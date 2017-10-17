ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Черный-пречерный Таллинн, стачка рабочих мясобойни и еще чуть-чуть о выборах

Все самое главное за этот вторник — ниже.

Из 64 сотрудников бойни Раквереского мясокомбината 27 организовали забастовку. Трое уволены. Вызвана полиция. Все подробности — ниже.

Сегодня столицу в буквальном смысле слова накрыло тьмой. До Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. Во вторник в районе 13 часов Таллинн погрузился во тьму.

Также Delfi продолжил освещать муниципальные выборы.

ГРАФИК: 20 политиков, которые набрали больше всего голосов на муниципальных выборах

Mihhail Kõlvart Foto: Madis Veltman

Больше всего голосов набрал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Будучи первым номером Центристской партии в Ласнамяэ, Кылварт получил 24 712 голосов.

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Читательница о беженцах: сколько еще можно кормить и содержать дармоедов?

Pagulaste vastuvõtt Trapanis Foto: Madis Veltman

ТОП Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары ФОТО, ВИДЕО И ГРАФИК DELFI Морозный прогноз: в воскресенье ожидается снег и минусовая температура Президент Эстонии Керсти Кальюлайд: шаги к примирению должна делать Россия

"Меня возмущает то, что в нашей стране поддерживают беженцев, которые неуважительно относятся к предоставленной им возможности. 15 семей не вернулись в Эстонию, хотя им разрешается путешествовать по три месяца в полгода. Откуда, спрашивается, деньги на то, чтобы куда-то из Эстонии уезжать? А потому что не надо было им предоставлять жилье, пособия и все остальное", — пишет читательница "МК-Эстонии" Татьяна.

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ГРАФИК: Женщины на местных выборах — кто получил больше всего голосов

KOV Keskerakonna valimispidu 2017 Foto: Karli Saul

В этом году на выборах в местные самоуправления из женщин больше всего голосов (4826) получила баллотировавшаяся в Пыхья-Таллинне депутат Европарламента, центристка Яна Тоом.

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Начинающаяся Неделя родственных народов предлагает увлекательную культурную программу

Talsipüha Obinitsas, soome-ugri kultuuripealinna aasta lõpetamine. Foto on illustratiivne. Foto: Raivo Tasso

На этой неделе по всей Эстонии пройдут культурные мероприятия, посвященные Дням родственных народов. Можно будет услышать настоящие народные песни, посетить концерты фольклорной музыки, лекции и многое другое. По случаю юбилейной годовщины Финляндии на Днях родственных народов также будут показаны фильмы "золотого фонда" Финляндии, сообщает Министерство культуры.

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Ценовая война: крупнейшие сети заправок сегодня продают топливо по оптовым ценам

Circle K начала сегодня продавать топливо на станциях обслуживания по оптовым ценам, к чему вскоре присоединились и все остальные заправки.

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Почему в Эстонии так сложно получить направление к врачам-специалистам

Arst vererõhku mõõtmas. Foto: Vallo Kruuser

”У нас направление к врачу можно получить только через суд?” — написала в редакцию возмущенная Регина, которая никак не могла добиться, чтобы ее ребенка отправили к неврологу. И ее ситуация не единична: люди доходят порой до угроз, чтобы выбить направление к врачу-специалисту. Что делать в этом случае и почему семейные доктора так неохотно идут навстречу пожеланиям пациента — выясняла ”МК-Эстония”.

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Бордели, групповой секс и садизм. ТОП 8 скандалов вокруг знаменитых эстонцев

Delfi ja TV3 valimisdebatt Foto: Madis Veltman

Скандал, разразившийся несколько дней назад вокруг Таави Рыйваса, — далеко не единственная пикантная история вокруг эстонских знаменитостей. Местные общественные деятели и ранее попадались, например, с проститутками, а кто-то и вообще содержал бордель.

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ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ: Новые границы, старые традиции: в сельских районах голосовали за избирательные союзы

Kohalike valimiste võitjad Foto: Kohalike valimiste võitjate kaart

Из результатов муниципальных выборов 2017 года выясняется, что жители сельских районов традиционно предпочли избирательные союзы.

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ФОТО: Над Кохтла-Ярве показалось солнце. Но какое!

Punane päike Kohtla-Järvel Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

Серое пасмурное утро вдруг превратилось в солнечное. В десятом часу утра над Кохтла-Ярве появилось солнце. Солнечный день в Эстонии — уже сенсация. А тут на небе показался огромный огненный шар, который через несколько минут заволокли облака и он исчез.

