ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Четверых врачей подозревают в коррупции, Меэлис Пай заключил договор с самим собой

Сегодня, 29 марта, стало известно, что Центральная криминальная полиция предъявила подозрения в коррупции одному врачу из Торма и троим из Йыгевамаа. Также был обнародован трудовой договор Меэлиса Пая, который он заключил, взяв себя самого на работу художественным руководителем Горхолла. Эти и другие новости среды читайте в нашей ежедневной подборке.
Справки о нетрудоспособности. ЦеКриПо подозревает четверых врачей в коррупции
Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) предъявила подозрения в коррупции одному врачу из Торма и троим из Йыгевамаа.
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Договор Меэлиса Пая с самим собой: 3500 евро в месяц и ежегодный рост зарплаты
Почти десять дней тому назад мэрия Таллинна сообщила об освобождении от должности председателя совета Tallinna Linnahalli AS Меэлиса Пай в связи с тем, что он заключил договор, взяв себя самого на работу художественным руководителем Горхолла, пишет Eesti Päevaleht.
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Военная разведка России считывала данные с компьютеров Viru Keemia Grupp
Государственный департамент инфосистем представил итоги прошедшего года по кибербезопасности. Как выяснилось, один из самых серьезных инцидентов произошел в Viru Keemia Grupp (VKG), в сеть которой, скорее всего, проникли российские хакеры.
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Эстоноземельцев с помощью скидок зазывают в Латвию на устаревшую операцию по коррекции зрения
Рижская глазная клиника предлагает эстонцам якобы почти вдвое дешевле операцию по лазерной коррекции зрения, которая в Эстонии считается устаревшей и стоит почти столько же, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Рапламаа поезд насмерть сбил пожилого мужчину
Сегодня, 29 марта, примерно в 7:05 работник железнодорожной станции Рапла сообщил, что примерно в 300 метрах от станции в сторону Хагуди под поезд попал человек.
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В Вируской тюрьме осужденный за наркопреступление совершил самоубийство
На прошлой неделе в Вируской тюрьме совершил самоубийство 41-летний заключенный.
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Лавров: у заявлений стран Балтии об угрозе со стороны РФ конъюнктурная подоплека
Заявления стран Прибалтики об угрозе со стороны России носят сугубо политическую конъюнктурную подоплеку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
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Samsung презентовал новые флагманы Galaxy S8 и Galaxy S8+
В Нью-Йорке завершилась презентация новых смартфонов компании Samsung - флагманов (наиболее технологически продвинутых телефонов) Galaxy S8 и Galaxy S8+, передает Интерфакс.
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Читатель: я продал квартиру — нужно ли декларировать доход?
31 марта заканчивается подача деклараций о доходах за 2016 год. В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник вопрос о декларировании средств, полученных от продажи квартиры.
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Читатель возмущен: Tele2 втихаря стала взимать с клиентов дополнительную плату
В Delfi Kasulik обратился читатель, по словам которого недавно Tele2 стал взимать со своих клиентов отдельную плату за звонки в сеть Top Connect. Tele2 утверждает, что данный прейскурант у них действует уже с 2013 года, но лишь с введением новой системы расчета начали брать деньги с клиентов.
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”Европейские” ценности в России — на примере Юлии Самойловой
Россия решила отправить на конкурс Евровидение, который в этом году пройдет в Киеве, певицу Юлию Самойлову. Украинские депутаты уже потребовали не пускать Самойлову на Украину — в 2015 году она посетила Крым и приняла участие в фестивале ”Мир спорта и добра”. С точки зрения украинских законов, это нарушение порядка въезда на оккупированные территории — так в Киеве называют Крым и Донбасс. Запрет на въезд в страну — самое мягкое из наказаний за подобное нарушение закона.
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ВИДЕО: Проживающая в Эстонии петербурженка: без практики язык не выучишь
Не так давно президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что для того, чтобы не растрачивать ресурсы и время детей, нужно обучить их второму языку еще в детском саду. Действительно, в более нежном возрасте обучение проходит намного легче, но что делать тем, кому уже ”за”?
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