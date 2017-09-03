03.09.2017, 21:46

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Центристы чистят свои ряды, но Сависаара не трогают

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Edgar Savisaare ja Olga Ivanova ühine pressikonverents
Edgar Savisaare ja Olga Ivanova ühine pressikonverentsFoto: Andres Putting

Подводим итоги дня, который для многих центристов стал довольно печальным.

Edgar Savisaare ja Olga Ivanova ühine pressikonverents
Foto: Andres Putting

Решение центристов: Ольгу Иванову выкинуть из партии, Сависаар может остаться (178)

Собрание Центристской партии приняло заявление, согласно которому партийцы, выставившие свои кандидатуры в собрания местных самоуправлений не в списках партии, а по сути выступающие против нее, не могут находиться в рядах ЦП.

RUS Delfi 1 ч
Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents
Foto: Andres Putting

Ольга Иванова: однопартийцы обещали уйти, если меня прогонят (101)

Совет уполномоченных Центристской партии принял сегодня заявление, в котором говорится, что кандидирующие не в Центристской партии люди не могут оставаться в ее рядах.

RUS Delfi 1 ч
© AFP / Scanpix

Ким Чен Ын с "ядерной боеголовкой": о чем нам говорит это фото (57)

Всего за несколько часов до объявления властями КНДР о проведении шестого ядерного испытания государственное агентство страны обнародовало несколько фотографий, на которых Ким Чен Ын инспектирует ядерную боеголовку.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Эстония и ее соседи на пути к благосостоянию (133)

”МК-Эстония” в каждом номере публикует статистику по разным темам жизни в европейских странах. Мы ограничимся здесь четырьмя странами: Эстонией и нашими соседями Россией, Латвией и Финляндией (приведенные данные не везде совпадают с данными нашего Департамента статистики, так как взяты в основном из источников, где имеются данные всех четырех упомянутых стран.- прим.ред.).

RUS Delfi 1 ч
Hinnad Läti toidupoes
Hinnad Läti toidupoesMobiilifoto: Reet Pärgma

ФОТО: Цены в рижском Rimi. Жизнь в Латвии лучше, чем в Эстонии? (39)

Мы сфотографировали цены в находящемся в центре Риги продуктовом магазине сети Rimi. В Латвии жить дешевле, чем в Эстонии?

RUS Delfi 1 ч
Laulu-ja tantsupeo kohal lennates
Foto: Andres Putting

Интерактивный график: смотри, как двигалась средняя зарплата в твоем уезде последние пять лет (7)

В каком уезде в течение последних пяти лет средняя брутто-зарплата выросла наиболее значительно?

RUS Delfi 1 ч
Foto: Ilmar Saabas

ФОТО: Сборная Эстонии на глазах Кальюлайд вырвала победу у Кипра (11)

В восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира футболисты сборной Эстонии на последних секундах вырвали победу у Кипра - 1:0 (0:0). За ходом встречи на "А Ле Кок Арене" наблюдала президент страны Керсти Кальюлайд.

RUS Delfi 1 ч
Donald Trump
Donald TrumpFoto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Трамп прокомментировал возможность удара по Северной Корее в свете нового взрыва (50)

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара по КНДР после очередного ядерного испытания Пхеньяна.

RUS Delfi 1 ч
FBL-WC-2014-MATCH62-NED-ARG
Foto: ODD ANDERSEN, AFP

Результаты отборочных матчей чемпионата мира по футболу (2)

В воскресенье проходят матчи восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу.

RUS Delfi 1 ч
Moskva-Tallinn rong saabus Balti jaama
Moskva-Tallinn rong saabus Balti jaamaFoto: Madis Veltman

Число турпоездок из России в Эстонию выросло на 17 процентов (40)

Агентство ТурСтат проанализировало статистику выездного туризма из России за первые 6 месяцев 2017 года.

RUS Delfi 1 ч
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