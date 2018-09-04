04.09.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Danske Bank, MMS, зарплаты депутатов и четвретое золото Сильдару


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EurodFoto: Madis Veltman

Чем запомнился этот вторник? Читайте главные новости за сегодня!

Четырехкратная! Келли Сильдару завоевала очередную золотую медаль

Kelly Sildaru on neljakordne juunioride maailmameister. Foto: Winter Games NZ, Winter Games NZ/Twitter

В новозеландской Кардроне завершился юниорский чемпионат мира по лыжному фристайлу. В заключительном виде программы хафпайпе 16-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару защитила чемпионский титул, завоеванный год назад.
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СМИ: через Danske Bank в Эстонии перевели 30 млрд долларов из России и СНГ

Danske Bank logo ja maja Foto: Priit Simson

Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial.
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Danske Bank: мы не можем подтвердить информацию Financial Times об отмывании денег

Danske Bank Foto: Rauno Volmar

Danske Bank не может подтвердить опубликованную в понедельник в Financial Times информацию предварительной версии рапорта о результатах исследования, что через эстонский филиал банка только в 2013 году посредством 80 000 сделок прошло 30 млрд долларов США из России и других стран Восточной Европы.
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К сторонникам опасного псевдолекарства MMS в Эстонии присоединяются медики

MMS, repro Foto: Repro

Несмотря на то, что и полиция, и врачи неоднократно предупреждали людей об опасности использования псевдолекарства MMS на основе ядовитого химического соединения — диоксида хлора (отбеливатель), в закрытой социальной сети появляется все больше сторонников такого метода лечения в Эстонии, среди которых немало медиков.
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ФОТО: Миллиардер в Эстонии. В Таллинне причалила роскошная яхта за 40 млн долларов

Foto: Andres Putting

Сегодня утром незадолго до 10 часов в Таллиннском порту причалила яхта класса люкс Forever One, владельцем которой является миллиардер Брюс Гроссман.
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ГРАФИК: Депутаты Рийгикогу получают на 1600 евро в месяц меньше, чем могли бы — почему так вышло?

Riigikogu Foto: Martin Dremljuga

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В законе в свое время допустили ошибку, и повышение рассчитывали не всегда заново, а на основании уровня зарплат 2012 года, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: Нарвитяне ждали большего от церемонии передачи новыми послами четырех государств президенту ЭР верительных грамот

Foto: Roman Vikulov, Defi

Канцелярия президента Эстонской Республики и власти Нарвы настойчиво приглашали всех нарвитян прийти сегодня на Ратушную площадь, чтобы стать свидетелями того, как ”глава государства Керсти Кальюлайд будет приветствовать четырех новых чрезвычайных и полномочных послов”. Многие пришедшие были разочарованы.
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Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые — из Эстонии, среди них Имре Аракас

ru.DELFI.lt

2,5 года назад в Каунасе был застрелен член каунасской преступной группировки агуркинисов Деймантас Бугавичюс (Дейма). Расследование этого заказного убийства быстро продвигается вперед — на прошлой неделе был задержан мужчина, тесно связанный с каунасским преступным миром, который мог участвовать в убийстве возлюбленного Виты Якутене.
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ФОТО и ВИДЕО: На Японию обрушился мощнейший за последние 25 лет тайфун

Jebi Foto: Yosuke Mizuno, AP

Тайфун Джеби, скорость ветра при котором достигает 60 метров в секунду, достиг острова Сикоку и продолжает двигаться в сторону острова Хонсю и одного из крупнейших японских городов Осаки.
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Скучающие подростки хулиганили в Rimi

Hiiu Rimi avamine Foto: Ilmar Saabas

Во вторник в районе 7 часов вечера шайка подростков примерно из 15 человек ”терроризировала” персонал и посетителей магазина Rimi на ул.Тёэстузе в Таллинне.
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"Массовые домогательства" — возможная причина увольнения директора библиотеки ТУ

Martin Hallik ning tema kaitsja vandeadvokaat Kristi Sild Lextalis Foto: Ilmar Saabas

Тартуский университет (ТУ) со дня уволил директора университетской библиотеки Мартина Халлика, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения. Согласно анонимному источнику, Халлик имеет тенденцию распускать руки.
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Не только уборка: что будет делать президент Кальюлайд в ходе визита на Украину

Kersti Kaljulaid Ukraina visiidil mais Foto: Tiit Blaat

Президент Керсти Кальюлайд 14-15 сентября отправится с рабочим визитом на Украину.
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Скандальная драма с заложником в Сууре-Яани! Передача "Kuuuurija" показала историю о питающем страсть к местным юношам Прийте Тообале

Fotokollaaž

Kuuuurija“ и Катрин Луст вчера показали самую скандальную драму с заложником. Действительно ли бывший высокопоставленный политик Прийт Тообал против его воли привез местного юношу к себе и удерживал его в заложниках на своем хуторе шесть долгих часов?
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Tallinn Hockey weekend
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