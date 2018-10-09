09.10.2018, 21:03

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Чиновники ”объедают” студентов, мужчина напал на девочек, а также истории о таксистах-алкодрачунах

А лето – возвращается!
rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Итак, итоги сегодняшнего дня:

  • С наступлением обеда окрестности объединяющего пять министерств здания заполоняют его работники. Многие из них направляются в столовую расположенной рядом Таллиннской высшей технической школы и, по словам некоторых, "объедяют студентов".
  • Bellingcat назвала имя второго "солсберецкого туриста". Им оказался военврач из ГРУ Александр Мишкин
  • В волости Саку взрослый мужчина напал на двух 11-летних девочек
  • Алководители, воры и драчуны: среди таксистов легко могут оказаться люди с криминальным прошлым
  • Проверьте холодильник! Произведенные на всех фермах этого предприятия яйца могут быть заражены сальмонеллой
  • Скончался бывший министр внутренних дел Хейки Арике
  • ВИДЕО: В сердце Таллинна полицейские-лжеграбители ”совершили дерзкий налет” на магазин часов. Их поймали настоящие коллеги

Bellingcat назвала имя второго "солсберецкого туриста". Им оказался военврач из ГРУ Александр Мишкин

TASS

Журналистская группа Bellingcat раскрыла настоящее имя второго россиянина, подозреваемого в химатаке в британском Солсбери и отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сообщником и сослуживцем рассекреченного ранее Героя России полковника ГРУ Анатолия Чепиги оказался военный врач Александр Мишкин, считают в Bellingcat.
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ВИДЕО DELFI: Работники суперминистерства ”съедают всю еду” в расположенной рядом студенческой столовой

С наступлением обеда окрестности объединяющего пять министерств здания заполоняют его работники. Многие из них направляются в столовую расположенной рядомТаллиннской высшей технической школы. И тут возникает проблема: как разместить всех желающих поесть из двух больших учреждений в одном маленьком подвале?
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ВИДЕО КХЛ | "Йокерит" дома победил "Динамо" Минск. Лучшие моменты игры

Фото: Helsinki Jokerit

Финский клуб Континентальной хоккейной диги "Йокерит" накануне вечером одолел на домашней площадке стадиона Hartwall Arena клуб "Динамо" Минск со счетом 5:3. Джокеры одержали 10-ю победу в сезоне и в преддверии матчей в Таллинне, которые состоятся уже скоро — 26-го и 28-го октября, — занимает с 22-мя очками третье место в Конференции Запад регулярного чемпионата КХЛ. Впереди только лидеры российского хоккея последних лет — московский ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга.
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В волости Саку взрослый мужчина напал на двух 11-летних девочек

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Вчера вечером в полицию сообщили о лысом мужчине средних лет, который напал на двух маленьких девочек в волости Саку.
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57 000 человек использовали больше не облагаемого налогом дохода, чем полагается. Проверьте, не придется ли вам доплачивать!

Foto: Scanpix, PantherMedia / Mike Espenhain

По данным Налогово-таможенного департамента, за восемь месяцев свой не облагаемый налогом минимум в максимальном объеме использовало 47% получателей прибыли. Столько же людей за восемь месяцев использовали не всю не облагаемую налогом прибыль.
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ГРАФИКИ: Так сколько же денег был отмыто через Эстонию?

Foto: Raivo Tasso

В свете скандала с отмываем денег в Danske pank в зарубежных СМИ стали писать о том, что через Эстонию в период с 2008 по 2015 прошло около триллиона долларов ”нерезидентских денег”.
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Военный врач и поклонник техно: кого подозревают в отравлении Скрипалей

Foto: Bellingcat

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Би-би-си узнала подробности биографии Александра Мишкина, которого международная группа-журналистов-расследователей считает офицером главного управления генштаба министерства обороны РФ (бывшее ГРУ) и подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
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Проверьте холодильник! Произведенные на всех фермах этого предприятия яйца могут быть заражены сальмонеллой

Foto: Sven Arbet

На прошлой неделе Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) сообщил, что на двух фермах OÜ Sanlind в Валгамаа обнаружили сальмонеллу. А теперь сальмонеллу нашли на всех трех фермах предприятия, передает Maaleht.
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Скончался бывший министр внутренних дел Хейки Арике

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Сегодня скончался майор Хейки Арике, который до этого занимал должность министра внутренних дел в правительстве Марта Лаара.
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Эстонские банки планируют запустить единую сеть банкоматов

Foto: Kenno Soo

Действующие в Эстонии банки планируют запустить единую сеть банковских автоматов.
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Центристы готовы восстановить военизированную погранохрану из солдат-срочников

