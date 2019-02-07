ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Центристы должны вернуть 1,2 млн евро, скончался пассажир столкнувшегося с грузовиком ласнамяэского автобуса

Сегодня, 7 февраля, комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила вынести Центристской партии предписание и обязать вернуть 1,27 млн евро, полученных в качестве запрещенных пожертвований. В этот же день больница оповестила полицию, что ночью скончался 59-летний мужчина, который пострадал в столкновении автобуса и грузовика в Ласнамяэ 29 января. Эти и другие новости этого четверга — в нашей традиционной подборке.
ПОДКАСТ "Халтура" с Дарьей Саар | В какой партии состояла, какие недочеты у ETV+ и при чем здесь "Железный человек"?
Главный редактор журнала "Яна", экс-главред ETV+ Дарья Саар рассказала в пятом эпизоде "Халтуры" о своих проектах, которых у нее, на самом деле — огромное количество. Слушайте подкаст! Loe edasi...
Родители страдающего от редкого заболевания мальчика получат такую же компенсацию, как если бы у него был насморк или кашель
У пятилетнего Оттомара в три года диагностировали апластическую анемию. Это означает, что его кровь — как вода: в ней нет клеток, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Скончался один из пассажиров автобуса, пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Ласнамяэ
29 января утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и польский грузовик, в результате чего пострадало девять человек. Больница оповестила сегодня полицию, что ночью скончался 59-летний мужчина, который находился на момент ДТП в автобусе. Loe edasi...
"Особенно хорошо подходит для любви". Репинский продает свой автомобиль Audi Q7
Поступившее из Латвии сообщение о возможном прекращении финансирования тамошних русскоязычных общественно-правовых (читай, государственных) каналов — латвийского Радио4 и портала rus.lsm.lv — вызвало тревогу в отношении подобных организаций в Эстонии. Loe edasi...
Пожилая женщина несколько часов пролежала под упавшим на нее с крыши снегом
Ляэнеская префектура на своей странице в Facebook написала, что во вторник полицейскому из Пярнумаа Яанеку позвонил человек и рассказал, как одну его пожилую знакомую засыпало упавшим с крыши ее дома снегом. Loe edasi...
В ближайшие дни в Эстонии — ветродуй, гололед и мерзопакость
ВИДЕО: Мужчина наплевал на правила безопасности и счищал с крыши снег и лед прямо на головы пешеходам
В доме по адресу Нарва маантеэ, 18 в центре Таллинна сегодня некий мужчина счищал с крыши снег и лед, не обращая внимания на идущих внизу по тротуару пешеходов. Loe edasi...
ИНФОГРАФИКА | Вредные привычки жителей Балтии: как много пьют, что курят, сколько живут
Наши коллеги из передачи "Балтия.Неделя" изучили "анатомию" вредных привычек жителей стран Балтии. Весьма наглядные и красноречивые результаты — в этом сюжете! Loe edasi...
Третий "солсберецкий турист", передавший "Новичок" Петрову и Боширову, остался в Британии
Помимо обвиняемых Великобританией в отравлении нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — Руслана Боширова и Александра Петрова (Анатолия Чепиги и Александра Мишкина) — есть и третий отравитель, и он после инцидента в Солсбери отменил свой вылет в Россию. Таким образом, вероятно, он остался в Британии после покушения. Loe edasi...
Подозрение: в бытность министром лидер ”Исамаа” финансировал из средств ведомства управляемое им НКО
Исполнительный директор Свободной партии Вахур Коллом направил Государственной прокуратуре сообщение о преступлении со стороны лидера ”Исамаа” Хелира-Валдора Сеэдера, который в свою бытность министром сельского хозяйства финансировал из средств министерства недоходное объединение Jõud, членом правления которого являлся. Loe edasi...
Месть от бывших коллег? Экс-полицейский чуть было не попал под суд вместе с группировкой Хирва и Гаммера
Эстония выдала США обвиняемого в наркотерроризме афганца. Ему грозят три пожизненных
В среду Эстония выдала США гражданина Афганистана Хаджи Абдула Сатара Абдула Манафа, или Хаджи Абдула Саттара Баракзая (Haji Abdul Satar Abdul Manaf, или Haji Abdul Sattar Barakzai). Loe edasi...
Комиссия постановила: центристы должны вернуть более 1,2 млн евро запрещенных пожертвований
Сегодня комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила вынести Центристской партии предписание и обязать вернуть 1,27 млн евро, полученных в качестве запрещенных пожертвований. Loe edasi...
Центристы не хотят выплачивать Петтаю 1,2 млн евро и намерены обратиться в суд
Сегодня Комиссиия по надзору за финансированием партий постановила, что Центристская партия должна заплатить фирме Пааво Петтая Midfield OÜ 1,2 миллиона евро за предоставленные услуги. Генеральный секретарь партии Михаил Корб сообщил, что центристы намерены обратиться в суд. Loe edasi...
В Причудье загорелся жилой дом, погиб один человек
В ночь на четверг поступило сообщение, что в волости Пейпсияэре открытым огнем полыхает жилой дом. Loe edasi...
Пьяный водитель школьного автобуса, технические проблемы и прочее. Чем ”отличилась” скандально известная ATKO
Автобусная фирма ATKO известна тем, что с ней постоянно все не слава богу. В последнее время фирма попала в орбиту внимания общественности из-за плохого состояния автобусов в Харьюмаа. Чем еще она отличилась? Loe edasi...
Судимый за педофилию мужчина отказался от полученной от Минюста госнаграды
Сегодня комиссия по знакам отличия Министерства юстиции получила от признанного виновным в педофилии мужчины заявление, в котором он сообщил, что отказывается от врученного ему в прошлом году знака отличия. Loe edasi...