31.05.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Большое интервью Сависаара, наследный принц Дубая в Таллинне и истории двух однополых пар


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Большое интервью Сависаара, наследный принц Дубая в Таллинне и истории двух однополых пар
Foto: Andres Putting

Сегодня Эдгару Сависаару — 68 лет, и он дал Delfi эксклюзивное интервью, в котором рассказал много интересного. Свою, уже совершенно другую, историю рассказали нам и эстонец Ханно и американец Джош. А другие однополые супруги- Март Хабер и Тайво Пиллер — стали первыми гражданами Эстонии, заключившими однополый брак. Все самое интересное — в подборке!

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

Edgar Savisaar Hundisilmal Foto: Rauno Volmar

Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой в последнее время Сависаар весьма немногословен, и поэтому, когда мы предложили создателю Центристской партии дать Delfi интервью, а он согласился, то это уже было большой удачей, но…
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История женитьбы однополой пары: эстонца Ханно и американца Джоша. ”Надеемся, что мы воодушевим и других”

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Супруг Ханно Джош — первый гей родом не из Европы, которому Эстония выдала вид на жительство на основании супруга. Мужчины надеются, что их история побудит и другие пары постоять за себя, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?

Foto: Caro / Frank Sorge

В среду в Таллиннском аэропорту был замечен самолет с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая. Как выяснилось, в Таллинн прибыл никто иной как наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.
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Регистрация станет обязательной: кого коснутся связанные с пропиской изменения в законе

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Со следующего года все жители Эстонии должны будут в обязательном порядке быть зарегистрированы там, где фактически проживают. Почти 40 00 человек к 1 января и вовсе могут оказаться без регистрации. При этом появится и возможность зарегистрироваться сразу в двух местах — постоянном и временном. Что означают изменения, почему государство взялось за прописку, что грозит тем, кто не зарегистрируется вовремя, и как может измениться распределение населения в стране — узнала ”МК-Эстония”.
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Сбитая на пешеходном переходе на Сааремаа девочка скончалась в больнице

Foto:Shutterstock

Утром в прошлую пятницу в деревне Насва на Сааремаа автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь, передает Saarte Hääl.
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Лучший футболист Эстонии залез в коррупционную спортивную политику

SOCCER-ENGLAND-WBA-LIV/ Foto: ANDREW YATES, REUTERS

План Рагнара Клаван связать свой футбольный клуб с поддерживаемым из бюджета Таллинна спортобществом "Калев" может дорого стоить защитнику сборной Эстонии и "Ливерпуля".
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ВИДЕО: Ночью в центре Таллинна произошло ДТП. Всему виной GPS-навигатор

В ночь со среды на четверг в центре Таллинна произошло ДТП. Проигнорировавший красный свет водитель врезался в автомобиль, поворачивавший на улицу Лийвалайа. К счастью, никто не пострадал.
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11 лет вместо 12. Школьное образование надо сократить?

Horvaatia sai ELi liikmeks Foto: Hendrik Osula

"Когда моя дочь осенью прошлого года начала учиться в одном из университетов Англии, то оказалась на год старше большинства ее однокурсников", — пишет в Maaleht колумнист Ханнес Румм.
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Кристина Каллас: эстонцев и русских — в одну школу!

Paremal Eesti linn Narva, vasakul Vene linn Ivangorod ja keskel Kristina Kallas, kes on veendunud, et me ei saavuta oma eesmärke eestlaste–venelaste koostoimimisest enne, kui me neid esimesest klassist alates kokku ei pane. Foto: Anna Markova

Одним из ключевых вопросов в Эстонии является преодоление барьера между эстонцами и русскими, поэтому Пеэтер и Петя должны учиться вместе с первого класса, сказала изданию Maaleht один из идейных вдохновителей Eesti 200 директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.
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”Скандал” вокруг гражданства министра Андреса Анвельта: имел ли право получить его по рождению?

Andres Anvelt Foto: Ilmar Saabas

В газете Õhtuleht историк Яак Валге утверждает, что министр внутренних дел Андрес Анвельт не является гражданином Эстонии по рождению. Как известно, в начале прошлого века оба деда Анвельта были на стороне большевиков и, как пишет Валге, хотели уничтожить Эстонское государство.
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ФОТО и ВИДЕО: На Сааремаа мужчину насмерть придавило трактором

Сегодня в 14:29 в Центр тревоги поступило сообщение о 63-летнем мужчине, который в деревне Техмарди на Сааремаа попал под трактор и скончался.
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Опасный перекресток в Мустамяэ: три ДТП за неделю. В чем проблема?

Delfi lugeja

Обанкротившаяся компания Riito Ehitus AS обязалась построить в Таллинне перекресток со светофорами. В итоге перекресток есть, а светофоров нет. На перекрестке улиц Кадака-Мяэпеалзе-Карсти за последние пять лет произошло более 20 ДТП, пишет Eesti Päevaleht.
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Закрывшийся год назад единственный в Нарве секс-шоп снова работает: кто его клиенты, что покупают?

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На том же месте, где 20 лет проработал единственный нарвский секс-шоп, закрытый в начале 2017 года, появился новый магазин для взрослых. Хозяйка, являющаяся одновременно единственным продавцом, уже другая, но концепция, если сравнивать с предшественником, не изменилась.
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На том же месте, где 20 лет проработал единственный нарвский секс-шоп, закрытый в начале 2017 года, появился новый магазин для взрослых. Хозяйка, являющаяся одновременно единственным продавцом, уже другая, но концепция, если сравнивать с предшественником, не изменилась.
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Опасный перекресток в Мустамяэ: три ДТП за неделю. В чем проблема?

31.05.2018
Обанкротившаяся компания Riito Ehitus AS обязалась построить в Таллинне перекресток со светофорами. В итоге перекресток есть, а светофоров нет. На перекрестке улиц Кадака-Мяэпеалзе-Карсти за последние пять лет произошло более 20 ДТП, пишет Eesti Päevaleht.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Большое интервью Сависаара, наследный принц Дубая в Таллинне и истории двух однополых пар

31.05.2018
Сегодня Эдгару Сависаару — 68 лет, и он дал Delfi эксклюзивное интервью, в котором рассказал много интересного. Свою, уже совершенно другую, историю рассказали нам и эстонец Ханно и американец Джош. А другие однополые супруги- Март Хабер и Тайво Пиллер — стали первыми гражданами Эстонии, заключившими однополый брак. Все самое интересное — в подборке!
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