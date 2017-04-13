ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Центристскую партию привлекли к судебной ответственности, врачи планируют забастовку

Сегодня, 13 апреля, было объявлено о том, что Харьюский уездный суд составил акт о привлечении к судебной ответственности в отношении двух членов городской администрации Таллинна, Центристской партии Эстонии и пятерых предпринимателей. Также в этот день стало известно, что медицинские работники сообщили, что если правительство не найдет дополнительное финансирование для сферы здравоохранения, то 15 мая они начнут забастовку, которую врачи готовы вести несколько месяцев. Эти и другие новости четверга читайте в нашей подборке.

Центристская партия, два таллиннских чиновника и пять бизнесменов привлечены к судебной ответственности

Kalev Kallo, Keskerakond, Priit Kutser, Hillar Teder Foto: Kollaaž

Харьюский уездный суд составил акт о привлечении к судебной ответственности в отношении двух членов городской администрации Таллинна, Центристской партии Эстонии и пятерых предпринимателей.

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Родственники убитой в Египте жительницы Эстонии: нас футболят, как футбольный мячик

Foto: Andres Putting

1 апреля египетские СМИ сообщили, что в курортном городе Хургада была убита женщина из Эстонии, а в качестве подозреваемого был задержан ее сын. Через пару дней Министерство иностранных дел ЭР подтвердило эту информацию, отметив, что и мать, и сын имели эстонский вид на жительство и МИД готов оказать помощь их близким. Однако родственники убитой утверждают, что им никто не помогает.

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Ради дополнительного финансирования врачи готовы провести забастовку длиной в несколько месяцев

Foto: Hendrik Osula

Медицинские работники вчера сообщили, что если правительство не найдет дополнительное финансирование для сферы здравоохранения, то 15 мая они начнут забастовку, которую врачи готовы вести несколько месяцев.

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Тоом — Кроссу: я становлюсь эстонкой каждый раз, когда отправляюсь на эфир к Соловьеву

Foto: Tiit Blaat

Евродепутат Яна Тоом на страницах издания Eesti Päevaleht дала депутату Рийгикогу от Партии реформ Ээрику-Нийлесу Кроссу большое интервью, в котором рассказала о национальной самоидентификации, отношениях между двумя общинами, политике Центристской партии с точки зрения национального вопроса и прочем.

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ФОТО С МЕСТА ДТП: В Ляэне-Вирумаа в тяжелой аварии погибла женщина

avarii Sõmeru-Pärnu-Ikla maanteel Foto: Ain Liiva.

Сегодня утром в Ляэне-Вирумаа, в деревне Хулья произошла тяжелая авария, в результате которой один человек погиб и двое пострадали.

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Полиция выясняет обстоятельства совершенного в Ласнамяэ тяжкого преступления

Küünal Foto: Anni Õnneleid

10 апреля около 22&15 часов в Таллинне скорая помощь доставила от дома по адресу Ляэнемере теэ, 64, в больницу находившегося в критическом состоянии 49-летнего мужчину с тяжкими повреждениями. Повреждения пострадавшего были настолько серьезные, что вчера полиция получила из больницы сообщение о его смерти.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Президент Кальюлайд выступила в роли донора крови

Президент Керсти Кальюлайд сегодня посетила центр сдачи крови Северо-Эстонской региональной больницы, где сама выступила в роли донора в целях поддержки добровольной сдачи крови.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Эдгар Сависаар со сторонниками принял участие в праздновании 35-летия детсада

35-й день рождения детского сада Суур-Паэ в Ласнамяэ превратился в весенний день золотого фонда Центристской партии: присутствовали Эдгар Сависаар, Ольга Иванова, Яанус Рийбе и другие.

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ФОТО: Интерес к строящемуся в Ласнамяэ ”самому большому жилому дому Эстонии” превзошел все ожидания

Endise Mereakadeemia territooriumil käib ehitus Foto: Andres Putting

Строительство ”самого большого жилого дома в Эстонии” в здании бывшей Морской академии на Мустакиви теэ, 25 в столичном районе Ласнамяэ началось недавно, но, по словам представителя фирмы-девелопера, интерес общественности уже превзошел все ожидания.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне защитники животных выступили в поддержку запрета пушных ферм

Сегодня организации по защите животных MTÜ Loomus и Loomade Nimel организовали в Старом городе Таллинна международное шествие в поддержку запрета пушных ферм в Эстонии. В это же время пикеты в поддержку эстонского законопроекта о запрете прошли перед посольствами Эстонии в Литве, Финляндии, Швеции, Дании и Польше.

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”Первый канал” отказался транслировать ”Евровидение”

Julia Samoilova Foto: EBU, Eurovision.tv

Европейский вещательный канал сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. ”Первый канал” не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс Евровидение-2017, — говорится в заявлении телеканала.

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Михаил Полицеймако — о прибалтийской кухне, “серой массе” и моде на натуральность

12 апреля в Таллинне состоялся спектакль “Джекпот с доставкой на дом”. Одну из главных ролей в нем играет прекрасно знакомый эстонскому зрителю по теле- и кинопроектам актер Михаил Полицеймако. В интервью Delfi он рассказал о любви к прибалтийской кухне, об особенностях современного телевидения и о том, насколько важен спорт в жизни каждого человека.

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