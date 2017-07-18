ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Что сказала Кальюлайд о прямых президентских выборах и кто консультирует Яну Тоом

Сегодня, 18 июля, мы писали о том, что интервью президента Керсти Кальюлайд удивило экспертов, а также о "таинственном консультанте" Яны Тоом. Подробнее об этом и о самых важных событиях этого вторника читайте в нашей традиционной подборке новостей.
Нужны ли в Эстонии прямые президентские выборы? Интервью Керсти Кальюлайд удивило экспертов
Вчера в издании Eesti Päevaleht историк Яак Валке и один из основателей MTÜ Ühiskonnauuringute Keskus Арт Йохансон выразили недоумение интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийскому изданию Latvijas Avīze, где она помимо прочего сказала, что эстонцы довольны парламентской демократией и не видят необходимости избирать главу государства напрямую.
Loe edasi...
"Таинственный консультант" Яны Тоом: Юри, поезжай на Хундисильма и уговори Эдгара баллотироваться по спискам центристов
ТОП
”Давайте же, наконец, дадим слово единственному эстонцу за этим столом. Оудекки, прошу”, — говорит мужской голос на пресс-конференции т. н. трех сестер 28 июня. За столом сидят Ольга Иванова, Оудекки Лооне, Яна Тоом, Михаил Кылварт и Михаил Корб. Этот мужской голос принадлежит Яакко Вяли, бывшему советнику Эдгара Сависаара, а ныне ведущему Tallinna TV.
Loe edasi...
Пойдет ли Стальнухин на выборы в компании нарвских центристов, пока неизвестно
Будет ли Михаил Стальнухин избираться в Нарвское городское собрание в составе списка Центристской партии — до сих пор открытый вопрос.
Loe edasi...
Издание: Эстония пытается ”мягко убедить” союзников в необходимости размещения в регионе мощных систем ПВО
В прошлый четверг издание Bloomberg опубликовало статью, в которой рассматриваются проблемы Эстонии при защите своего воздушного пространства от врагов. Министр обороны Юри Луйк сказал в интервью, что сейчас идут переговоры по долгосрочному размещению в регионе систем противовоздушной обороны союзников, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Дошли до Госсуда: работодатель требует со съехавшего в кювет водителя солидную компенсацию
Водитель грузовика, который во время использования мобильного телефона съехал в кювет, не согласился возмещать работодателю ущерб, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
”Сознательный обман!” Почему оператор продает устройства, которые после окончания договора бесполезны?
В редакцию обратился обеспокоенный читатель, по словам которого, Viasat AS продает в рассрочку дигибоксы, с которыми после ухода из фирмы делать нечего.
Loe edasi...
В Маарду зарезали мужчину, подозреваемый взят под стражу
Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры взял под стражу 48-летнего мужчину, который подозревается в совершении убийства мужчины 48 лет в ночь на прошлую субботу в Маарду.
Loe edasi...
ФОТО: Саперы проверили подозрительный чемодан у Viru McDonald´s — в нем оказались картины и рамы
Сегодня около 19:20 пеший полицейский патруль заметил на улице Валли поблизости от Viru McDonald´s подозрительный предмет, проверить который отправили саперов.
Loe edasi...
Эксперт: последняя неделя июля обещает быть жаркой
Текущая дождливая и холодная неделя, к счастью, должна закончиться прекрасной погодой. По словам старшего научного сотрудника Тартуского университета, на последней неделе июля нас ждет до 25 градусов тепла, при этом прогноз Эстонской государственной службы погоды не такой оптимистичный.
Loe edasi...
Бывшие тюремные камеры КГБ на Пагари впервые откроют для посетителей
В субботу, 22 июля, для посетителей откроются бывшие тюремные камеры КГБ, находящиеся в подвале дома по адресу Пагари, 1 в Таллинне. В день открытия гиды расскажут о воспоминаниях тех, кого содержали в тюремных камерах, музей будет открыт до ночи, сообщает Музей Оккупаций.
Loe edasi...
ФОТО: В Таллиннском заливе проходит большой морской парад
Таллиннские дни моря завершаются сегодня зрелищным морским парадом, в котором принимают участие все посетившие столицу в рамках регаты The Tall Ship Races парусники.
Loe edasi...
Порошенко пообещал вернуть Донбасс и Крым после объявления о создании Малороссии
Глава так называемой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия. В ответ президент Украины Петр Порошенко заверил, что неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым будут возвращены под суверенитет украинского государства.
Loe edasi...