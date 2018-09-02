ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Церемонии прощания с Кобзоном и Захарченко и вооружающиеся эстоноземельцы

В пятницу вечером в центре Донецка в результате взрыва погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

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фото иллюстративное Foto: Kristiin Helisalu, Erakogu

Прогноз — от pogoda.ee.

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В центре Донецка проходит церемония прощания с Захарченко

Aleksandr Zahhartšenko Foto: Aleksandr HUDOTEPLÕI, AFP

В центре самопровозглашенной Донецкой народной республики проходит церемония прощания с бывшим главой ДНР Александром Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

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В Москве началась церемония прощания с Иосифом Кобзоном

Iosif Kobzon Foto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

В Концертном зале имени Чайковского в Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

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Первым номером Партии реформ в Ида-Вирумаа может стать Ээрик-Нийлес Кросс

Eerik-Niiles Kross, Yana Toom Foto: Tiit Blaat

ТОП Шок: пара пенсионеров столкнула ехавшую на велосипеде женщину в пруд, где та чуть не утонула! СМИ РФ: В ДНР заявили о прибытии в Донбасс военных из США и Канады Что говорят в Киеве о гибели лидера ДНР Захарченко

На парламентских выборах в марте 2019 года возглавить список Партии реформ в округе Ида-Вирумаа может бывший дипломат и предприниматель Ээрик-Нийлес Кросс, пишет rus.err.ee.

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120 тысяч человек пришли на церемонию прощания с Захарченко

Aleksandr Zahhartšenko Foto: Maksim Šemetov, REUTERS

2 сентября более 120 тысяч человек пришли на церемонию прощания с убитым главой самопровозглашенной Донецкой народной республикой Александром Захарченко, со ссылкой на "РИА Новости" сообщает портал телеканала "Дождь".

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”Участливая, но скользкая”: сказ о том, как маклер-мошенница Наталья Языкова меня НЕ обманула

Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

Представьте ситуацию: несколько лет назад вы купили квартиру через маклера, а теперь узнаете, что того самого маклера судят за мошенничество в крупных размерах, причем схема выманивания денег у клиентов очень похожа на то, что происходило с вами в процессе покупки. Какова будет ваша реакция? Лично для меня стало шоком, что маклер Наталья Языкова оказалась на скамье подсудимых. Ведь я тоже могла бы быть среди этих потерпевших в зале суда.

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СМИ РФ: В ДНР заявили о прибытии в Донбасс военных из США и Канады

фото иллюстративное Foto: Evgeniy Maloletka, AP

По словам представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова, на территорию Донбасса прибыло большое число наемников из-за границы, среди которых есть высокопоставленные американские и канадские военнослужащие, передает РИА ”Новости”.

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