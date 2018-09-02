ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Церемонии прощания с Кобзоном и Захарченко и вооружающиеся эстоноземельцы
Итак, подведем итоги первого осеннего воскресенья.
Итак, подведем итоги первого осеннего воскресенья.
Молодая женщина рассказала на своей странице в социальной сети Facebook о том шоке, который она испытала, обнаружив в купленной в находящемся в нарвском торговом центре Fama магазине Rimi детской каше червяков. В Rimi Eesti Food AS сожалеют о случившемся и заверяют, что меры приняты.
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В пятницу вечером в центре Донецка в результате взрыва погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
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Прогноз — от pogoda.ee.
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В центре самопровозглашенной Донецкой народной республики проходит церемония прощания с бывшим главой ДНР Александром Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.
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В Концертном зале имени Чайковского в Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.
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На парламентских выборах в марте 2019 года возглавить список Партии реформ в округе Ида-Вирумаа может бывший дипломат и предприниматель Ээрик-Нийлес Кросс, пишет rus.err.ee.
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2 сентября более 120 тысяч человек пришли на церемонию прощания с убитым главой самопровозглашенной Донецкой народной республикой Александром Захарченко, со ссылкой на "РИА Новости" сообщает портал телеканала "Дождь".
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Представьте ситуацию: несколько лет назад вы купили квартиру через маклера, а теперь узнаете, что того самого маклера судят за мошенничество в крупных размерах, причем схема выманивания денег у клиентов очень похожа на то, что происходило с вами в процессе покупки. Какова будет ваша реакция? Лично для меня стало шоком, что маклер Наталья Языкова оказалась на скамье подсудимых. Ведь я тоже могла бы быть среди этих потерпевших в зале суда.
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По словам представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова, на территорию Донбасса прибыло большое число наемников из-за границы, среди которых есть высокопоставленные американские и канадские военнослужащие, передает РИА ”Новости”.
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Очередные протесты против пенсионной реформы, организованные КПРФ, "Яблоком", "Демократическим выбором" и рядом других политических сил, прошли в воскресенье, 2 сентября, во многих городах России.
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В воскресенье, 2 сентября, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала на кладбище в Лихула памятный день, приуроченный ко сносу 14 лет назад скандального монумента, передает rus.err.ee.
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Personaliarvestuse sektori juht
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.09.2018
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
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