ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Что привело к смерти студента в Тарту и почему EAS потратился на ужин с миллиардером

Сегодня, 30 октября, мы писали о том, что к смерти студента в Тарту привело стечение неблагоприятных обстоятельств, а Фонд развития предпринимательства (EAS) потратил на ужин с миллиардером Ричардом Брэнсоном 5500 евро. Подробности и другие новости этого понедельника — в нашей традиционной подборке.
EAS потратил на ужин с миллиардером Ричардом Брэнсоном 5500 евро
Фонд развития предпринимательства (EAS) потратил почти 40 000 евро на участие в форуме, в рамках которого организовал еще и ужин с миллиардером Ричардом Брэнсоном. Утверждается, что целью было рассказать ему об успехах Эстонии и вручить карточку э-резидента. Правда, что-то пошло не так.
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Не в то время не в том месте. К смерти студента в Тарту привело стечение неблагоприятных обстоятельств
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За десять минут до и за десять минут после Ренета Йоозепа, который в ночь на субботу был найден мертвым на пустыре, к общежитию подходили другие люди, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: История падения одной мисс: как Кыргемяэ оказалась в центре сутенерского скандала?
31-летняя Лаура Кыргемяэ и основанное ею в 2014 году промо-агентство Invidia Agency оказались в водовороте скандала в середине октября, когда связанные с ними модели обнародовали, что их принуждали спать с бизнесменами, пишет Eesti Päevaleht.
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Автомобили на нарвских улицах бросают путешественники, строители, безответственные горожане
На прошлой неделе нарвские муниципальные власти вывезли на временную стоянку четыре автомобиля, давно оставленные на парковке перед домом культуры ”Ругодив”. Один автомобиль — с немецким регистрационным номером, другой — с голландским, третий — с польским, четвертый — с французским.
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Перед судом предстанет обвиняемый в преднамеренном убийстве девушки в Вильянди
Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение в убийстве 23-летнему молодому человеку. Ранее он подозревался в том, что 10 июня этого года убил 17-летнюю девушку. Обвиняемый 10 ноября предстанет перед судом в порядке общего производства.
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На кладбище в Тарту мусоровоз насмерть задавил пожилого мужчину
В Тарту у входа на кладбище Раади во второй половине дня понедельника погиб 62-летний мужчина, на которого задним ходом наехал мусоровоз.
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ФОТО: В Пярну пьяный мужчина напал на двух 13-летних школьников
Сегодня около 14:30 агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал в Пярну у Ваналиннаской основной школы на двух 13-летних мальчиков - учеников этой школы.
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В Таллинне из-за отравления угарным газом в больницу попала вся семья, в том числе младенец
Вчера во второй половине дня скорая доставила в больницу годовалого мальчика, 14-летнюю девочку и 37-летнюю женщину, которым стало плохо в результате растопки газового котла на улице Энергия.
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Обещающей помочь избежать службы в армии фирме грозит штраф до 10 000 евро
Департамент оборонных ресурсов требует оштрафовать фирму ArmyLaw OÜ, которая в социальных сетях обещает помочь призывникам избежать службы в армии.
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Ущерб, нанесенный аварией автомобилю премьер-министра, покроет If Kindlustus
Ущерб, нанесенный автомобилю премьер-министра, и ущерб причинившему аварию на прошлой неделе в среду автомобилю возместит If Kindlustus, сказано в пресс-релизе.
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Датский изобретатель признался в расчленении трупа журналистки на своей подлодке
Датский изобретатель Петер Мадсен признался в том, что расчленил тело журналистки Ким Валль на своей подводной лодке. Об этом сообщает Reuters.
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ФОТО: Ураган "Герварт" привел к жертвам и разрушениям в Европе
Ураган "Герварт" унес жизни не менее шести человек, привел к наводнениям, прекращению движения по железной дороге и перекрытию автотрасс в Германии.
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