ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Чиновники ”объедают” студентов, мужчина напал на девочек, а также истории о таксистах-алкодрачунах

С наступлением обеда окрестности объединяющего пять министерств здания заполоняют его работники. Многие из них направляются в столовую расположенной рядомТаллиннской высшей технической школы. И тут возникает проблема: как разместить всех желающих поесть из двух больших учреждений в одном маленьком подвале?

Loe edasi...

ВИДЕО КХЛ | "Йокерит" дома победил "Динамо" Минск. Лучшие моменты игры

Фото: Helsinki Jokerit

Финский клуб Континентальной хоккейной диги "Йокерит" накануне вечером одолел на домашней площадке стадиона Hartwall Arena клуб "Динамо" Минск со счетом 5:3. Джокеры одержали 10-ю победу в сезоне и в преддверии матчей в Таллинне, которые состоятся уже скоро — 26-го и 28-го октября, — занимает с 22-мя очками третье место в Конференции Запад регулярного чемпионата КХЛ. Впереди только лидеры российского хоккея последних лет — московский ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга.

Loe edasi...

В волости Саку взрослый мужчина напал на двух 11-летних девочек

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Вчера вечером в полицию сообщили о лысом мужчине средних лет, который напал на двух маленьких девочек в волости Саку.

Loe edasi...

57 000 человек использовали больше не облагаемого налогом дохода, чем полагается. Проверьте, не придется ли вам доплачивать!

Foto: Scanpix, PantherMedia / Mike Espenhain

По данным Налогово-таможенного департамента, за восемь месяцев свой не облагаемый налогом минимум в максимальном объеме использовало 47% получателей прибыли. Столько же людей за восемь месяцев использовали не всю не облагаемую налогом прибыль.

Loe edasi...

ГРАФИКИ: Так сколько же денег был отмыто через Эстонию?

Foto: Raivo Tasso

В свете скандала с отмываем денег в Danske pank в зарубежных СМИ стали писать о том, что через Эстонию в период с 2008 по 2015 прошло около триллиона долларов ”нерезидентских денег”.

Loe edasi...

Военный врач и поклонник техно: кого подозревают в отравлении Скрипалей

Foto: Bellingcat

ТОП В волости Саку взрослый мужчина напал на двух 11-летних девочек Владельцы таллиннских ресторанов: финны исчезли. Если раньше они ехали за дешевой водкой, то теперь алкоголь слишком дорог 57 000 человек использовали больше не облагаемого налогом дохода, чем полагается. Проверьте, не придется ли вам доплачивать!

Би-би-си узнала подробности биографии Александра Мишкина, которого международная группа-журналистов-расследователей считает офицером главного управления генштаба министерства обороны РФ (бывшее ГРУ) и подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Loe edasi...

Проверьте холодильник! Произведенные на всех фермах этого предприятия яйца могут быть заражены сальмонеллой

Foto: Sven Arbet

На прошлой неделе Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) сообщил, что на двух фермах OÜ Sanlind в Валгамаа обнаружили сальмонеллу. А теперь сальмонеллу нашли на всех трех фермах предприятия, передает Maaleht.

Loe edasi...

Скончался бывший министр внутренних дел Хейки Арике

Facebook

Сегодня скончался майор Хейки Арике, который до этого занимал должность министра внутренних дел в правительстве Марта Лаара.

Loe edasi...

Эстонские банки планируют запустить единую сеть банкоматов

Foto: Kenno Soo

Действующие в Эстонии банки планируют запустить единую сеть банковских автоматов.

Loe edasi...

Центристы готовы восстановить военизированную погранохрану из солдат-срочников