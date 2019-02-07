ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Центристы должны вернуть 1,2 млн евро, скончался пассажир столкнувшегося с грузовиком ласнамяэского автобуса

29 января утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и польский грузовик, в результате чего пострадало девять человек. Больница оповестила сегодня полицию, что ночью скончался 59-летний мужчина, который находился на момент ДТП в автобусе.

Loe edasi...

"Особенно хорошо подходит для любви". Репинский продает свой автомобиль Audi Q7

Старейшина волости Йыхви Мартин Репинский (Центристская партия) написал на своей странице в Facebook, что продает свой автомобиль Audi Q7, который он назвал "своим вторым домом" и отметил, что он "особенно хорошо подходит для любви".

Loe edasi...

ФОТО: В Сауэ перевозившая пациента скорая помощь вылетела в кювет

Delfi lugeja

Сегодня в 13 часов центр тревоги получил сообщение об аварии на 15 км шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюда, где находившаяся на вызове скорая съехала в кювет.

Loe edasi...

Глава ERR о возможном закрытии русскоязычного вещания в Эстонии: наши каналы сильны, как никогда, бюджет стабилен, будущее оптимистично

Maria-Ann Rohemäe on ERR Ameerika reporter Foto: Priit Simson

ТОП Журналисты нашли у жены Пескова швейцарский счет и отправили на него пять евро. Деньги дошли! Скончался один из пассажиров автобуса, пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Ласнамяэ "Особенно хорошо подходит для любви". Репинский продает свой автомобиль Audi Q7

Поступившее из Латвии сообщение о возможном прекращении финансирования тамошних русскоязычных общественно-правовых (читай, государственных) каналов — латвийского Радио4 и портала rus.lsm.lv — вызвало тревогу в отношении подобных организаций в Эстонии.

Loe edasi...

Пожилая женщина несколько часов пролежала под упавшим на нее с крыши снегом

Ляэнеская префектура на своей странице в Facebook написала, что во вторник полицейскому из Пярнумаа Яанеку позвонил человек и рассказал, как одну его пожилую знакомую засыпало упавшим с крыши ее дома снегом.

Loe edasi...

В ближайшие дни в Эстонии — ветродуй, гололед и мерзопакость

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Вот такая погода нас ждет в ближайшее время. Прогноз — от pogoda.ee.

Loe edasi...

ВИДЕО: Мужчина наплевал на правила безопасности и счищал с крыши снег и лед прямо на головы пешеходам

В доме по адресу Нарва маантеэ, 18 в центре Таллинна сегодня некий мужчина счищал с крыши снег и лед, не обращая внимания на идущих внизу по тротуару пешеходов.

Loe edasi...

ИНФОГРАФИКА | Вредные привычки жителей Балтии: как много пьют, что курят, сколько живут

Наши коллеги из передачи "Балтия.Неделя" изучили "анатомию" вредных привычек жителей стран Балтии. Весьма наглядные и красноречивые результаты — в этом сюжете!

Loe edasi...

Третий "солсберецкий турист", передавший "Новичок" Петрову и Боширову, остался в Британии