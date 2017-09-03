ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Центристы чистят свои ряды, но Сависаара не трогают

Подводим итоги дня, который для многих центристов стал довольно печальным.
Решение центристов: Ольгу Иванову выкинуть из партии, Сависаар может остаться (178)
Собрание Центристской партии приняло заявление, согласно которому партийцы, выставившие свои кандидатуры в собрания местных самоуправлений не в списках партии, а по сути выступающие против нее, не могут находиться в рядах ЦП.
Ольга Иванова: однопартийцы обещали уйти, если меня прогонят (101)
Совет уполномоченных Центристской партии принял сегодня заявление, в котором говорится, что кандидирующие не в Центристской партии люди не могут оставаться в ее рядах.
Ким Чен Ын с "ядерной боеголовкой": о чем нам говорит это фото (57)
Всего за несколько часов до объявления властями КНДР о проведении шестого ядерного испытания государственное агентство страны обнародовало несколько фотографий, на которых Ким Чен Ын инспектирует ядерную боеголовку.
Эстония и ее соседи на пути к благосостоянию (133)
”МК-Эстония” в каждом номере публикует статистику по разным темам жизни в европейских странах. Мы ограничимся здесь четырьмя странами: Эстонией и нашими соседями Россией, Латвией и Финляндией (приведенные данные не везде совпадают с данными нашего Департамента статистики, так как взяты в основном из источников, где имеются данные всех четырех упомянутых стран.- прим.ред.).
ФОТО: Цены в рижском Rimi. Жизнь в Латвии лучше, чем в Эстонии? (39)
Мы сфотографировали цены в находящемся в центре Риги продуктовом магазине сети Rimi. В Латвии жить дешевле, чем в Эстонии?
Интерактивный график: смотри, как двигалась средняя зарплата в твоем уезде последние пять лет (7)
В каком уезде в течение последних пяти лет средняя брутто-зарплата выросла наиболее значительно?
ФОТО: Сборная Эстонии на глазах Кальюлайд вырвала победу у Кипра (11)
В восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира футболисты сборной Эстонии на последних секундах вырвали победу у Кипра - 1:0 (0:0). За ходом встречи на "А Ле Кок Арене" наблюдала президент страны Керсти Кальюлайд.
Трамп прокомментировал возможность удара по Северной Корее в свете нового взрыва (50)
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара по КНДР после очередного ядерного испытания Пхеньяна.
Результаты отборочных матчей чемпионата мира по футболу (2)
В воскресенье проходят матчи восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу.
Число турпоездок из России в Эстонию выросло на 17 процентов (40)
Агентство ТурСтат проанализировало статистику выездного туризма из России за первые 6 месяцев 2017 года.