ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Danske Bank, MMS, зарплаты депутатов и четвретое золото Сильдару

Danske Bank не может подтвердить опубликованную в понедельник в Financial Times информацию предварительной версии рапорта о результатах исследования, что через эстонский филиал банка только в 2013 году посредством 80 000 сделок прошло 30 млрд долларов США из России и других стран Восточной Европы.

Loe edasi...

К сторонникам опасного псевдолекарства MMS в Эстонии присоединяются медики

MMS, repro Foto: Repro

Несмотря на то, что и полиция, и врачи неоднократно предупреждали людей об опасности использования псевдолекарства MMS на основе ядовитого химического соединения — диоксида хлора (отбеливатель), в закрытой социальной сети появляется все больше сторонников такого метода лечения в Эстонии, среди которых немало медиков.

Loe edasi...

ФОТО: Миллиардер в Эстонии. В Таллинне причалила роскошная яхта за 40 млн долларов

Foto: Andres Putting

Сегодня утром незадолго до 10 часов в Таллиннском порту причалила яхта класса люкс Forever One, владельцем которой является миллиардер Брюс Гроссман.

Loe edasi...

ГРАФИК: Депутаты Рийгикогу получают на 1600 евро в месяц меньше, чем могли бы — почему так вышло?

ТОП Цена измены: как Влад Соколовский, братья Меладзе и Андрей Аршавин разрушили семью ФОТО: Миллиардер в Эстонии. В Таллинне причалила роскошная яхта за 40 млн долларов Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые — из Эстонии, среди них Имре Аракас

В законе в свое время допустили ошибку, и повышение рассчитывали не всегда заново, а на основании уровня зарплат 2012 года, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

ФОТО: Нарвитяне ждали большего от церемонии передачи новыми послами четырех государств президенту ЭР верительных грамот

Foto: Roman Vikulov, Defi

Канцелярия президента Эстонской Республики и власти Нарвы настойчиво приглашали всех нарвитян прийти сегодня на Ратушную площадь, чтобы стать свидетелями того, как ”глава государства Керсти Кальюлайд будет приветствовать четырех новых чрезвычайных и полномочных послов”. Многие пришедшие были разочарованы.

Loe edasi...

Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые — из Эстонии, среди них Имре Аракас

2,5 года назад в Каунасе был застрелен член каунасской преступной группировки агуркинисов Деймантас Бугавичюс (Дейма). Расследование этого заказного убийства быстро продвигается вперед — на прошлой неделе был задержан мужчина, тесно связанный с каунасским преступным миром, который мог участвовать в убийстве возлюбленного Виты Якутене.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: На Японию обрушился мощнейший за последние 25 лет тайфун

Jebi Foto: Yosuke Mizuno, AP

Тайфун Джеби, скорость ветра при котором достигает 60 метров в секунду, достиг острова Сикоку и продолжает двигаться в сторону острова Хонсю и одного из крупнейших японских городов Осаки.

Loe edasi...

Скучающие подростки хулиганили в Rimi