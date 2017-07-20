ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бум барбершопов и призыв прекратить военные отношения США и Эстонии

Американский полковник считает, что США следует прекратить двухсторонние военные отношения с Эстонией, а минюст Эстонии хочет существенно ужесточить наказания для опасных преступников. Читайте о буме барбершопов в Таллинне, как отчаявшийся пчеловод отгонял от пасеки медведя и что переводчики советуют эстонским политикам. Также смотрите видео о музее в бывших камерах КГБ и о украшении тортов!

ТАБЛИЦА: Стоимость продуктовой корзины достигла рекордного уровня за 25 лет

Pilt on illustreeriv Foto: Rauno Volmar

Эстонский институт конъюнктуры следит за стоимостью продуктовой корзины в магазинах с 1993 года.

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ВИДЕО читателя Delfi: Многодетная лебединая семья плещется на озере Клоога

Читатель Delfi Андрес Тузберг поделился заснятым в Клоога видео, на котором лебединая семья с семью птенцами наслаждается хорошей погодой.

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Между Хийумаа и Вормси произошло землетрясение магнитудой 2,1

Maavärin Hiiumaa ja Vormsi vahel

В прошлую субботу в 11 часов между Хийумаа и Вормси произошло подводное землетрясение магнитудой 2,1, сообщил Эстонский геологический центр.

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Эстония примет у Турции до 160 сирийских беженцев

Ka Türgist valitute hulgas on endiselt eelistatud pered, üksnes süürlased või Süüria kodakondsed. Foto: AP/Scanpix

На данный момент на рассмотрении в Департаменте полиции и погранохраны находятся ходатайства о предоставлении убежища от пяти находящихся в Турции семей (в общей сложности 26 человек). Решение будет приняло в течение августа, пишет Eesti Päevaleht.

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У сенатора Джона Маккейна обнаружили опухоль мозга

John McCain Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

У 80-летнего американского сенатора Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга, сейчас он изучает варианты лечения, сообщили представители ветерана-республиканца.

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Мотаем на ус. Бум барбершопов в Таллинне — почем и где мужчине навести красоту

Erakogu: Facebook, Rude Rats

Барбершопы становятся все более популярными и в Эстонии. В чем причина нового тренда и сколько стоит красота для мужчин, Delfi узнал у профессиональных барберов.

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ФОТО: Цены на рынке в Пярну — за клубникой надо ехать в летнюю столицу

Hinnad Pärnu turul Foto: Ago Tammik

Отечественную клубнику в Пярну можно купить немного дешевле, чем в столице, в целом же цены остаются высокими.

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В Ида-Вирумаа отчаявшийся пчеловод отгонял от пасеки медведя топором и бензопилой

Karu villpeameres Foto: Reisifoto 2017

В районе охотничьих угодий Кийкла получившие специальное разрешение охотники уже две недели пытаются выследить любящего мёд молодого медведя, сообщает газета Maaleht.

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Минюст хочет существенно ужесточить наказания для опасных преступников

Kohtunik Piia Jaaksool, kes mõistis kohut näiteks Nikolai Tarankovi tapja Juri Vorobei üle, ja teistel kriminaalasjades otsuseid langetavatel kohtunikel võib edaspidi karistusi määrates olla palju väiksem otsustusvabadus. Kollaaž

В конце мая Министерство юстиции направило другими министерствам и учреждениям план о существенном ужесточении наказаний для опасных преступников, пишет Eesti Päevaleht.

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Переводчики советуют эстонским политикам выступать в ЕС на родном языке

Euroopa Parlamendi saalis tõlgitakse kõned 23 keelde – kõneleja võib valida ükskõik millise neist. Professionaalsed tõlgid soovitavadki häbita oma emakeeles kõneleda. Foto: Euroopa Parlament

Последнее время много говорилось о неважном владении английским языком эстонских политиков. Работающие при ЕС переводчики, в том числе эстонские, ввиду профессиональной этики не могут подробно комментировать происходящее в кабине для переводчиков, но отмечают, что кое-какие советы политикам и консультирующим их чиновникам не помешают, пишет Eesti Päevaleht.

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Американский полковник: США следует прекратить двухсторонние военные отношения с Эстонией

kolonel Cody L. Zilhaver. Foto: smallwarsjournal.com

Во вторник американский полковник Коди Л. Зильхавер поделился на сайте smallwarsjournal.com своими мыслями по поводу отношений Эстонии, США и НАТО.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: "Если мы забываем прошлое, то оно может повториться". Бывшие тюремные камеры КГБ ждут посетителей

В субботу, 22 июля, состоялось открытие бывших тюремных камер КГБ, которые находятся подвале дома по адресу Пагари 1. На открытии присутствовал министр внутренних дел Андрес Анвельт, по словам которого важно никогда не забывать историю, чтобы она не повторилась.

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ВИДЕО: Пальчики оближешь! Мастер-класс по украшению тортов специально для читателей Delfi

Сегодня, 20 июля, во всем мире отмечается Международный день тортов. По случаю праздника Delfi поговорил с опытными кондитерами Cook.ee Аннели Кубби и Моноарулом Хогом, которые показали настоящий мастер-класс. Наслаждайтесь видео и не забудьте купить торт на вечер!

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