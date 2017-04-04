ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Delfi в Петербурге и установление личности смертника в метро

Россия и весь мир отходят от теракта в метро Санкт-Петербурга: Путин возложил цветы у станции ”Технологический институт”, а Керсти Кальюлайд выразила соболезнования в связи с терактом. Читайте также серию репортажей Delfi из Петербурга.

ФОТО: Путин возложил цветы у станции ”Технологический институт”

Vladimir Putin mälestas plahvatustes hukkunuid Foto: Dmitri Lovetsky, AP

Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах взрыва в метрополитене. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

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Президент Эстонии выразила соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга

Teatrifestival Kuldne Mask pressikonverents Foto: Eero Vabamägi

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила соболезнования близким жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. "Мои искренние соболезнования близким погибших от взрыва и пострадавшим в метрополитене Санкт-Петербурга," — написала Кальюлайд.

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Политолог Кармо Тюйр: Россия использует петербургский теракт, чтобы обвинить врагов

Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Эксперт Института внешней политики Эстонии Кармо Тюйр считает, что после прогремевшего в понедельник в метро Санкт-Петербурга взрыва Россия может попытаться обвинить в случившемся своих недругов.

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Дети, животные, молодежь, курящие, строители, беженцы... Имеет ли арендодатель право выбирать съемщиков?

Korterite hinnad on jõudmas viimase buumi aegsele tasemele. Foto: Madis Veltman

Столичный рынок недвижимости пополнился большим количеством ”профессиональных арендодателей”. Они инвестировали свободные средства в недвижимость и теперь сдают ее, исключая при этом из списка потенциальных съемщиков определенные группы людей, пишет Eesti Päevaleht.

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МИД: погибшая в Хургаде женщина и ее предполагаемый убийца имеют эстонский вид на жительство

Foto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA

Недавно убивший свою мать в египетском курортном городе Хургада 25-летний мужчина эстонского происхождения имел эстонский вид на жительство. Также был вид на жительство у его убитой матери.

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”Прославившаяся” похищением дочери эстонка предстала в Германии перед судом за убийство сожителя

PPA

В понедельник в Германии начался суд над 47-летней уроженкой Эстонии Анне Д., которая обвиняется в нападении с ножом на своего сожителя.

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DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Город вернулся к обычной жизни, люди ездят в метро

Foto: Roman Starapopov

Корреспондент Delfi находится в Петербурге, где накануне в метро произошел теракт. Люди продолжают нести цветы к станции и платформе метро "Технологический институт", именно до нее доехал поезд, в котором произошел взрыв, и здесь начали эвакуацию и помощь пострадавшим.

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DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Таксист: паники нет, но на метро люди сегодня не очень хотят ездить

Таксист Антон из фирмы “Таксовичкоф” рассказал, что в понедельник после теракта некоторые таксисты работали бесплатно. Правда, не на всех направлениях, а преимущественно на том направлении, где проходит синяя ветка метро — самая загруженная в час-пик. Свою помощь предлагали многие автолюбители через мобильное навигационное приложение “Яндекс”.

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ВИДЕО DELFI: Станция метро “Технологический институт” на следующий день после теракта

Корреспондент Delfi побывал на петербуржской станции метро “Технологический институт”, где за день до этого произошел теракт.

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СК РФ установил личность совершившего теракт в Санкт-Петербурге

AFP

Следственный Комитет Российской Федерации подтвердил личность совершившего теракт в Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе СК, сообщает gazeta.ru.

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ФОТО: Направлявшийся в Киев самолет Nordica вернулся в Таллинн

Foto: Kuvatõmmis, Flightradar24

Вылетевший в 13:25 из Таллинна в Киев самолет Bombardier CRJ-701ER должен был в 15:15 приземлиться в столице Украины, но повернул назад, пролетая над территорией Белорусси.

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ФОТО: Клиент приобрел в Maxima куриное филе Tallegg и был шокирован

Lugeja foto

В редакцию обратился читатель, который приобрел в магазине Maxima в Йыхви куриное филе, а придя домой разрезал его и ужаснулся, так как мясо внутри оказалось зеленым. Этикетка на упаковке гласила, что товар еще в течение нескольких дней пригоден к употреблению.

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