ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Четверых врачей подозревают в коррупции, Меэлис Пай заключил договор с самим собой

Сегодня, 29 марта, стало известно, что Центральная криминальная полиция предъявила подозрения в коррупции одному врачу из Торма и троим из Йыгевамаа. Также был обнародован трудовой договор Меэлиса Пая, который он заключил, взяв себя самого на работу художественным руководителем Горхолла. Эти и другие новости среды читайте в нашей ежедневной подборке.

Справки о нетрудоспособности. ЦеКриПо подозревает четверых врачей в коррупции

USA tudengid Lõuna-Eesti Haiglas töövarjutamas Foto: Argo Ingver

Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) предъявила подозрения в коррупции одному врачу из Торма и троим из Йыгевамаа.

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Договор Меэлиса Пая с самим собой: 3500 евро в месяц и ежегодный рост зарплаты

Ise endale palga suuruse välja mõelnud Meelis Pai ütleb, et see pole lambist võetud. Foto: Ilmar Saabas

Почти десять дней тому назад мэрия Таллинна сообщила об освобождении от должности председателя совета Tallinna Linnahalli AS Меэлиса Пай в связи с тем, что он заключил договор, взяв себя самого на работу художественным руководителем Горхолла, пишет Eesti Päevaleht.

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Военная разведка России считывала данные с компьютеров Viru Keemia Grupp

Дипломаты посетили Viru Keemia Grupp Foto: Jevgeni Kapov

Государственный департамент инфосистем представил итоги прошедшего года по кибербезопасности. Как выяснилось, один из самых серьезных инцидентов произошел в Viru Keemia Grupp (VKG), в сеть которой, скорее всего, проникли российские хакеры.

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Эстоноземельцев с помощью скидок зазывают в Латвию на устаревшую операцию по коррекции зрения

Foto: Karin Kaljuläte

Рижская глазная клиника предлагает эстонцам якобы почти вдвое дешевле операцию по лазерной коррекции зрения, которая в Эстонии считается устаревшей и стоит почти столько же, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Рапламаа поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Rongiõnnetus Raplas Foto: Siim Solman

Сегодня, 29 марта, примерно в 7:05 работник железнодорожной станции Рапла сообщил, что примерно в 300 метрах от станции в сторону Хагуди под поезд попал человек.

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В Вируской тюрьме осужденный за наркопреступление совершил самоубийство

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

На прошлой неделе в Вируской тюрьме совершил самоубийство 41-летний заключенный.

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Лавров: у заявлений стран Балтии об угрозе со стороны РФ конъюнктурная подоплека

Sergei Lavrov Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Заявления стран Прибалтики об угрозе со стороны России носят сугубо политическую конъюнктурную подоплеку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

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Samsung презентовал новые флагманы Galaxy S8 и Galaxy S8+

CORRECTION-US-SKOREA-IT-LIFESTYLE-SAMSUNG Foto: TIMOTHY A. CLARY, AFP

В Нью-Йорке завершилась презентация новых смартфонов компании Samsung - флагманов (наиболее технологически продвинутых телефонов) Galaxy S8 и Galaxy S8+, передает Интерфакс.

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Читатель: я продал квартиру — нужно ли декларировать доход?

PantherMedia 15870295 Foto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

31 марта заканчивается подача деклараций о доходах за 2016 год. В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник вопрос о декларировании средств, полученных от продажи квартиры.

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Читатель возмущен: Tele2 втихаря стала взимать с клиентов дополнительную плату

фото иллюстративное Karin Kaljulätte

В Delfi Kasulik обратился читатель, по словам которого недавно Tele2 стал взимать со своих клиентов отдельную плату за звонки в сеть Top Connect. Tele2 утверждает, что данный прейскурант у них действует уже с 2013 года, но лишь с введением новой системы расчета начали брать деньги с клиентов.

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”Европейские” ценности в России — на примере Юлии Самойловой

Julia Samoilova Foto: Alexey Filippov, Sputnik

Россия решила отправить на конкурс Евровидение, который в этом году пройдет в Киеве, певицу Юлию Самойлову. Украинские депутаты уже потребовали не пускать Самойлову на Украину — в 2015 году она посетила Крым и приняла участие в фестивале ”Мир спорта и добра”. С точки зрения украинских законов, это нарушение порядка въезда на оккупированные территории — так в Киеве называют Крым и Донбасс. Запрет на въезд в страну — самое мягкое из наказаний за подобное нарушение закона.

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ВИДЕО: Проживающая в Эстонии петербурженка: без практики язык не выучишь

Не так давно президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что для того, чтобы не растрачивать ресурсы и время детей, нужно обучить их второму языку еще в детском саду. Действительно, в более нежном возрасте обучение проходит намного легче, но что делать тем, кому уже ”за”?

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