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Внимание! Незнакомые взрослые могут общаться в интернете с вашими детьми

perejalaps Foto: Andres Putting

Согласно исследованию международной фирмы Norstat, 11% детей в Эстонии в возрасте от 9 до 14 лет общались в интернете с незнакомыми людьми, сказано в пресс-релизе.

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Сависаар обижен на центристов — они хотят лишить его зарплаты

Edgar Savisaar Foto: Andres Putting

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал после выборов, что правление Центристской партии может принять решение лишить экс-лидера партии Эдгара Сависаара зарплаты советника по истории. Обиженный Сависаар отреагировал на это в Facebook.

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ФОТО: Коалиционные переговоры в Таллинне начались: центристы встретились сначала с EKRE

Foto: Tiit Blaat

Центристская партия сегодня в 12:30 встретилась в Nordic Hotel Forum с представителями EKRE, чтобы поговорить на тему возможной коалиции.

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ФОТО: Мрачная осенняя погода: Таллинн и его окрестности погрузились во тьму

Sünged pilved Keilas Foto: Andres Putting

Мрачна осенняя погода накрыла как столицу, так и Кейла. Смотрите фотогалерею!

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Сотрудники Раквереского мясокомбината устроили забастовку, которую предприятие считает незаконной

HKSCAN, Rakvere lihakombinaat Foto: Ain Liiva

Из 64 сотрудников бойни Раквереского мясокомбината 27 организовали забастовку. Предприятие пишет, что остановка работы является незаконной и противоречит Закону о трудовом договоре, согласно которому сотрудник нарушает закон, отказываясь выполнять задания и обязанности, прописанные в его договоре.

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Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

По словам синоптика Тайми Пальяк, на фотографиях с сателлитов видно, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. Во вторник в районе 13 часов Таллинн погрузился во тьму.

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Глава ЦИК РФ: Навальный сможет участвовать в выборах президента только после 2028 года

Alekaei Navalnõi Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова обвинила оппозиционера в ложной трактовке конституции и давлении на власть. По ее словам, Навальный сможет участвовать в выборах президента РФ только после 2028 года.

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ВИДЕО DELFI: Maxima бессрочно снизила постоянные цены на 1 000 товаров

Руководители Maxima на сегодняшней пресс-конференции сообщили: запускается новая программа ценовой гарантии.

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Prisma планирует в течение пяти лет удвоить количество магазинов в Эстонии

Prisma letid ja kaup Foto: Andres Putting

Торговая сеть Prisma планирует к 2022 году удвоить количество своих магазинов в Эстонии и в длительной перспективе стать лидером на рынке Эстонии, сообщает АS Prisma Peremarket.

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Столица погружена во тьму. А что в других городах Эстонии? Следите в режиме онлайн

Kui päev sai otsa Foto: Andres Putting

По словам синоптика Тайми Пальяк, на фотографиях с сателлитов видно, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. Во вторник в районе 13 часов Таллинн погрузился во тьму.

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Предупреждаем! Те, кто ворует у соседей интернет, рискуют оказаться за решеткой

Foto: Tiit Blaat

Есть люди, которые не желают платить за интернет и пользуются в этих целях wifi-сетями своих соседей, пишет geenius.

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Наказанного за коррупционные преступления переизбранного депутата Нарвского горсобрания Овсянникова могут лишить мандата?

Foto: Delfi/Eesti ajalehed

Останется ли депутатом Нарвского горсобрания Федор Овсянников, обвинительный приговор в отношении которого подтвердил в сентябре Госсуд, будет решать республиканская избирательная комиссия, а потом, вероятно, суд, если комиссия не займет сторону переизбранного члена горсобрания и Овсянников обжалует ее решение в суде.

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ФОТО читателей Delfi: Невероятно, но факт! В Эстонии прошел черный дождь

Must vihmavesi Järvamaal Foto: lugeja foto, Delfi Rahva Hääl

В редакцию Delfi поступили фотографии невиданного погодного явления — черного дождя!

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Забастовка сотрудников Раквереского мясокомбината: вызвана полиция, трое уволены

фото иллюстративное Foto: Ain Liiva

На бастующих на Раквереском мясокомбинате была вызвана полиция, когда они начали задавать вопросы руководству и отказались уходить. Троих уволили, сообщает Ärileht.

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