Несмотря на то, что суббота выдалась довольно теплой, синоптики обещают наступление небольшого мороза. Читайте, чем на самом деле является нашумевший новый бренд Эстонии, а также репртаж Delfi из обновленного Эстонского национального музея - вот вам и идея, куда съездить в воскресенье!

Хотя бы из-за э-бумаги. Почему вам стоит посетить Эстонский национальный музей

фотоколлаж Delfi

Три с половиной месяца назад на окраине Тарту распахнул свои стеклянные двери Эстонский национальный музей. Еще до открытия он успел порядочно оскандалиться: сначала — из-за тендеров на покупку кухонного оборудования, а уже на второй день его работы некоторые верующие сильно оскорбились из-за одного экспоната. Корреспондент Delfi посетила этот музей и выяснила, что там есть интересного и не очень, зачем его стоит посетить (даже если вы далекий от искусства человек), а также — как там обстоят дела с русским языком.

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Синоптики: в ближайшие дни слегка подморозит

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Поэтому советуем вам слегка утеплиться. Читайте прогноз от pogoda.ee на ближайшие четыре дня.

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Выяснилось: это не новый символ Эстонии, а шаблон для предпринимателей

Eesti uue brändi tutvustamine Foto: Andres Putting

Знак, изображенный на фото, посчитали новым брендом Эстонии и ее символом как государства. На самом деле, это — основа, на которой можно будет разместить информацию, пишет Eesti Päevaleht.

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Тоом: шум вокруг нового бренда Эстонии вызван его ценой

Yana Toom Foto: Priit Simson

Вчера Яна Тоом написала у себя в Facebook, что она довольна новым брендом Эстонии, а шум вокруг этого изображения вызван его ценой.

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Мартин Мюйрсепп: "Я не понимаю, почему беженцам разрешают так бушевать"

Martin Müürsepp Foto: Eero Vabamägi

Известный в прошлом эстонский баскетболист Мартин Мюйрсепп в интервью Õhtuleht признал, что внимательно следит за новостями в мире политики, но темы, связанные с беженцами, приводят его в бешенство.

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Поздравляем! Везунчик выиграл в лотерею почти 500 000 евро

фото иллюстративное Foto: Iltasanomat

В пятницу джекпот Eurojackpot сорвал счастливчик, купивший лотерейный билет в магазине Grossi в Тапа.

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"Пусть наши славянские братья сделают в противовес EKRE свою партию"

Foto: Karin Kaljuläte

Одна русская компания хочет воспользоваться демократическим правом создать в Эстонии свою партию, и у нас сразу послышались вопли. Я бы не стал ставить СМИ в вину подогревание русской темы, но вместо того чтобы поприветствовать конституционную инициативу, во многом опять стали бранить Нарву и Ласнамяэ.

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Виновник вчерашнего ДТП в Лагеди взят под стражу

Avarii Harjumaal Foto: Veiko Vares

В пятницу вечером на шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги в Харьюмаа произошла серьезная авария: у автобусной остановки столкнулись три автомобиля.

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В Пирита за рулем Bentley задержан пьяный бизнесмен

фото иллюстративное Foto: BentleyMotors

Недавно полиция остановила люксовый автомобиль Bentley, за рулем которого находился водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оказалось, что он бизнесмен, занимающийся транспортом.

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Скончался легендарный спортивный репортер Лембиту Куузе

Lembitu Kuuse Foto: Hendrik Osula

После тяжелой болезни на 67-м году жизни скончался легендарный спортивный телерепортер Лембиту Куузе.

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