02.09.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Церемонии прощания с Кобзоном и Захарченко и вооружающиеся эстоноземельцы


rus.delfi.ee
EST 3
Zahhartšenko matused
Zahhartšenko matusedFoto: ALEKSEY FILIPPOV, AFP

Итак, подведем итоги первого осеннего воскресенья.

  • В центре Донецка проходит церемония прощания с Захарченко
  • В Москве началась церемония прощания с Иосифом Кобзоном
  • "Весомый аргумент" в кармане всегда с собой: жители Эстонии становятся помешаны на оружии

ФОТО И ВИДЕО: В купленной в нарвском Rimi детской каше обнаружили червяков. ”Мы были шокированы!”

Facebook

Молодая женщина рассказала на своей странице в социальной сети Facebook о том шоке, который она испытала, обнаружив в купленной в находящемся в нарвском торговом центре Fama магазине Rimi детской каше червяков. В Rimi Eesti Food AS сожалеют о случившемся и заверяют, что меры приняты.
Loe edasi...

Что говорят в Киеве о гибели лидера ДНР Захарченко

Aleksandr Zahhartšenko Foto: Sergei Averin, RIA Novosti

В пятницу вечером в центре Донецка в результате взрыва погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Loe edasi...

Читайте, что станет с погодой в первые осенние деньки

фото иллюстративное Foto: Kristiin Helisalu, Erakogu

Прогноз — от pogoda.ee.
Loe edasi...

В центре Донецка проходит церемония прощания с Захарченко

Aleksandr Zahhartšenko Foto: Aleksandr HUDOTEPLÕI, AFP

В центре самопровозглашенной Донецкой народной республики проходит церемония прощания с бывшим главой ДНР Александром Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.
Loe edasi...

В Москве началась церемония прощания с Иосифом Кобзоном

Iosif Kobzon Foto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

В Концертном зале имени Чайковского в Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.
Loe edasi...

Первым номером Партии реформ в Ида-Вирумаа может стать Ээрик-Нийлес Кросс

Eerik-Niiles Kross, Yana Toom Foto: Tiit Blaat

ТОП

На парламентских выборах в марте 2019 года возглавить список Партии реформ в округе Ида-Вирумаа может бывший дипломат и предприниматель Ээрик-Нийлес Кросс, пишет rus.err.ee.
Loe edasi...

120 тысяч человек пришли на церемонию прощания с Захарченко

Aleksandr Zahhartšenko Foto: Maksim Šemetov, REUTERS

2 сентября более 120 тысяч человек пришли на церемонию прощания с убитым главой самопровозглашенной Донецкой народной республикой Александром Захарченко, со ссылкой на "РИА Новости" сообщает портал телеканала "Дождь".
Loe edasi...

”Участливая, но скользкая”: сказ о том, как маклер-мошенница Наталья Языкова меня НЕ обманула

Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

Представьте ситуацию: несколько лет назад вы купили квартиру через маклера, а теперь узнаете, что того самого маклера судят за мошенничество в крупных размерах, причем схема выманивания денег у клиентов очень похожа на то, что происходило с вами в процессе покупки. Какова будет ваша реакция? Лично для меня стало шоком, что маклер Наталья Языкова оказалась на скамье подсудимых. Ведь я тоже могла бы быть среди этих потерпевших в зале суда.
Loe edasi...

СМИ РФ: В ДНР заявили о прибытии в Донбасс военных из США и Канады

фото иллюстративное Foto: Evgeniy Maloletka, AP

По словам представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова, на территорию Донбасса прибыло большое число наемников из-за границы, среди которых есть высокопоставленные американские и канадские военнослужащие, передает РИА ”Новости”.
Loe edasi...

По всей России прошли митинги против пенсионной реформы

фото иллюстративное Foto: IGOR GOLOVNIOV, AFP

Очередные протесты против пенсионной реформы, организованные КПРФ, "Яблоком", "Демократическим выбором" и рядом других политических сил, прошли в воскресенье, 2 сентября, во многих городах России.
Loe edasi...

ФОТО DELFI: на кладбище в Лихула вспомнили снос 14 лет назад скандального монумента

Lihula samba mälestuspäev Foto: Lugeja foto

В воскресенье, 2 сентября, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала на кладбище в Лихула памятный день, приуроченный ко сносу 14 лет назад скандального монумента, передает rus.err.ee.
Loe edasi...

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



"Весомый аргумент" в кармане всегда с собой: жители Эстонии становятся помешаны на оружии

02.09.2018
В Эстонии становится все больше людей, которые носят с собой огнестрельное, пневматическое и пусковое оружие, или же просто пластиковый пистолет, чтобы в случае конфликта придать своим словам больше веса, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Песков: медведь будет себя вести прилично, увидев Путина

02.09.2018
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как обеспечивалась безопасность Владимира Путина во время его поездки в Туву. Об этом он сказал в эфире ”России 1”, передает РИА ”Новости”.
Подробнее


ФОТО DELFI: на кладбище в Лихула вспомнили снос 14 лет назад скандального монумента

02.09.2018
В воскресенье, 2 сентября, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала на кладбище в Лихула памятный день, приуроченный ко сносу 14 лет назад скандального монумента, передает rus.err.ee.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €

Всемирный день чистоты: мусор или люди?

02.09.2018
Всего две недели отделяют нас от исторического события — 15 сентября состоится Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day. Миллионы человек в 150 странах в один и тот же день объединят свои усилия, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме отходов и сделать мир намного чище.
Подробнее

Командующий ВВС Германии: жители Балтии надеются на нас

02.09.2018
Жители балтийских стран надеются на защиту, которую им обеспечивают военно-воздушные силы (ВВС) Германии и НАТО, заявил, комментируя состоявшуюся передачу ВВС Германии миссии охраны воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы командующий Инго Герхарц.
Подробнее

СМИ РФ: В ДНР заявили о прибытии в Донбасс военных из США и Канады

02.09.2018
По словам представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова, на территорию Донбасса прибыло большое число наемников из-за границы, среди которых есть высокопоставленные американские и канадские военнослужащие, передает РИА ”Новости”.
Подробнее

”Участливая, но скользкая”: сказ о том, как маклер-мошенница Наталья Языкова меня НЕ обманула

02.09.2018
Представьте ситуацию: несколько лет назад вы купили квартиру через маклера, а теперь узнаете, что того самого маклера судят за мошенничество в крупных размерах, причем схема выманивания денег у клиентов очень похожа на то, что происходило с вами в процессе покупки. Какова будет ваша реакция? Лично для меня стало шоком, что маклер Наталья Языкова оказалась на скамье подсудимых. Ведь я тоже могла бы быть среди этих потерпевших в зале суда.
Подробнее

Планета Гоа: несколько причин поехать на море в Индию

02.09.2018
Пятизвездочный отель с европейским сервисом или простенькое бунгало из тростника — Гоа легко подстраивается под желания любого туриста. Какой бы сценарий отдыха вы ни выбрали, этот индийский штат покажется вам отдельной планетой. Еда, пляжи, манера общения — в Гоа все не так, как мы привыкли. Skyscanner назвал несколько причин отправить на планету Гоа.
Подробнее