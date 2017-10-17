ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Черный-пречерный Таллинн, стачка рабочих мясобойни и еще чуть-чуть о выборах

Все самое главное за этот вторник — ниже.
Из 64 сотрудников бойни Раквереского мясокомбината 27 организовали забастовку. Трое уволены. Вызвана полиция. Все подробности — ниже.
Сегодня столицу в буквальном смысле слова накрыло тьмой. До Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. Во вторник в районе 13 часов Таллинн погрузился во тьму.
Также Delfi продолжил освещать муниципальные выборы.
ГРАФИК: 20 политиков, которые набрали больше всего голосов на муниципальных выборах
Больше всего голосов набрал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Будучи первым номером Центристской партии в Ласнамяэ, Кылварт получил 24 712 голосов.
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Читательница о беженцах: сколько еще можно кормить и содержать дармоедов?
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"Меня возмущает то, что в нашей стране поддерживают беженцев, которые неуважительно относятся к предоставленной им возможности. 15 семей не вернулись в Эстонию, хотя им разрешается путешествовать по три месяца в полгода. Откуда, спрашивается, деньги на то, чтобы куда-то из Эстонии уезжать? А потому что не надо было им предоставлять жилье, пособия и все остальное", — пишет читательница "МК-Эстонии" Татьяна.
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ГРАФИК: Женщины на местных выборах — кто получил больше всего голосов
В этом году на выборах в местные самоуправления из женщин больше всего голосов (4826) получила баллотировавшаяся в Пыхья-Таллинне депутат Европарламента, центристка Яна Тоом.
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Начинающаяся Неделя родственных народов предлагает увлекательную культурную программу
На этой неделе по всей Эстонии пройдут культурные мероприятия, посвященные Дням родственных народов. Можно будет услышать настоящие народные песни, посетить концерты фольклорной музыки, лекции и многое другое. По случаю юбилейной годовщины Финляндии на Днях родственных народов также будут показаны фильмы "золотого фонда" Финляндии, сообщает Министерство культуры.
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Ценовая война: крупнейшие сети заправок сегодня продают топливо по оптовым ценам
Circle K начала сегодня продавать топливо на станциях обслуживания по оптовым ценам, к чему вскоре присоединились и все остальные заправки.
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Почему в Эстонии так сложно получить направление к врачам-специалистам
”У нас направление к врачу можно получить только через суд?” — написала в редакцию возмущенная Регина, которая никак не могла добиться, чтобы ее ребенка отправили к неврологу. И ее ситуация не единична: люди доходят порой до угроз, чтобы выбить направление к врачу-специалисту. Что делать в этом случае и почему семейные доктора так неохотно идут навстречу пожеланиям пациента — выясняла ”МК-Эстония”.
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Бордели, групповой секс и садизм. ТОП 8 скандалов вокруг знаменитых эстонцев
Скандал, разразившийся несколько дней назад вокруг Таави Рыйваса, — далеко не единственная пикантная история вокруг эстонских знаменитостей. Местные общественные деятели и ранее попадались, например, с проститутками, а кто-то и вообще содержал бордель.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ: Новые границы, старые традиции: в сельских районах голосовали за избирательные союзы
Из результатов муниципальных выборов 2017 года выясняется, что жители сельских районов традиционно предпочли избирательные союзы.
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ФОТО: Над Кохтла-Ярве показалось солнце. Но какое!
Серое пасмурное утро вдруг превратилось в солнечное. В десятом часу утра над Кохтла-Ярве появилось солнце. Солнечный день в Эстонии — уже сенсация. А тут на небе показался огромный огненный шар, который через несколько минут заволокли облака и он исчез.
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Внимание! Незнакомые взрослые могут общаться в интернете с вашими детьми
Согласно исследованию международной фирмы Norstat, 11% детей в Эстонии в возрасте от 9 до 14 лет общались в интернете с незнакомыми людьми, сказано в пресс-релизе.
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Сависаар обижен на центристов — они хотят лишить его зарплаты
Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал после выборов, что правление Центристской партии может принять решение лишить экс-лидера партии Эдгара Сависаара зарплаты советника по истории. Обиженный Сависаар отреагировал на это в Facebook.
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ФОТО: Коалиционные переговоры в Таллинне начались: центристы встретились сначала с EKRE
Центристская партия сегодня в 12:30 встретилась в Nordic Hotel Forum с представителями EKRE, чтобы поговорить на тему возможной коалиции.
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ФОТО: Мрачная осенняя погода: Таллинн и его окрестности погрузились во тьму
Мрачна осенняя погода накрыла как столицу, так и Кейла. Смотрите фотогалерею!
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Сотрудники Раквереского мясокомбината устроили забастовку, которую предприятие считает незаконной
Из 64 сотрудников бойни Раквереского мясокомбината 27 организовали забастовку. Предприятие пишет, что остановка работы является незаконной и противоречит Закону о трудовом договоре, согласно которому сотрудник нарушает закон, отказываясь выполнять задания и обязанности, прописанные в его договоре.
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Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары
По словам синоптика Тайми Пальяк, на фотографиях с сателлитов видно, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. Во вторник в районе 13 часов Таллинн погрузился во тьму.
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Глава ЦИК РФ: Навальный сможет участвовать в выборах президента только после 2028 года
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова обвинила оппозиционера в ложной трактовке конституции и давлении на власть. По ее словам, Навальный сможет участвовать в выборах президента РФ только после 2028 года.
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ВИДЕО DELFI: Maxima бессрочно снизила постоянные цены на 1 000 товаров
Руководители Maxima на сегодняшней пресс-конференции сообщили: запускается новая программа ценовой гарантии.
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Prisma планирует в течение пяти лет удвоить количество магазинов в Эстонии
Торговая сеть Prisma планирует к 2022 году удвоить количество своих магазинов в Эстонии и в длительной перспективе стать лидером на рынке Эстонии, сообщает АS Prisma Peremarket.
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Столица погружена во тьму. А что в других городах Эстонии? Следите в режиме онлайн
По словам синоптика Тайми Пальяк, на фотографиях с сателлитов видно, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. Во вторник в районе 13 часов Таллинн погрузился во тьму.
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Предупреждаем! Те, кто ворует у соседей интернет, рискуют оказаться за решеткой
Есть люди, которые не желают платить за интернет и пользуются в этих целях wifi-сетями своих соседей, пишет geenius.
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Наказанного за коррупционные преступления переизбранного депутата Нарвского горсобрания Овсянникова могут лишить мандата?
Останется ли депутатом Нарвского горсобрания Федор Овсянников, обвинительный приговор в отношении которого подтвердил в сентябре Госсуд, будет решать республиканская избирательная комиссия, а потом, вероятно, суд, если комиссия не займет сторону переизбранного члена горсобрания и Овсянников обжалует ее решение в суде.
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ФОТО читателей Delfi: Невероятно, но факт! В Эстонии прошел черный дождь
В редакцию Delfi поступили фотографии невиданного погодного явления — черного дождя!
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Забастовка сотрудников Раквереского мясокомбината: вызвана полиция, трое уволены
На бастующих на Раквереском мясокомбинате была вызвана полиция, когда они начали задавать вопросы руководству и отказались уходить. Троих уволили, сообщает Ärileht.
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