ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Черная пятница, теракт в Египте и поразительный случай в таллиннском трамвае

Итак, подведем итоги уходящей пятницы. Чем же она запомнится?

Боевики напали на мечеть в египетской провинции Северный Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы. В результате случившегося погибли по меньшей мере 235 человек.

В сети Facebook распространяется видео, как охранник выкидывает из трамвая мужчину на костылях. Полиция завела на охранника уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.

Сегодня — Черная пятница. День огромных скидок. В отличие от США, эстонская Черная пятница прославилась своими относительно небольшими скидками.

ВИДЕО: Ратас: о проблемах с ИД-картами надо сообщать письменно — 15 июня оповещения от производителя не поступало

Премьер-министр Юри Ратас опровергает утверждения исполнительного директора Trüb Baltic AS, представляющей в Эстонии производителя ИД-карт Gemalto, Андреаса Лехтманна о том, что он еще в начале июня оповестил эстонские ведомства о возможной уязвимости ИД-карт.

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ВИДЕО: Охранник выволакивает из трамвая мужчину с костылем

В сети Facebook распространяется видео того, как охранник выкидывает из трамвая мужчину на костылях.

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Проигравшая в окружном суде однополая пара намерена обжаловать решение

Sarah ja Kristiina Raud Foto: Karin Kaljuläte

Сара и Кристина Рауд, в отношении которых вчера Таллиннский окружной суд вынес решение о недействительности заключенного в США однополого брака, намерены опротестовать решение в Госсуде.

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ГАЛЕРЕЯ: Самая сильная ведьма Эстонии! Смотрите, как прошел финал эстонской “Битвы экстрасенсов”

Selgeltnägijate tuleproov viimane saade Foto: Madis Veltman

23 ноября состоялся финал эстонской “Битвы экстрасенсов”, где за место победителя боролись Алиса, Анете, Хельве и Ваштара. Всего для девушек было приготовлено два испытания, по итогам которых зрители признали победительницей Алису.

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Возле Пальяссааре планируют построить искусственные острова: обнародована детальная планировка

FOTO: Raepress

До 19 декабря в зале обслуживания Таллинской городской управы (пл. Вабадузе, 7) и инфозале Пыхья-Таллинской районной управы (ул. Нийне,2) можно ознакомиться с проектом искусственных островов возле полуострова Пальяссааре, сообщает Раэпресс.

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Крупнейшее эстонское хозяйство продает "поддельные" яблоки под видом местных

Kuldrenett, renett Foto: Tiit Blaat

Яблоки фирмы Mulgi Õun вначале были в продаже под именем ”Kuldrenett” (”Золотой ранет”), а затем — ”Renett” (”Ранет”), но они не похожи ни на один известный в Эстонии сорт группы ”ранет”, хотя в качестве страны происхождения указана именно Эстония, сообщает Maaleht.

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Рейтинг самых влиятельных эстонских деятелей культуры 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

Kontsert ja Vabariigi Presidendi vastuvõtt Konzerthaus´is Foto: Rauno Volmar

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских деятелей культуры 2017 по версии Delfi и EPL.

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Ансип раскритиковал нынешнюю финансовую политику Эстонии: происходящее меня очень беспокоит и пугает

Foto: AFP

Вчера на встрече с эстонскими журналистами в Брюсселе бывший премьер-министр Эстонии и вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип подверг критике нынешнюю финансовую политику Эстонии.

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ДНР и ЛНР задержали группу украинских диверсантов, которые "планировали убийства лидеров республик"

UKRAINE-RUSSIA-CRISIS Foto: DOMINIQUE FAGET, AFP

Органы госбезопасности самопровозглашенных народных республик Донбасса задержали диверсионную группу из 10 человек, их подозревают в подготовке покушений на первых лиц Донецкой и Луганской народных республик.

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Черная пятница по-эстонски: большинство скидок за редким исключением неприлично малы

Foto: Karli Saul

В отличие от США, эстонская Черная пятница прославилась своими относительно небольшими скидками.

