ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Чиновники ”объедают” студентов, мужчина напал на девочек, а также истории о таксистах-алкодрачунах(5)
Итак, итоги сегодняшнего дня:
Итак, итоги сегодняшнего дня:
Журналистская группа Bellingcat раскрыла настоящее имя второго россиянина, подозреваемого в химатаке в британском Солсбери и отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сообщником и сослуживцем рассекреченного ранее Героя России полковника ГРУ Анатолия Чепиги оказался военный врач Александр Мишкин, считают в Bellingcat.
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С наступлением обеда окрестности объединяющего пять министерств здания заполоняют его работники. Многие из них направляются в столовую расположенной рядомТаллиннской высшей технической школы. И тут возникает проблема: как разместить всех желающих поесть из двух больших учреждений в одном маленьком подвале?
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Финский клуб Континентальной хоккейной диги "Йокерит" накануне вечером одолел на домашней площадке стадиона Hartwall Arena клуб "Динамо" Минск со счетом 5:3. Джокеры одержали 10-ю победу в сезоне и в преддверии матчей в Таллинне, которые состоятся уже скоро — 26-го и 28-го октября, — занимает с 22-мя очками третье место в Конференции Запад регулярного чемпионата КХЛ. Впереди только лидеры российского хоккея последних лет — московский ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга.
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Вчера вечером в полицию сообщили о лысом мужчине средних лет, который напал на двух маленьких девочек в волости Саку.
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По данным Налогово-таможенного департамента, за восемь месяцев свой не облагаемый налогом минимум в максимальном объеме использовало 47% получателей прибыли. Столько же людей за восемь месяцев использовали не всю не облагаемую налогом прибыль.
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В свете скандала с отмываем денег в Danske pank в зарубежных СМИ стали писать о том, что через Эстонию в период с 2008 по 2015 прошло около триллиона долларов ”нерезидентских денег”.
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Би-би-си узнала подробности биографии Александра Мишкина, которого международная группа-журналистов-расследователей считает офицером главного управления генштаба министерства обороны РФ (бывшее ГРУ) и подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
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На прошлой неделе Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) сообщил, что на двух фермах OÜ Sanlind в Валгамаа обнаружили сальмонеллу. А теперь сальмонеллу нашли на всех трех фермах предприятия, передает Maaleht.
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Сегодня скончался майор Хейки Арике, который до этого занимал должность министра внутренних дел в правительстве Марта Лаара.
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Действующие в Эстонии банки планируют запустить единую сеть банковских автоматов.
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Одним из главных обещаний в посвященном гособороне разделе предвыборной программы Центристской партии станет восстановление военизированной погранохраны в виде отправки на границу солдат-срочников после прохождения ими базового курса военной подготовки, сообщает rus.err.ee ос ссылкой на интервью ERR Айвар Рийсалу, который отвечает за подготовку предвыборных тезисов центристов в сфере гособороны.
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9 октября в театре “Эстония” прошла пресс-конференция по случаю открытия 14 фестиваля “Золотая Маска в Эстонии”. На пресс-конференции присутствовали как организаторы фестиваля, так и его спонсоры. Так, Светлана Янчек, руководитель фестиваля “Золотая Маска в Эстонии” поблагодарила за помощь и поддержку посольство РФ, муниципалитет Таллинна, концерн BLRT и Олега Осиновского.
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Застройщик Ülemiste City компания Mainor Ülemiste, руководящая развитием района, заявила о планах построить амбициозный мультифункциональный комплекс — бизнес-городок, который объединит в себе школы, дома и офисы. Ведущие архитекторы, в число которых вошли такие эстонские архитектурные бюро, как 3+1 Arhitektid, Punktiir, Architect 11, а также Zaha Hadid Architects из Англии, представили 3D-визуализацию будущего района Валукоя.
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Сегодня днем ”полицейские-воры” ”ограбили” магазин часов.
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26 октября в ледовом холле "Тондираба" пройдет поединок регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак". На этот матч хоккеисты финского клуба выйдут в специально изготовленнной форме с эстонскими мотивами.
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Читатель сообщил Delfi, что в Sikupilli Prisma в субботу около 20:00 наблюдался "тотальный коллапс - не менее 30 заполненных брошенных корзин". По его словам, очередь даже в кассу самообслуживания очередь простиралась практически до конца пролета с полками. Delfi обратился к торговой сети, чтобы прояснить ситуацию.
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Прошло ровно две недели с того дня, когда 78-летний нарвитянин Иван Федорович отправился в болотистый лес в районе Алайыэ собирать клюкву и пропал. Добровольцы не отчаиваются и продолжают ежедневные поиски пожилого мужчины, в то время как госслужбы отстранились от них еще в прошлую среду. Сделали ли они все возможное? Что конкретно они сделали?
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В пожаре 6-го арсенала Министерства обороны Украины в Ичнянском районе Черниговской области, где горят пять хранилищ боеприпасов, украинская армия вновь, как и в предыдущих пожарах, потеряла значительное количество вооружений (в 2017 году пожары на военных складах в Харьковской и Винницкой областях уничтожили там до 70% боеприпасов).
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Таллиннский департамент транспорта напоминает, что ношение отражателей и источников света при уличном передвижении в период плохой видимости и в темное время суток во время уличного передвижения является для пешеходов обязательным на законодательном уровне, сообщает Раэпресс.
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