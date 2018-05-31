ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Большое интервью Сависаара, наследный принц Дубая в Таллинне и истории двух однополых пар

История женитьбы однополой пары: эстонца Ханно и американца Джоша. ”Надеемся, что мы воодушевим и других”

Kristjan Järv

Супруг Ханно Джош — первый гей родом не из Европы, которому Эстония выдала вид на жительство на основании супруга. Мужчины надеются, что их история побудит и другие пары постоять за себя, пишет Eesti Ekspress.

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В Нью-Йорке заключили первый однополый брак между двумя гражданами Эстонии

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Владельцы фирмы дизайна интерьера ShiShi Март Хабер и Тайво Пиллер, которые вместе уже более 20 лет, стали первыми гражданами Эстонии, заключившими однополый брак.

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ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?

Foto: Caro / Frank Sorge

В среду в Таллиннском аэропорту был замечен самолет с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая. Как выяснилось, в Таллинн прибыл никто иной как наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.

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Регистрация станет обязательной: кого коснутся связанные с пропиской изменения в законе

Со следующего года все жители Эстонии должны будут в обязательном порядке быть зарегистрированы там, где фактически проживают. Почти 40 00 человек к 1 января и вовсе могут оказаться без регистрации. При этом появится и возможность зарегистрироваться сразу в двух местах — постоянном и временном. Что означают изменения, почему государство взялось за прописку, что грозит тем, кто не зарегистрируется вовремя, и как может измениться распределение населения в стране — узнала ”МК-Эстония”.

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Сбитая на пешеходном переходе на Сааремаа девочка скончалась в больнице

Утром в прошлую пятницу в деревне Насва на Сааремаа автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь, передает Saarte Hääl.

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