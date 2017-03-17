ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Delfi на Таллиннской неделе моды, грядущий суд над Линтером и задержание интернет-педофила

Подведем итоги уходящей пятницы.

Один из организаторов шествия "Бессмертный полк" в Таллинне, общественный деятель Дмитрий Линтер предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты алиментов.

По данным источников Aripäev, немецкий концерн Lidl очень тихо, не привлекая внимания, но планирует свое расширение в Эстонию

Полиция Испании задержала 30-летнего жителя города Пуэрто-Реаль в провинции Кадис Бенджамина Кабелло Санчеса, у которого было обнаружено более 2000 файлов с детской порнографией. Помимо прочего, мужчина связан с домогательствами в отношении мальчика из Эстонии, который в результате происходящего в 2008 году покончил жизнь самоубийством.

Вчера, 16 марта, Вируский Уездный суд признал Андрея Юганова (35) виновным в изнасиловании, которое было совершено в отношении лица, не достигшем 18 лет.

Смотрите полную галерею показов второго дня Tallinn Fashion Week, а также галерею гостей мероприятия!

Женщина требует от города компенсацию за лопнувшую при наезде на выбоину шину

2. novembri lumi 2017 Foto: Madis Veltman

Мануэла Мяги, которая на своем автомобиле наехала на выбоину в дороге и повредила в результате этого шину, обратилась в мэрию Курессааре с требованием о возмещения нанесенного ей ущерба.

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Исследования показывают, что неэстонцы живут меньше и болеют чаще

Foto on illustratiivne Foto: Marianne Kuusk

Средняя продолжительность жизни эстонцев и неэстонцев, проживающих в Эстонии, довольно существенно различается. При этом из результатов исследования Института развития здоровья также выясняется, что у коренной нации больше и продолжительность так называемой здоровой жизни, то есть без операционных вмешательств или хронических болезней. Нас хуже лечат? У нас вреднее привычки? Какие факторы влияют на показатели? В причинах печальной статистики разбиралась ”МК-Эстония”.

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Дмитрия Линтера будут судить по обвинению в неуплате алиментов

kohtuotsus Foto: Andres Putting

Один из организаторов шествия "Бессмертный полк" в Таллинне, общественный деятель Дмитрий Линтер предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты алиментов.

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Крах IRL? До проведения местных выборов партия может сменить председателя

IRL-i esimees Margus Tsahkna erakonna volikogul kõnet pidamas Foto: Rauno_Volmar

В партии Союз Отечества и Res Publica (IRL) глубокий кризис. Некоторые ее члены уверены, что на выборах в местные самоуправления IRL ожидает крах, после чего люди будут покидать партию, пишет Eesti Päevaleht.

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Бюро недвижимости: собственник средней таллиннской квартиры заработал за год 8000 евро

Как показывает проведенный Center Kinnisvara свежий обзор рынка недвижимости в Таллинне, средняя рыночная стоимость квартиры в феврале достигла почти 88 800 евро, то есть средний владелец квартиры заработал на повышении цен на недвижимость 7971 евро.

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ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: На Сааремаа в результате пожара в доме погиб мужчина

Сегодня ночью на Сааремма, в деревне Каарма произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В результате пожара в доме погиб 45-летний мужчина.

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Немецкая торговая сеть Lidl придет в Эстонию

Foto: Philippe Wojazer / REUTERS

По данным источников Aripäev, немецкий концерн Lidl очень тихо, не привлекая внимания, но планирует свое расширение в Эстонию, передают ”Деловые Ведомости”.

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Шведский медиаконцерн продал свой бизнес в Прибалтике, у TV3 будет новый владелец

TV3, Priit Leito Foto: Andres Putting

Шведский медиаконцерн MTG “в связи с реорганизацией коммерческой деятельности концерна” продает медиаканалы в Прибалтике фирме Providence Equity Partners. Стоимость сделки составляет 115 млн евро.

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ФОТО DELFI: Весне дорогу! В Вильяндимаа распустились подснежники

Viljandimaal õitsevad nii lumi- kui märtsikellukesed Foto: Kenno Soo

Чем теплее становятся дни, тем больше признаков весны можно увидеть в природе. Например, в Вильяндимаа распустились подснежники и белоцветники.

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Поздравляем! Керсти Кальюлайд стала бабушкой во второй раз

KERSTI KALJULAID, GEORGI-RENE MAKSIMOVSKI Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

В то время, как организаторы и гости готовились к президентскому баллу, Керсти Кальюлайд думала о своей дочери и недавно родившемся внуке, пишет Kroonika.

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Суд приговорил к максимальному тюремному заключению насильника 17-летней девушки

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Вчера, 16 марта, Вируский Уездный суд признал Андрея Юганова (35) виновным в изнасиловании, которое было совершено в отношении лица, не достигшем 18 лет.

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Новый председатель правления ERR дал ETV+ пять лет для наращивания аудитории

Erik Roose Foto: Veiko Vares

Избранный новым председателем правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Эрик Роозе считает, что у телеканала ETV+ есть потенциал, но его аудитория растет медленно, и если через пять лет ситуация не изменится, то будущее телеканала выглядит мрачно, передает rus.err.ee.

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ВИДЕО: В центре Таллинна водитель BMW совершает опасные маневры

Читатель Delfi запечатлел на видео, как вчера на перекрестке Палдиски маантеэ и Тоомпуйестеэ в центре Таллинна водитель совершает чрезвычайно опасные маневры.

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Волость освободила от должности замешанного в коррупции директора школы

Kädly Künnap, Turba kooli direktor Foto: Priit Simson

В четверг управа волости Нисси по предложению старейшины волости Пеэдо Кесселя приняла решение об освобождении от должности директора школы Турба Кядли Кюннап, оказавшей в центре коррупционного скандала, в связи с ”потерей доверия со стороны работодателя”.

