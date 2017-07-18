ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Что сказала Кальюлайд о прямых президентских выборах и кто консультирует Яну Тоом

Сегодня, 18 июля, мы писали о том, что интервью президента Керсти Кальюлайд удивило экспертов, а также о "таинственном консультанте" Яны Тоом. Подробнее об этом и о самых важных событиях этого вторника читайте в нашей традиционной подборке новостей.

Нужны ли в Эстонии прямые президентские выборы? Интервью Керсти Кальюлайд удивило экспертов

President Kersti Kaljulaid New Yorgis ÜRO peasekretäri Antonio Guterres'iga Foto: Lauri Tankler

Вчера в издании Eesti Päevaleht историк Яак Валке и один из основателей MTÜ Ühiskonnauuringute Keskus Арт Йохансон выразили недоумение интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийскому изданию Latvijas Avīze, где она помимо прочего сказала, что эстонцы довольны парламентской демократией и не видят необходимости избирать главу государства напрямую.

Loe edasi...

"Таинственный консультант" Яны Тоом: Юри, поезжай на Хундисильма и уговори Эдгара баллотироваться по спискам центристов

”Давайте же, наконец, дадим слово единственному эстонцу за этим столом. Оудекки, прошу”, — говорит мужской голос на пресс-конференции т. н. трех сестер 28 июня. За столом сидят Ольга Иванова, Оудекки Лооне, Яна Тоом, Михаил Кылварт и Михаил Корб. Этот мужской голос принадлежит Яакко Вяли, бывшему советнику Эдгара Сависаара, а ныне ведущему Tallinna TV.

Loe edasi...

Пойдет ли Стальнухин на выборы в компании нарвских центристов, пока неизвестно

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Будет ли Михаил Стальнухин избираться в Нарвское городское собрание в составе списка Центристской партии — до сих пор открытый вопрос.

Loe edasi...

Издание: Эстония пытается ”мягко убедить” союзников в необходимости размещения в регионе мощных систем ПВО

USA päritolu raketisüsteemi Patriot ja selle variatsioone kasutavad NATO riikidest Saksamaa, Holland, Kreeka ja Hispaania. Foto: AFP/ Scanpix

В прошлый четверг издание Bloomberg опубликовало статью, в которой рассматриваются проблемы Эстонии при защите своего воздушного пространства от врагов. Министр обороны Юри Луйк сказал в интервью, что сейчас идут переговоры по долгосрочному размещению в регионе систем противовоздушной обороны союзников, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Дошли до Госсуда: работодатель требует со съехавшего в кювет водителя солидную компенсацию

Riigikohus Foto: Anni Õnneleid

Водитель грузовика, который во время использования мобильного телефона съехал в кювет, не согласился возмещать работодателю ущерб, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

”Сознательный обман!” Почему оператор продает устройства, которые после окончания договора бесполезны?

Pilt on illustratiivne Foto: Andres Putting

В редакцию обратился обеспокоенный читатель, по словам которого, Viasat AS продает в рассрочку дигибоксы, с которыми после ухода из фирмы делать нечего.

Loe edasi...

В Маарду зарезали мужчину, подозреваемый взят под стражу

Foto: Anni Õnneleid

Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры взял под стражу 48-летнего мужчину, который подозревается в совершении убийства мужчины 48 лет в ночь на прошлую субботу в Маарду.

Loe edasi...

ФОТО: Саперы проверили подозрительный чемодан у Viru McDonald´s — в нем оказались картины и рамы

Foto: Taavi Sepp

Сегодня около 19:20 пеший полицейский патруль заметил на улице Валли поблизости от Viru McDonald´s подозрительный предмет, проверить который отправили саперов.

Loe edasi...

Эксперт: последняя неделя июля обещает быть жаркой

Suplejad ja päevitajad Tartus Anne kanali ääres Foto: Raivo Tasso

Текущая дождливая и холодная неделя, к счастью, должна закончиться прекрасной погодой. По словам старшего научного сотрудника Тартуского университета, на последней неделе июля нас ждет до 25 градусов тепла, при этом прогноз Эстонской государственной службы погоды не такой оптимистичный.

Loe edasi...

Бывшие тюремные камеры КГБ на Пагари впервые откроют для посетителей

pagari tänav FOTO: KRISTO NURMIS

В субботу, 22 июля, для посетителей откроются бывшие тюремные камеры КГБ, находящиеся в подвале дома по адресу Пагари, 1 в Таллинне. В день открытия гиды расскажут о воспоминаниях тех, кого содержали в тюремных камерах, музей будет открыт до ночи, сообщает Музей Оккупаций.

Loe edasi...

ФОТО: В Таллиннском заливе проходит большой морской парад

Foto: Taavi Sepp

Таллиннские дни моря завершаются сегодня зрелищным морским парадом, в котором принимают участие все посетившие столицу в рамках регаты The Tall Ship Races парусники.

Loe edasi...

Порошенко пообещал вернуть Донбасс и Крым после объявления о создании Малороссии

Ukraina president Petro Porošenko Kadriorus Foto: Rauno Volmar

Глава так называемой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия. В ответ президент Украины Петр Порошенко заверил, что неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым будут возвращены под суверенитет украинского государства.

Loe edasi...