролога для Эстонии и ее жителей: какой будет вторая половина апреля

Olga Potjomkina Foto: Tiit Blaat

В апрельском небе над Эстонией сохранится сложное взаимодействие Юпитера, Плутона и Урана, пишет в своем прогнозе для жителей нашей страны и читателей Delfi и ”МК Эстонии” известный эстонский астролог Ольга Потемкина.

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Полиция просит помощи в поиске 42-летнего Андрея

PPA

Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в поиске 42-летнего Андрея, который ушел из своего дома в Таллинне на Пельгуранна теэ и до сих пор не вернулся.

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Самая влиятельная женщина в мире: как Ангела Меркель стала главным политиком Европы и что ей угрожает сейчас

Foto: Reuters

Ангела Меркель, 62-летняя уроженка Гамбурга, выросшая в Восточной Германии, уже 12 лет находится на должности канцлера. За это время она успела превратиться в самого могущественного политика Европы, а в последнее время — и в символ западного либерализма, которому со всех сторон угрожают новые правые и консерваторы.

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Financial Times: на фоне Брексита Эстония планирует привлечь британцев э-резидентством

Foto: Heiki Rebane

Эстония планирует сделать своими э-резидентами академиков и бизнесменов из Великобритании, которые надеются и после Брексита иметь доступ к финансированию и рынку ЕС, пишет издание Financial Times.

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Грузовое судно потерпело крушение в Черном море

Meri Foto: Bianca Mikovitš

Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в среду в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

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ВИДЕО: Водитель поспешил на помощь переходящей дорогу пенсионерке, в результате чего та упала

17 февраля 2017 года в Курессаааре произошел инцидент, в ходе которого переходившая дорогу пенсионерка чудом не была задавлена внедорожником, но все же упала на проезжую часть.

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Инспекция: "банк Сависаара" не получит лицензии, поскольку город недостаточно благонадежен

Edgar Savisaar 13. aprillil Foto: Karli Saul

Финансовая инспекция отказалась от рассмотрения ходатайства Кооперативного банка, сославшись на то, что город Таллинн недостаточно благонадежен. У них нет дополнительной информации об Эдгаре Сависааре. Кооперативный банк планирует обжаловать решение.

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Живущие в Эстонии беженцы: мы знаем, что вы не хотите нас принимать, мы чувствуем это

Kirsti Vainküla

Супруги Мохамад и Несрин в течение последних двух недель попадали в скорую помощь: у него было учащенное сердцебиение, у нее — паническая атака и боли в сердце. У них стресс.

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Суд ООН обязал Россию соблюдать права человека в Крыму

фото иллюстративное Foto: Peter Dejong, AP

Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ.

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МИД Эстонии сильно озабочен ситуацией вокруг нарушения прав чеченских геев

В субботу, 22 апреля, эстонское ЛГБТ-сообщество организует акцию солидарности в поддержку чеченских геев, которых, по данным некоторых СМИ, пытают и убивают в секретных тюрьмах. МИД Эстонии сильно озабочен сложившейся ситуацией и призывает РФ как члена Совета Европы соблюдать свои обязательства.

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ВИДЕО: Навальный показал дом одного из богатейших людей России

Оппозиционер Алексей Навальный показал дом миллиардера Алишера Усманова в своем блоге. По словам Навального, с помощью дрона они сняли старый дом бизнесмена и новый — тот, который построен на участке, полученном от фонда ”Соцгоспроект”. Об этом участке Фонд борьбы с коррупцией рассказывал в фильме-расследовании ”Он вам не Димон”, пишет Znak.com.

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Медведев в Госдуме прокомментировал расследование Навального

Dmitri Medvedev Foto: Jekaterina Štukina, Sputnik

Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального, посвященном премьер-министру.

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Брат подозреваемого во взрывах в Петербурге задержан в Москве

Abror Azimov Foto: Scanpix, Sputnik

Старший брат предполагаемого организатора взрывов в метро Петербурга Аброра Азимова задержан в Новой Москве, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

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Кальюлайд: модель семьи не определяет, состоялись ли вы как родитель

Foto: Rauno Volmar

Кандидат на конкурс "Мать года" должна быть замужем, однако, активисты начали кампанию по сбору подписей, чтобы отменить это требование. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя ситуацию, отметила, что в сегодняшней Эстонии лишь треть детей рождается в браке.

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