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Гусман: раньше против КВН боролась советская власть, а теперь — Латвия

Juli Gusman Foto: Evgenya Novozhenina, Sputnik

Латвия была домом для КВН 15 лет, поэтому смешно и противно, что именно она выступила против него. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал член жюри КВН, кинорежиссер, телеведущий, руководитель Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств — премии "Ника" Юлий Гусман. Так он прокомментировал результаты исследования Центра стратегических коммуникаций НАТО, которое признало российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации". Заказчиком исследования выступило Министерство обороны Латвии, сообщает Mixnews.

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ПОТОРОПИТЕСЬ! Заканчивается срок подачи ходатайств о пособии низкооплачиваемым работникам

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

По данным Налогово-таможенного департамента, на пособие лицам с низким уровнем заработной платы имеют право еще 20 000 человек, которые к настоящему моменту не подали налоговую декларацию и соответствующее ходатайство. Сделать это можно до 31 марта.

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Уже в апреле! Сирет Котка и Мартин Репинский обвенчаются в Нарве

Riigikogu liige Martin Repinski ja riigikogu liige Siret Kotka Foto: Karin Kaljuläte

О свадьбе депутатов Рийгикогу Сирет Котки и Мартина Репинского уже давно ходят слухи. По данным Virumaa Teataja, важный день близок как никогда, и пара скажет друг другу «да» уже в конце апреля.

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В пятницу на заправках Таллинна подешевело топливо

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

Крупные продавцы топлива в пятницу, 17 марта, снизили цены на бензин и дизельное топливо на большинстве АЗС, передает rus.err.ee.

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ФОТО: В Копли внедорожник сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Õnnetus Sõle tänaval Foto: Veiko Vares

В пятницу во второй половине дня на улице Сыле в Таллинне произошла авария, в ходе которой внедорожник сбил женщину, переходившую в неположенном месте дорогу.

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Delfi на Таллиннской неделе моды. Весенняя радость из капустных листьев

Foto: Erlend Štaub / Tallinn Fashion Week

В четверг вечером показы Таллиннской недели моды продолжились в отеле Hilton Tallinn Park. Коллекции были по-весеннему легкие и яркие, а на подиум среди моделей вышли известные личности.

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Пассажир недоволен: интернет на судах Viking Line — это псевдоуслуга

VIKING LINE UUS LAEV FOTO: Marko Mumm

В редакцию Delfi обратился читатель, недовольный качеством интернета на судах компании Viking Line. По словам представителя фирмы, они в курсе проблемы, и по мере возможности ею занимаются.

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ФОТО: Яна Тоом в Сирии. Агентство сообщило подробности встречи Асада с делегацией Европарламента

Foto: SANA

Сирийское арабское информационное агентство (SANA) опубликовало 12 марта новость и фото со встречи президента Сирии Башара Асада с делегацией Европарламента. На снимке наряду с другими участниками мероприятия можно увидеть евродепутата от Эстонии Яну Тоом.

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В Испании задержан интернет-педофил, который довел мальчика из Эстонии до самоубийства

Foto: Policia Nacional

Полиция Испании задержала 30-летнего жителя города Пуэрто-Реаль в провинции Кадис Бенджамина Кабелло Санчеса, у которого было обнаружено более 2000 файлов с детской порнографией. Помимо прочего, мужчина связан с домогательствами в отношении мальчика из Эстонии, который в результате происходящего в 2008 году покончил жизнь самоубийством.

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Ильвес: сейчас опыт Эстонии необходим и Европе, и США

USA senati õiguskomisjonile andis president Ilves ütlusi küberohtude ja valimiste mõjutamise katsete kohta. Foto: AFP SCANPIX

15 марта бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступил перед юридическим комитетом Сената США на тему кибербезопасности, а 9 марта — перед Палатой представителей Конгресса США на тему проводимой Россией кампании по дезинформации и подрыву основ демократических обществ.

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Стоимость реновации Национальной библиотеки может превысить 50 миллионов евро

Foto: Andres Putting

Последний раз здание Национальной библиотеки в Таллинне ремонтировали пять лет назад. Теперь 25-летнее здание снова нуждается в реновации, так как инженерные системы и фасад здания находятся в плохом состоянии.

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Главред Delfi и Eesti Päevaleht: нельзя сказать, что комментаторская среда не отражает общественного мнения

Password 2017, Urmo Soonvald Foto: Rauno Volmar

В Saku Suurhall состоялось ”маркетинговое событие года” Password 2017, на котором наряду с другими выступили руководители Ekspress Grupp и портала Delfi и издания Eesti Päevaleht в частности.

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ТАБЛИЦА: Смотрите, во сколько лет вы сможете рассчитывать на пенсию по старости

С 1 января 2017 года общий возраст выхода на пенсию по старости в Эстонии — 65 лет, но есть нюанс. Смотрите таблицу Maaleht.

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Погода издевается: на выходных нормальной весны не ждите

фото иллюстративное Foto: Amy Neunsinger, Crocs

Читайте прогноз от pogoda.ee и надевайте резиновые сапоги.

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Как попавшийся на допинге россиянин лишил эстонца зарплаты

Andres Raja vs Aleksandr Pogorelov Foto: Rauno Volmar/AP

Интересная история приключилась с завершившим карьеру десятиборцем Андресом Рая. Из-за попавшегося на допинге конкурента он решил востребовать полагавшуюся ему финансовую поддержку, но эстонские суды двух инстанций отказались рассматривать его дело.

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