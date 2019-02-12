ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Что сделали полицейские с попавшимся на наркотиках и виновата ли собака в смерти хозяйки

В начале февраля в Таллинне на улице Тяхеторни во дворе дома на женщину напала собака. Она вела себя агрессивно по отношению к хозяйке, полиции и медикам, а для того, чтобы ее нейтрализовать, пришлось применить электрошокер.

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В аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб водитель грузовика

Viljandimaal põrkasid kokku kaks autot Foto: Kenno Soo

Сегодня ночью на 198 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошла авария, в которой погиб человек.

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ФОТО | Убийство в ночном клубе Poseidon: виновники на долгие годы отправятся за решетку

Harju maakohus Foto: Rauno Volmar

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновными братьев Эрика и Стена Круузимяги в убийстве в 2017 году двух членов ОПГ. Для сокрытия следов преступления мужчины подожгли ночной клуб Poseidon в Таллинне.

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ФОТО и ВИДЕО: Келли Сильдару ожидал дома теплый прием и подарок на 74 000 евро

Kelly Sildaru saabumine Foto: Taavi Sepp

16-летняя фристайлистка Келли Сильдару, завоевавшая в минувшие выходные золото чемпионата мира в хафпайпе, прибыла в понедельник вечером домой. В честь юной героини в аэропорту был устроен торжественный прием.

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В семье противников вакцинации трое детей заболели коклюшем. Двухнедельный младенец — в тяжелом состоянии

фото иллюстративное Foto: Jaanus Lensment

ТОП 13 вещей, из-за которых в доме нет уюта и вечный беспорядок Маленькая Ариэлла, на лечение которой собирали деньги всем миром, умерла ВИДЕО | Большая ложь: дипломная работа Райнера Вакра — плагиат Вакра: я писал свою работу добросовестно

Как стало известно Eesti Päevaleht, в Таллинне в одной из семей, которая против вакцинации, дети заболели коклюшем. Состояние двух детей — дошкольника и ребенка двух лет — удовлетворительное, самый же младший ребенок, всего лишь двух недель от роду, находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Хорошие новости: весной в Эстонии ожидается рост пенсий

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

В апреле дневная ставка пенсии вырастет в среднем на 8,4%, что означает для человека с трудовым стажем более 44 лет повышене примерно в 40 евро.

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"Культурная столица 2024": Нарвское горсобрание урезало расходы и хочет равняться на Тарту, но в Тарту выделили почти в пять раз больше денег

Foto: Delfi kollaaž

Когда фирма Shiftworks отказалась составлять заявку на конкурс "Культурная столица 2024" за 75 тысяч евро, председатель горсобрания Ирина Янович привела в пример Тарту, где "все делается своими силами". Однако бюджет Тарту на заявку почти в пять раз больше.

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Хоть смейся, хоть плачь: фонд лечения рака был вынужден заплатить государству более 200 000 евро налога с оборота

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” сообщает у себя на Facebook, что в прошлом году, оплатив счетов на лекарства на более чем 2,4 млн евро, был вынужден заплатить государству 220 000 евро налога с оборота на эти лекарства.

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Полиция и прокуратура не нашли подтверждений тому, что в ноябре 2018 года на пляже Штрооми произошло нападение на иностранку