ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Центристы уступили Сависаару место, а наши молодые физики взяли три медали

Последний день июля в Эстонии был насыщенным: свои главные встречи в Таллинне провел вице-президент США Майк Пенс, и наконец приблизилась к разрешению главная внутренняя коллизия Центристской партии. Чем еще запомнится этот день — читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО: Майк Пенс в Таллинне: у США нет маленьких союзников

Foto: Andres Putting

Со вчерашнего дня находящийся с визитом в Эстонии вице-президент США Майк Пенс сегодня утром около 9 часов встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Его ознакомили с эстонским э-государством, а также с решениями в области киберзащиты и сотрудничеством с США. После этого Пенс и Кальюлайд встретились с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

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ФОТО и ВИДЕО: Ратас, Кылварт и Корб: Сависаару будет предложен первый номер в общем списке

В понедельник в бюро Центристской парии в Таллинне прошло собрание совета таллиннского отделения партии, на котором обсуждались вопросы, связанные с предстоящими выборами в органы местного самоуправления.

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ФОТО: Супруга вице-президента США Карен Пенс встретилась с эстонскими арт-терпевтами

Foto: Karin Kaljuläte

Супруга вице-президента США Майка Пенса Карен Пенс встретится сегодня с арт-терапевтами и понаблюдает за проведением сеанса терапии в психиатрической клинике Северо-Эстонской региональной больницы.

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На время учений "Запад-2017" США усилят военное присутствие в Литве

Lithuania NATO Exercise Foto: Mindaugas Kulbis, AP

Соединенные Штаты усилят на время проведения российско-белорусских учений "Запад-2017" военное присутствие в Литве. Об этом в понедельник в эфире национального радио заявила президент балтийской республики Даля Грибаускайте.

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Угроза или повод: белорусский взгляд на учения "Запад-2017"

Foto: erakogu

Эстонское лето — время суровых испытаний на выносливость и терпение для всех эстоноземельцев. Часто кажется, что его и вовсе нет, а вот засветит солнышко и мир становится другим. Неудивительно, что и дискуссии, ведущиеся в эстонской прессе и политикуме, не менее суровы. О том, например, не задумает ли Россия — огромная соседка Эстонии с непростым характером — под прикрытием учений "Запад-2017" поглотить свою самую близкую пока родственницу Белоруссию, а затем того и гляди перекрыть кислород в виде Сувалкского коридора всем балтийским сестрам — Литве, Латвии и Эстонии.

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Эстонская команда завоевала на Международной олимпиаде по физике три медали, одна — у нарвитянина

Eesti võistkond Rahvusvahelisel füüsika olümpiaadil Indoneesias Foto: Eraarhiiv

Команда эстонских школьников привезла из Индонезии, где прошла 48-я Международная олимпиада по физике, три медали. Закончивший 12 класс таллиннец Таавет Калда добился своими знаниями золотой медали, а выпускники 9 класса Карель Кивисалу (Таллинн) и Константин Дукач (Нарва) завоевали бронзовые медали.

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Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ

USA ja Venemaa Foto: Ivan Sekretarev, AP

Американская администрация считает необоснованным решение Москвы о сокращении дипломатического присутствия США в России и сейчас решает, каким образом на него следует реагировать. Об этом заявил в воскресенье ТАСС представитель Госдепартамента.

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Получившему э-резиденство Эстонии сирийцу отказали во въезде в страну

Kollaaž

В начале лета проживающий в Дубае сириец Басил ходатайствовал о предоставлении ему э-резиденства Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.

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Сталинский удар: 80 лет назад в СССР начался Большой террор

1941, Pilt ja sõna Foto: Repro

31 июля 1937 года был подписан один из самых страшных документов в истории: секретный оперативный приказ НКВД № 00447, положивший начало событиям, известным как "ежовщина", хотя по справедливости следовало бы говорить о сталинщине.

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Три года под санкциями ЕС: главные последствия для экономики России

Gaasihoidla Kaliningradis Foto: Igor Zarembo, RIA Novosti

31 июля исполняется три года с момента введения Евросоюзом санкций в отношении России. DW нашла наиболее пострадавшие от ограничительных мер сектора экономики страны.

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Андрей Малахов уходит с Первого канала

2882868 Foto: Ekaterina Chesnokova, Sputnik

Знаменитый ведущий Андрей Малахов расстается с Первым каналом. В новом телесезоне он будет работать у конкурентов Константина Эрнста.

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Один в один! Новый хит Марии Юферевой — это плагиат песни Робби Уильямса?

Maria Jufereva, Lasnamäe linnaosavanem Foto: Tiit Blaat

На прошлой неделе старейшина Ласнамяэ Мария Юферева совместно с группой столичных авторов и музыкантов представили на суд публики новую песню и клип “Привет, район”. В записи песни приняли участие Андрей Покутный и Владимир Адаричев, которые уже не первый раз работают с центристами, и которые представлены как авторы мелодии.

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Как бороться с летней депрессией

Vida Press

Нынешнее лето не балует хорошей погодой, и многие люди жалуются на депрессивное настроение. Как с ним бороться?

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На всей территории Италии запускают бесплатный Wi-Fi

Shutterstock

Приложение wifi.italia.it позволит быстро подключаться к точкам беспроводной сети по всей Италии, а авторизацию нужно пройти только один раз.

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