Foto: Argo Ingver

Одним из главных обещаний в посвященном гособороне разделе предвыборной программы Центристской партии станет восстановление военизированной погранохраны в виде отправки на границу солдат-срочников после прохождения ими базового курса военной подготовки, сообщает rus.err.ee ос ссылкой на интервью ERR Айвар Рийсалу, который отвечает за подготовку предвыборных тезисов центристов в сфере гособороны.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Старт дан! В Эстонию возвращается “Золотая Маска”

9 октября в театре “Эстония” прошла пресс-конференция по случаю открытия 14 фестиваля “Золотая Маска в Эстонии”. На пресс-конференции присутствовали как организаторы фестиваля, так и его спонсоры. Так, Светлана Янчек, руководитель фестиваля “Золотая Маска в Эстонии” поблагодарила за помощь и поддержку посольство РФ, муниципалитет Таллинна, концерн BLRT и Олега Осиновского.
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ГАЛЕРЕЯ │ Смотрите, каким представляют себе будущий бизнес-городок Ülemiste City ведущие архитекторы

FOTO: Zaha Hadid Architects

Застройщик Ülemiste City компания Mainor Ülemiste, руководящая развитием района, заявила о планах построить амбициозный мультифункциональный комплекс — бизнес-городок, который объединит в себе школы, дома и офисы. Ведущие архитекторы, в число которых вошли такие эстонские архитектурные бюро, как 3+1 Arhitektid, Punktiir, Architect 11, а также Zaha Hadid Architects из Англии, представили 3D-визуализацию будущего района Валукоя.
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ВИДЕО: В сердце Таллинна полицейские-лжеграбители ”совершили дерзкий налет” на магазин часов. Их поймали настоящие коллеги

Сегодня днем ”полицейские-воры” ”ограбили” магазин часов.
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"Йокерит" приготовил на матч со "Спартаком" новую форму с эстонскими мотивами

Фото: "Jokerit"

26 октября в ледовом холле "Тондираба" пройдет поединок регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак". На этот матч хоккеисты финского клуба выйдут в специально изготовленнной форме с эстонскими мотивами.
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ФОТО читателя Delfi: Что произошло? В субботу вечером в Sikupilli Prisma был "тотальный коллапс"

Sikupilli Prisma Foto: Delfi lugeja

Читатель сообщил Delfi, что в Sikupilli Prisma в субботу около 20:00 наблюдался "тотальный коллапс - не менее 30 заполненных брошенных корзин". По его словам, очередь даже в кассу самообслуживания очередь простиралась практически до конца пролета с полками. Delfi обратился к торговой сети, чтобы прояснить ситуацию.
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Поиски пропавшего в лесах Причудья нарвитянина последнюю неделю ведут только волонтеры. Что конкретно сделали госслужбы?

Фото из личного архива

Прошло ровно две недели с того дня, когда 78-летний нарвитянин Иван Федорович отправился в болотистый лес в районе Алайыэ собирать клюкву и пропал. Добровольцы не отчаиваются и продолжают ежедневные поиски пожилого мужчины, в то время как госслужбы отстранились от них еще в прошлую среду. Сделали ли они все возможное? Что конкретно они сделали?
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Армия Украины потеряла в пожаре стратегический запас боеприпасов: подозревают "диверсию"

Ukraina Foto: Pool, REUTERS

В пожаре 6-го арсенала Министерства обороны Украины в Ичнянском районе Черниговской области, где горят пять хранилищ боеприпасов, украинская армия вновь, как и в предыдущих пожарах, потеряла значительное количество вооружений (в 2017 году пожары на военных складах в Харьковской и Винницкой областях уничтожили там до 70% боеприпасов).
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Департамент напоминает: ношение светоотражателей является обязательным!

Foto: Siim Lõvi

Таллиннский департамент транспорта напоминает, что ношение отражателей и источников света при уличном передвижении в период плохой видимости и в темное время суток во время уличного передвижения является для пешеходов обязательным на законодательном уровне, сообщает Раэпресс.
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Tallinn Hockey weekend
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Департамент напоминает: ношение светоотражателей является обязательным!

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Прошло ровно две недели с того дня, когда 78-летний нарвитянин Иван Федорович отправился в болотистый лес в районе Алайыэ собирать клюкву и пропал. Добровольцы не отчаиваются и продолжают ежедневные поиски пожилого мужчины, в то время как госслужбы отстранились от них еще в прошлую среду. Сделали ли они все возможное? Что конкретно они сделали?
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26 октября в ледовом холле "Тондираба" пройдет поединок регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак". На этот матч хоккеисты финского клуба выйдут в специально изготовленнной форме с эстонскими мотивами.
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