ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бросившийся на полицию с двумя ножами в центре Таллинна мужчина был застрелен. Можно ли было остановить его иначе?

Главное событие дня - происшествие на площади Вабадузе, где полицией был застрелен размахивавший ножами мужчина, наверняка никак не связанный с террористическими организациями и, скорее всего, психически нездоровый. Могла ли полиция обезвредить его, не убивая?

Читайте об обстоятельствах происшествия, личности погибшего и анализе действий правоохранительных органов в нашей традиционной подборке главных материалов дня.

ФОТО и ВИДЕО: В центре Таллинна полиция открыла стрельбу по размахивавшему ножами мужчине, он скончался в больнице

Tallinna kesklinnas hirmutas inimesi kahe noaga ringi kõndinud mees Foto: Andres Putting

Полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить мужчину, который угрожал ножами в центре Таллинна.

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Размахивавший ножами и ликвидированный полицией мужчина был братом соучредителя Transferwise

Сегодня около 11.00 на площади Вабадузе был застрелен полицией мужчина, размахивавший двумя ножами. По данным Delfi, это был Яанус Кяярманн, брат Кристо Кяярманна, соучредителя и управляющего всемирно известной компании Transferwise.

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Полиция о застреленном мужчине: тело было исписано маркером, на предупреждения не реагировал

Foto: Andres Putting

ТОП ФОТО и ВИДЕО: В центре Таллинна полиция открыла стрельбу по размахивавшему ножами мужчине, он скончался в больнице дополнено в 12:42 Полиция о застреленном мужчине: тело было исписано маркером, на предупреждения не реагировал график его передвижения Застреленный на площади Вабадузе мужчина увлекался конспирологией, а весной оголился перед Рийгикогу

Полиция на пресс-конференции сообщила подробности инцидента в центре Таллинна, в результате которого полицейским пришлось выстрелить в мужчину, размахивавшего ножами. Раненый позже скончался в больнице.

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Застреленный на площади Вабадузе мужчина увлекался конспирологией, а весной оголился перед Рийгикогу

Tallinna kesklinnas hirmutas inimesi kahe noaga ringi kõndinud mees Foto: Andres Putting

В больнице скончался мужчина, который угрожал прохожим двумя ножами в центре Таллинна и был застрелен сотрудником полиции. Оказывается, весной он оголил себя перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа, а его последние посты в социальных сетях настораживают.

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Эксперт: если нападающий с ножом неадекватен, применение огнестрельного оружия объяснимо

Tallinna kesklinnas hirmutas inimesi kahe noaga ringi kõndinud mees Foto: Andres Putting

Инструктор по стрельбе Тыну Ардик сказал, что для оценки действий полиции во время урегулирования инцидента на площади Вабадузе нужно больше информации, но использование огнестрельного оружия в отношении нападающего с представляющем угрозу оружием, то есть ножом, объяснимо.

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Анвельт об инциденте на площади Вабадузе: это единичный случай, не связанный с радикализмом

Taktikalise laskmise keskus Taktikalise laskmise keskus

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт выразил полиции признательность за быстрое реагирование в ходе сегодняшнего инцидента на площади Вабадузе, где мужчина размахивал ножом.

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После реконструкции социального дома в Йыхви там больше не хотят видеть неместных уголовников

Одной из ближайших тем в работе социальной комиссии нового состава йыхвиского собрания наверняка станет обсуждение разных вариантов реконструкции социального дома Йыхви, расположенного по улице Кааре, 7.

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Посетивший Viimsi SPA отец семейства: не работали те же аттракционы, что и год назад

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Мужчина, побывавший с детьми в водном центре Виймси, остался недоволен тем, что многие детские аттракционы были неисправны, сообщает Kasulik.

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С отравившейся угарным газом семьей это происходит уже во второй раз

Viimsi spaa Foto: Viimsi spaa

В воскресенье во второй половине дня скорая доставила в больницу годовалого мальчика, 14-летнюю девочку и 37-летнюю женщину, которым стало плохо в результате растопки газового котла на улице Энергия.

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ФОТО и ВИДЕО: На Лаагна теэ произошла цепная авария с участием восьми автомобилей

Foto: Arno Mikkor

По данным Delfi, утром на Лаагна теэ в районе Паэсилла в направлении к центру города из-за цепной аварии было нарушено движение.

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