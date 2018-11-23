ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Черная пятница и надвигающийся снегопад

Скотленд-Ярд опубликовал три новых видеозаписи, касающиеся отравления Скрипалей. Видео сделаны камерами наблюдения в Солсбери. На них сняты мужчины, похожие на подозреваемых в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает "Медуза".

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Изменятся правила провоза денег через границу стран ЕС

Raha Foto: Argo Ingver

Сумма, которую физическое лицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

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ФОТО: Полиции нужна помощь в установлении личности подозреваемых в краже мужчин

Politsei tuvastab vargaid Foto: PPA

В октябре Нарвское отделение полиции просило помощи в установлении личности двух мужчин. Мужчины подозреваются в том, что 5 октября примерно в 11.30 они украли из одного предприятия в Нарве на Таллиннском шоссе более 1300 евро.

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За или против? Все партии хотят внести изменения в законопроект о миграционном пакте ООН — кроме Центристской

Jüri Ratas Foto: Andres Putting

Сегодня комиссию по иностранным делам Рийгикогу ждали предложения изменений к законопроекту заявления о миграционном пакте ООН, который пойдет в понедельник на голосование. Предложения поступили от пяти фракции — кроме фракции центристов.

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"У людей останется на руках больше денег!" Союз топливных фирм не согласен с отказом от понижения акциза на топливо

Союз топливных фирм Эстонии не согласен с оценкой премьер-министра Юри Ратаса, согласно которой понижение акциза на дизельное топливо станет препятствием фискальной целостности.

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ВИДЕО: Глубокий нокаут. Необычная техника не спасла боксера

Foto: Eero Vabamägi

Неудачно завершился дебют на профессиональном ринге для американского боксера Эмануэля Уильямса. Его бой с соотечественником Джоном Ринконом продолжался лишь полторы минуты.

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ФОТО: Смотрите, как будут выглядеть новые вагоны Российских железных дорог

Foto: Asratyan Oleg, Venemaa Raudteed

Российские железные дороги (РЖД) показали концепт новых "капсульных" плацкартных вагонов. Замена старых вагонов на новые начнется с 2019 года, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на ТАСС.

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ВИДЕО: ”Простой способ спасти жизни”. Керсти Кальюлайд стала донором крови

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала донором в центре крови в Foorum.

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Проблему дорогих мест в домах попечения хотят решить ростом финансирования домашнего ухода за стариками

Eakate kodu Benita, Benita Kodu AS Foto: Sven Arbet

По действующим законам за содержание родителей, бабушек и дедушек в домах призрения должны платить их дети и внуки, но скоро можно ожидать изменений.

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