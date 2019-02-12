ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Что сделали полицейские с попавшимся на наркотиках и виновата ли собака в смерти хозяйки(2)
Об этом и многом другом читайте в нашей традиционной подборке новостей этого вторника, 12 февраля.
Об этом и многом другом читайте в нашей традиционной подборке новостей этого вторника, 12 февраля.
Почти два года назад, 4 апреля 2017 года, вечером, полицейский Йыхвиского участка Идаской префектуры Андрей Кириллов и его вечерний напарник помощник полицейского Глеб Володин направились на самое обычное патрулирование улиц, пишет Eesti Päevaleht.
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Департамент оборонных ресурсов и Силы обороны на основании регистров выявили около 2700 находящихся в частном владении транспортных средств, которые в случае военного положения могли бы выполнять задачи государственной важности.
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В начале февраля в Таллинне на улице Тяхеторни во дворе дома на женщину напала собака. Она вела себя агрессивно по отношению к хозяйке, полиции и медикам, а для того, чтобы ее нейтрализовать, пришлось применить электрошокер.
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Сегодня ночью на 198 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошла авария, в которой погиб человек.
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Сегодня Харьюский уездный суд признал виновными братьев Эрика и Стена Круузимяги в убийстве в 2017 году двух членов ОПГ. Для сокрытия следов преступления мужчины подожгли ночной клуб Poseidon в Таллинне.
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16-летняя фристайлистка Келли Сильдару, завоевавшая в минувшие выходные золото чемпионата мира в хафпайпе, прибыла в понедельник вечером домой. В честь юной героини в аэропорту был устроен торжественный прием.
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Как стало известно Eesti Päevaleht, в Таллинне в одной из семей, которая против вакцинации, дети заболели коклюшем. Состояние двух детей — дошкольника и ребенка двух лет — удовлетворительное, самый же младший ребенок, всего лишь двух недель от роду, находится в больнице в тяжелом состоянии.
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В апреле дневная ставка пенсии вырастет в среднем на 8,4%, что означает для человека с трудовым стажем более 44 лет повышене примерно в 40 евро.
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Когда фирма Shiftworks отказалась составлять заявку на конкурс "Культурная столица 2024" за 75 тысяч евро, председатель горсобрания Ирина Янович привела в пример Тарту, где "все делается своими силами". Однако бюджет Тарту на заявку почти в пять раз больше.
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Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” сообщает у себя на Facebook, что в прошлом году, оплатив счетов на лекарства на более чем 2,4 млн евро, был вынужден заплатить государству 220 000 евро налога с оборота на эти лекарства.
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28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило. На этом основании было начато делопроизводство о возможной даче ложных показаний.
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Редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвиняет магистра игры ”Что? Где? Когда?” Александра Друзя в том, что накануне съемок программы Друзь попытался его подкупить.
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На этой неделе лидеры основных партий, то есть кандидаты в премьер-министры придут в редакцию Delfi на "собеседование”. Сегодня это сделала лидер Партии реформ Кая Калалс.
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Последние пару недель цены на топливо были высокими, но держались на одном уровне. Сегодня, по всей видимости, ситуация изменилась.
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11 февраля в Невском районе Санкт-Петербурга скончался бездомный уроженец Эстонии. Знакомый пустил его помыться в общежитии, где тот умер, передают "Невские Новости".
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Начиная с 18 февраля максимальное время парковки у торгового центра Kristiine будет ограничено четырьмя часами в сутки. Руководство центра отмечает, что сейчас бесплатной парковкой часто пользуются водители, которые в действительности в центр за товарами и услугами не ходят.
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Клиент посетил Tartu Jaamamõisa Selver и заметил, что прилавок с колбасой там — грязный. По словам представителя магазина, полки моют ежедневно.
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Государство отправляет все больше алководителей на лечение. Вероятность того, что после лечения человек вновь сядет пьяным за руль, уменьшается в три раза, пишет Eesti Päevaleht.
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Странный телефонный звонок, совершенный из Пярнумаа в Рапламаа, запустил цепочку событий, в результате чего пожилая дама, которую засыпало снегом, успешно попала в руки к медикам.
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