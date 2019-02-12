12.02.2019, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Что сделали полицейские с попавшимся на наркотиках и виновата ли собака в смерти хозяйки

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rus.delfi.ee
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Fotolavastus
FotolavastusFoto: Ilmar Saabas

Об этом и многом другом читайте в нашей традиционной подборке новостей этого вторника, 12 февраля.

Покурил травы: в Йыхви двое полицейских вывезли попавшегося в лес и бросили там пьяного, без телефона и куртки

фото иллюстративное

Почти два года назад, 4 апреля 2017 года, вечером, полицейский Йыхвиского участка Идаской префектуры Андрей Кириллов и его вечерний напарник помощник полицейского Глеб Володин направились на самое обычное патрулирование улиц, пишет Eesti Päevaleht.
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Тысячи жителей Эстонии получат оповещение об обязательстве в случае войны передать свое транспортное средство Силам обороны

Kevadtorm 2017. Üksuste saabumine Foto: ILD

Департамент оборонных ресурсов и Силы обороны на основании регистров выявили около 2700 находящихся в частном владении транспортных средств, которые в случае военного положения могли бы выполнять задачи государственной важности.
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В Таллинне собака напала на пожилую хозяйку. Виноват ли пес в ее смерти? Защитники животных и полиция сильно сомневаются

В начале февраля в Таллинне на улице Тяхеторни во дворе дома на женщину напала собака. Она вела себя агрессивно по отношению к хозяйке, полиции и медикам, а для того, чтобы ее нейтрализовать, пришлось применить электрошокер.
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В аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб водитель грузовика

Viljandimaal põrkasid kokku kaks autot Foto: Kenno Soo

Сегодня ночью на 198 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошла авария, в которой погиб человек.
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ФОТО | Убийство в ночном клубе Poseidon: виновники на долгие годы отправятся за решетку

Harju maakohus Foto: Rauno Volmar

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновными братьев Эрика и Стена Круузимяги в убийстве в 2017 году двух членов ОПГ. Для сокрытия следов преступления мужчины подожгли ночной клуб Poseidon в Таллинне.
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ФОТО и ВИДЕО: Келли Сильдару ожидал дома теплый прием и подарок на 74 000 евро

Kelly Sildaru saabumine Foto: Taavi Sepp

16-летняя фристайлистка Келли Сильдару, завоевавшая в минувшие выходные золото чемпионата мира в хафпайпе, прибыла в понедельник вечером домой. В честь юной героини в аэропорту был устроен торжественный прием.
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В семье противников вакцинации трое детей заболели коклюшем. Двухнедельный младенец — в тяжелом состоянии

фото иллюстративное Foto: Jaanus Lensment

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Как стало известно Eesti Päevaleht, в Таллинне в одной из семей, которая против вакцинации, дети заболели коклюшем. Состояние двух детей — дошкольника и ребенка двух лет — удовлетворительное, самый же младший ребенок, всего лишь двух недель от роду, находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Хорошие новости: весной в Эстонии ожидается рост пенсий

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

В апреле дневная ставка пенсии вырастет в среднем на 8,4%, что означает для человека с трудовым стажем более 44 лет повышене примерно в 40 евро.
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"Культурная столица 2024": Нарвское горсобрание урезало расходы и хочет равняться на Тарту, но в Тарту выделили почти в пять раз больше денег

Foto: Delfi kollaaž

Когда фирма Shiftworks отказалась составлять заявку на конкурс "Культурная столица 2024" за 75 тысяч евро, председатель горсобрания Ирина Янович привела в пример Тарту, где "все делается своими силами". Однако бюджет Тарту на заявку почти в пять раз больше.
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Хоть смейся, хоть плачь: фонд лечения рака был вынужден заплатить государству более 200 000 евро налога с оборота

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” сообщает у себя на Facebook, что в прошлом году, оплатив счетов на лекарства на более чем 2,4 млн евро, был вынужден заплатить государству 220 000 евро налога с оборота на эти лекарства.
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Полиция и прокуратура не нашли подтверждений тому, что в ноябре 2018 года на пляже Штрооми произошло нападение на иностранку

29. aprill 2017 Foto: Madis Veltman

28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило. На этом основании было начато делопроизводство о возможной даче ложных показаний.
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Редактор "Кто хочет стать миллионером?" обвиняет Александра Друзя в попытке подкупа ради выигрыша 3 млн рублей

Foto: Vadim Zhernov, RIA Novosti

Редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвиняет магистра игры ”Что? Где? Когда?” Александра Друзя в том, что накануне съемок программы Друзь попытался его подкупить.
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СОБЕСЕДОВАНИЕ DELFI: Кандидат в премьеры от реформистов Кая Каллас: на второе место я не согласна

На этой неделе лидеры основных партий, то есть кандидаты в премьер-министры придут в редакцию Delfi на "собеседование”. Сегодня это сделала лидер Партии реформ Кая Калалс.
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ФОТО: Цены на топливо начали снова скакать. Сегодня автомобилистов ожидал приятный сюрприз

Foto: Kristjan Ats Mägi

Последние пару недель цены на топливо были высокими, но держались на одном уровне. Сегодня, по всей видимости, ситуация изменилась.
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Бездомный мужчина из Эстонии скончался в общежитии в Санкт-Петербурге

Leinaküünal Foto: Anna Aurelia Minev

11 февраля в Невском районе Санкт-Петербурга скончался бездомный уроженец Эстонии. Знакомый пустил его помыться в общежитии, где тот умер, передают "Невские Новости".
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Торговый центр Kristiine устанавливает ограничения на парковку автомобилей

Autoparkla Kristiine keskuses Foto: Martin Dremljuga

Начиная с 18 февраля максимальное время парковки у торгового центра Kristiine будет ограничено четырьмя часами в сутки. Руководство центра отмечает, что сейчас бесплатной парковкой часто пользуются водители, которые в действительности в центр за товарами и услугами не ходят.
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Новости с колбасного прилавка: взору клиента Selver открылась нелицеприятная картина

Lugeja foto

Клиент посетил Tartu Jaamamõisa Selver и заметил, что прилавок с колбасой там — грязный. По словам представителя магазина, полки моют ежедневно.
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Новая тенденция: алководители отправляются не за решетку, а на лечение

Mullu tabati 2% rohkem kriminaalses joobes autojuhte kui aasta varem. Illustratsioon: Toom Tragel

Государство отправляет все больше алководителей на лечение. Вероятность того, что после лечения человек вновь сядет пьяным за руль, уменьшается в три раза, пишет Eesti Päevaleht.
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Почти чудом: пожилую женщину завалило снегом с крыши. Спас ее очень странный телефонный звонок

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Странный телефонный звонок, совершенный из Пярнумаа в Рапламаа, запустил цепочку событий, в результате чего пожилая дама, которую засыпало снегом, успешно попала в руки к медикам.
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