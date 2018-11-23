23.11.2018, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Черная пятница и надвигающийся снегопад


rus.delfi.ee
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Must reede Ülemiste keskuses
Must reede Ülemiste keskusesFoto: Rauno Volmar

Сегодня во всем мире проходит грандиозная распродажа Черная пятница. Не стала исключение и наша страны. Также сегодня синоптики предупредили о надвигающемся на Эстонию снегопаде. Об этом и других самых важных событиях дня читайте в нашей подборке!

ФОТО: "Черная пятница" набирает обороты! На парковке торгового центра Ülemiste почти нет мест

Must reede Ülemiste keskuses Foto: Rauno Volmar

Кадры из торгового центра Ülemiste показывают, что в Эстонии интерес к "Черной пятнице" только растет. Уже в середине рабочего дня парковка торгового центра забита машинами, а в самом центре развешены огромные плакаты со скидками.
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Полиция предупреждает: на выходных ожидается снегопад. Смените покрышки на зимние!

Foto: Andres Putting

По прогнозам синоптиков, на выходных ожидается снегопад, в связи с чем полиция призывает автолюбителей подготовиться и напоминает, что с декабря использование зимних шин является обязательным.
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ФОТО и ВИДЕО: Скотленд-Ярд показал новые кадры с Петровым и Бошировым в Солсбери и флакон из-под "новичка"

Скотленд-Ярд опубликовал три новых видеозаписи, касающиеся отравления Скрипалей. Видео сделаны камерами наблюдения в Солсбери. На них сняты мужчины, похожие на подозреваемых в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает "Медуза".
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Изменятся правила провоза денег через границу стран ЕС

Raha Foto: Argo Ingver

Сумма, которую физическое лицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
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ФОТО: Полиции нужна помощь в установлении личности подозреваемых в краже мужчин

Politsei tuvastab vargaid Foto: PPA

В октябре Нарвское отделение полиции просило помощи в установлении личности двух мужчин. Мужчины подозреваются в том, что 5 октября примерно в 11.30 они украли из одного предприятия в Нарве на Таллиннском шоссе более 1300 евро.
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За или против? Все партии хотят внести изменения в законопроект о миграционном пакте ООН — кроме Центристской

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Проблему дорогих мест в домах попечения хотят решить ростом финансирования домашнего ухода за стариками

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