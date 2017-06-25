ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Цены в 1991 году и злоключения эстонских водителей грузовиков

Сегодня, 25 июня, мы опубликовали сравнение цен на жилье и продукты питания в 1991 году, до введения эстонской кроны, и сейчас. Также в это день появилась новость о том, что в Германии был задержан эстонского водителя грузовика с опьянением в 3 промилле, а на шоссе Таллинн-Тарту съехал в кювет грузовик со шведской периодикой. Эти и другие новости этого воскресенья читайте в нашей ежедневной подборке.
Ратас — испанской газете: политические отношения между Эстонией и Россией нулевые
Премьер-министр Юри Ратас дал одной из самых читаемых газет Испании El País интервью, в котором, среди прочего, интересовались отношениями между Эстонией и Россией.
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Хроника Яанова дня: десятки пьяных водителей, два ДТП с пострадавшими
В общих чертах прошедший спокойно Яанов день омрачила задержание десятков употреблявших алкоголь водителей.
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Автомобиль въехал в толпу людей в английском Ньюкасле
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в английском Ньюкасле.
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В Германии задержали эстонского водителя грузовика с опьянением в 3 промилле
Полиция германской Нижней Саксонии в пятницу вечером задержала мертвецки пьяного эстонского водителя грузовика, который чуть не устроил ДТП.
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ФОТО DELFI: На шоссе Таллинн-Тарту съехал в кювет грузовик со шведской периодикой
Сегодня вечером раньше семи часов на шоссе Таллинн-Тарту в волости Пуурмани в деревне Пиккнурме произошло ДТП, в котором отклонился с дороги и съехал в кювет перевозивший издания на шведском языке грузовик.
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ГРАФИК: Сколько денег уходило на жилье в 1991 году, и сколько уходит сейчас
До прихода кроны, в 1991 году, когда средняя зарплата была 711 рублей, квартплата составляла мизерную долю от дохода. В 2017 году, когда средняя зарплата равна 1153 евро, на квартплату приходится тратить больше трети заработка.
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ГРАФИК: До введения кроны и сейчас — как изменились цены на продукты
В 1991 году до прихода кроны цены на продукты питания были местами в сотни раз ниже сегодняшних. Меньше была и средняя месячная зарплата, и в том же году ввели первый 7-процентный налог с оборота, который уже к концу 1992 года поднялся до 20%.
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Ошибка ценой в 1000 евро: из-за хитрой схемы женщина не может получить от продавца свои деньги
Нельзя грести все мебельные салоны под одну гребенку, но, к сожалению, слишком во многих случаях выбор и заказ любого гарнитура превращается в лотерею. То поставка некомплектная, то размеры не совпадают, то при установке повредили помещение. А бывает и так, что, отказавшись от заказа, клиент остается без уже внесенной предоплаты. И без шансов на ее возврат, пишет "МК-Эстония".
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И вас вылечат: с какими заболеваниями жители Эстонии чаще всего попадают в больницы
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году из 54,6 млн случаев 70 процентов смертей в мире приходилось на неинфекционные заболевания. При этом в ДТП погибло всего 1,3 млн человек. Получается, что большинство людей обращалось в больницы, лечилось, но по тем или иным причинам не смогло побороть болезнь. ”МК-Эстония” узнала, с какими самыми распространенными заболеваниями сталкиваются в Эстонии, ведь предупрежден — значит вооружен. Зная, каким болезням мы подвержены больше всего, можно заранее сделать все, чтобы избежать печального исхода.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО: В Таллинне не меньше 50 фонтанов! Сможете ли вы найти все?
Фотограф-любитель Тармо Лиллес запечатлел в мае более 50 таллиннских фонтанов.
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ФОТО: Смотрите, как в Нарвском замке проходит Средневековый фестиваль
24-25 июня Нарвский музей в сотрудничестве с петербургским клубом средневековой реконструкции ”Тевтонский орден” проводит Нарвский средневековый фестиваль, уже второй по счету.
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ВИДЕО: Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде
В Нью-Йорке прошло бойцовское шоу Bellator 180, в рамках которого российский тяжеловес Федор Емельяненко (36-5) проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону (12-5).
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