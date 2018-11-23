ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Черная пятница и надвигающийся снегопад

Сегодня во всем мире проходит грандиозная распродажа Черная пятница. Не стала исключение и наша страны. Также сегодня синоптики предупредили о надвигающемся на Эстонию снегопаде. Об этом и других самых важных событиях дня читайте в нашей подборке!
ФОТО: "Черная пятница" набирает обороты! На парковке торгового центра Ülemiste почти нет мест
Кадры из торгового центра Ülemiste показывают, что в Эстонии интерес к "Черной пятнице" только растет. Уже в середине рабочего дня парковка торгового центра забита машинами, а в самом центре развешены огромные плакаты со скидками. Loe edasi...
Полиция предупреждает: на выходных ожидается снегопад. Смените покрышки на зимние!
По прогнозам синоптиков, на выходных ожидается снегопад, в связи с чем полиция призывает автолюбителей подготовиться и напоминает, что с декабря использование зимних шин является обязательным. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Скотленд-Ярд показал новые кадры с Петровым и Бошировым в Солсбери и флакон из-под "новичка"
Скотленд-Ярд опубликовал три новых видеозаписи, касающиеся отравления Скрипалей. Видео сделаны камерами наблюдения в Солсбери. На них сняты мужчины, похожие на подозреваемых в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает "Медуза". Loe edasi...
Изменятся правила провоза денег через границу стран ЕС
Сумма, которую физическое лицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA. Loe edasi...
ФОТО: Полиции нужна помощь в установлении личности подозреваемых в краже мужчин
В октябре Нарвское отделение полиции просило помощи в установлении личности двух мужчин. Мужчины подозреваются в том, что 5 октября примерно в 11.30 они украли из одного предприятия в Нарве на Таллиннском шоссе более 1300 евро. Loe edasi...
За или против? Все партии хотят внести изменения в законопроект о миграционном пакте ООН — кроме Центристской
Проблему дорогих мест в домах попечения хотят решить ростом финансирования домашнего ухода за стариками
По действующим законам за содержание родителей, бабушек и дедушек в домах призрения должны платить их дети и внуки, но скоро можно ожидать изменений. Loe edasi...
СУПЕР! Фристайлистка Келли Сильдару выиграла этап Кубка мира
16-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару выиграла первый этап Кубка мира в дисциплине слоупстайл, проходивший на австрийском горнолыжном курорте Штубай. Loe edasi...
Теперь потерпевшие? В деле Кокорина и Мамева появился новый поворот
В деле российских футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар") появился неожиданный поворот. По данным СМИ, пострадавший водитель ведущей Первого канала белорус Виталий Соловчук первым ударил игрока краснодарского клуба и спровоцировал конфликт. Loe edasi...
21 ноября ночью, около 02:50 охранный патруль G4S стал свидетелем того, как на заправке Cirkle K, что на улице Эндла в Таллинне, на высокой скорости в сторону центра города мчится темный Audi. Loe edasi...
Алексей Наумкин получил в Йыхви работу с зарплатой 2500 евро, но чем конкретно будет заниматься, и сам не знает
Бывший старейшина и зампред волостного собрания Йыхви назначен уже шестым по счету членом Йыхвиской волостной управы, где он будет получать 2500 евро в месяц, не имея при этом конкретных обязанностей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Põhjarannik. Loe edasi...
Умер уже второй глава ГРУ за три года. Он почувствовал себя плохо после встречи с Путиным
Игорь Коробов возглавлял ГРУ с января 2016 года. О ведомстве много говорили — но сам Коробов в основном молчал, пишет "Медуза". Loe edasi...
DELFI отмечает 19 лет! В честь праздника подписка до конца года всего за 19 центов
Сегодня Delfi отмечает свой 19-й день рождения. В честь праздника мы делаем подарок вам, дорогие читатели — подписка на все платные статьи Delfi до конца года всего за 19 центов! Loe edasi...
СРАВНЕНИЕ ЦЕН на продукты в октябре: грядет овощной кризис?
Сравнения цен в магазинах и на рынках показали, что из молочных продуктов, по сравнению с октябрем, подешевели кофейные сливки(на 1,2%) и зернистый творог (на 0,9%), а подорожали сыр и кефир в коробке. Loe edasi...