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ФОТО: Русские школьники обсудили с политиками темы гражданства, родины и национальной идентичности

VVS Media grupp MTÜ

В преддверии Дня гражданина, который отмечается 26 ноября, в Таллинском Линнамяэском Русском Лицее, в частной гимназии Сакала прошли встречи, в ходе которых русские гимназисты в возрасте 14-18 лет поделились своим видением и пониманием темы гражданства и Родины, а также обсудили темы патриотизма, оттока молодежи из страны, участие молодежи в выборах в местные органы самоуправления и в политической жизни страны.

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USS Security: патрулю нужно было быстро выпроводить бездомного из трамвая

Facebook

Член правления охранной фирмы USS Security Рауль Паруск, комментируя инцидент с отказавшимся покидать трамвай и выдворенным в результате этого бездомным, сказал, что фирма пересмотрит порядок поведения в случаях, когда на вызов может отреагировать только один патруль.

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Сегодня суд обсуждал, освобождать ли досрочно Ассара Паулуса из тюрьмы, которая "сделала его лучше"

Roman Vikulov

Сегодня Вируский уездный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы Ассара Паулуса (55), отбывающего семилетний срок и считающегося одним из самых влиятельных лидеров преступного мира Эстонии. Решение по делу судья Инна Кирсипуу обнародует в будущий понедельник.

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В Египте при нападении на мечеть погибли больше 100 человек

Siinai Foto: AMIR COHEN, Reuters/Scanpix

Боевики напали на мечеть в египетской провинции Северный Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы.

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Симсон — Ансипу: большая часть жителей Эстонии больше не напугана и не обеспокоена

Kollaaž

В ответ на критику Андруса Ансипа министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон сказала, что предпринимаемые правительством меры направлены на тех людей, которые были напуганы и обеспокоены ранее, во времена правительства реформистов.

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Цифры — лучше, жизнь — та же. Как и почему ЕК пытается заставить страны ЕС повысить зарплаты

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

"Нужно обеспечить рост зарплат!" Такую рекомендацию дала Еврокомиссия странам-участницам, презентуя в среду, 22 ноября, пакет документов о приоритетах экономической и фискальной политики на 2018 год. Этот призыв вместе с подписанным на прошлой неделе Европейском стандартом социальных прав (European Pillar of Social Rights) можно считать новым важным нарративом.

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ВИДЕО: Реклама кофе к юбилею ЭР задевает чувство национального самосознания эстонцев?

Недавно на экраны вышла реклама выпущенного к годовщине ЭР100 кофе Paulig в главной роли с одним из основателей Народного фронта Хейнцом Валком.

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Найденные в Лохусалу пакеты с кокаином вероятно прибыли из Южной Америки

PPA

В конце октября к побережью Лохусалу прибило большое количество пакетиков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что речь идет о порошке с высоким содержанием кокаина, поэтому скорее всего вещество прибыло из страны-производителя, то есть из Южной Америки, пишет Eesti Päevaleht.

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Власти Египта насчитали уже 235 погибших при нападении на мечеть в Синае

фото иллюстративное Foto: Rene Suurkaev

Боевики напали на мечеть в египетской провинции Северный Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы.

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На охранника, выдворившего инвалида из трамвая, заведено уголовное дело

Foto: Delfi kollaaž

В сети Facebook распространяется виде, как охранник выкидывает из трамвая мужчину на костылях. В ролике видно, как охранник стаскивает инвалида с кресла и выволакивает на улицу. Вечером пятницы стало известно, что вчера полиция завела на охранника уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.

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Глава A. Le Coq: правительство обмануло насчет Финляндии, а минфин продолжает витать в облаках

Tarmo Noop, Eesti õlletootjate liit Foto: Tanel Meos

Председатель правления A. Le Coq Тармо Нооп говорит, что вчерашнее решение правителсьтва увеличить акциз на 9, а не запланированные 18% не спасет страну от приграничной торговли.

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