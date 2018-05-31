ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Большое интервью Сависаара, наследный принц Дубая в Таллинне и истории двух однополых пар

Сегодня Эдгару Сависаару — 68 лет, и он дал Delfi эксклюзивное интервью, в котором рассказал много интересного. Свою, уже совершенно другую, историю рассказали нам и эстонец Ханно и американец Джош. А другие однополые супруги- Март Хабер и Тайво Пиллер — стали первыми гражданами Эстонии, заключившими однополый брак. Все самое интересное — в подборке!
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"
Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой в последнее время Сависаар весьма немногословен, и поэтому, когда мы предложили создателю Центристской партии дать Delfi интервью, а он согласился, то это уже было большой удачей, но…
Loe edasi...