ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бомбовая угроза офисному зданию, в Риге самолет сошел со взлетно-посадочной полосы

17 февраля в расположенное в центре Таллинна офисное здание, в котором также и квартиры, поступила ложная бомбовая угроза. Личность человека, который сообщил о ложной бомбовой угрозе, установлена. В Минске тысячи людей вышли на оппозиционный "Марш рассерженных белорусов". В пятницу в центре Таллинна, около театра "Эстония" получила травму женщина-полицейский, преследовавшая магазинного вора. В пятницу в аэропорту "Рига" выполнявший чартерный рейс самолет Vim Airlines перед взлетом соскользнул с взлетно-посадочной полосы.
ФОТО и ВИДЕО: В Минске тысячи людей вышли на оппозиционный "Марш рассерженных белорусов"
В Минске прошел ”Марш рассерженных белорусов”: несколько тысяч людей выступили против президентского декрета, который вводит сбор за неучастие в финансировании государственных расходов и получил название ”декрета о тунеядцах”, и потребовали отставки Александра Лукашенко.
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Суд взял под стражу группу лиц, подозреваемых в мошенничестве с автомобилями
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Харьюский уездный суд сегодня удовлетворил ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры о взятии под стражу на два месяца трех мужчин, которые были задержаны в Таллинне в среду. Мужчины подозреваются в принадлежности к преступному обществу и совершении в крупных размерах мошенничества, в ходе которого мужчины обманным путем присваивали арендные автомобили.
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ФОТО: В таллиннское офисное здание и жилой дом поступила ложная бомбовая угроза
Сегодня вечером, около 17:00, в расположенное в центре Таллинна офисное здание, в котором также и квартиры, поступила бомбовая угроза. Здание расположено по адресу Крейцвальди, 3.
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ФОТО DELFI: В центре Таллинна пострадала женщина-полицейский, преследовавшая вора
В центре Таллинна, около театра "Эстония" получила травму женщина-полицейский, преследовавшая магазинного вора.
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Дофехтовались! Клуб Ирины Эмбрих фигурирует в решении суда
Эстонские фехтовальщики в последние годы не раз поднимались на пьедестал почета крупнейших международных турниров. Но борьба за власть в этом виде спорта докатилась до суда.
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ФОТО: В аэропорту "Рига" самолет сошел со взлетно-посадочной полосы
В пятницу в аэропорту "Рига" выполнявший чартерный рейс самолет Vim Airlines перед взлетом соскользнул с взлетно-посадочной полосы, сообщили представители аэропорта. Пострадавших нет, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
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Президент Ильвес получил за неиспользованный отпуск более 30 000 евро
Сегодня Eesti Päevaleht пишет, что президенту так сложно взять отпуск, что этого не делал ни один президент — ни Леннарт Мери. ни Арнольд Рюйтель, ни Тоомас Хендрик Ильвес. Президент Керсти Кальюлайд хочет положить конец нелепой ситуации с отпусками и желает, чтобы Рийгикогу наконец однозначно прояснил все, что касается отпуска президента.
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Президент Кальюлайд просит парламент изменить систему отпуска главы государства
Президент Керсти Кальюлайд просит парламент изменить систему отпуска главы государства. До сих пор президенты не отдыхали и причиной было то обстоятельство, что уход президента в отпуск согласно трактовке закона повлек бы путаницу и лавину бюрократии в работе парламента, передает rus.err.ee.
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СМИ: ”Евровидение” на Украине находится под угрозой срыва
есенный конкурс ”Евровидение-2017”, который должен пройти в Киеве в 2017 году, оказался под угрозой срыва, пишет gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.
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Россия аннулировала восстановленные недавно разрешения на экспорт для предприятий ЕС
В среду Российская служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор сообщила на своем сайте о восстановлении приостановленных разрешений на экспорт эстонским предприятиям пищевой промышленности, однако теперь аннулировало свое решение, восстановив таким образом ситуацию двухнедельной давности.
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