ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Большое интервью с жертвой Рыйваса и сравнение эстонских цен с английскими

Жертва домогательств со стороны уже бывшего вице-спикера Рийгикогу Таави Рыйваса остается анонимной и не о всех подробностях приставаний рассказывает, но детально объясняет, почему решила обнародовать историю.

То, что аналогичные продукты в Англии стоят дешевле, чем в Эстонии, мы все уже давно знаем, но в некоторых случаях разница просто поразительная.

Вероятно, минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 500 евро.

Эти и другие темы в нашей традиционной подборке самых важных сюжетов дня.

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Почему так дорого? Цены на товары Tesco в Эстонии и Великобритании

Delfi Kasulik сравнил цены на некоторые полностью идентичные товары торговой марки Tesco, продающиеся в эстонских магазинах Prisma и британских Tesco. Выяснилось, что в Эстонии они стоят намного дороже.

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Минимальная зарплата со следующего года может вырасти до 500 евро

Eurod. Foto: Scanpix, AFP

Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей на следующей неделе могут достигнуть договоренности по ставке минимальной зарплаты, которая, как предполагается, вырастет с 2018 года до 500 евро, сообщает Rus.Err.ee.

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В Польше разрешили сносить советские памятники, под угрозой сотни монументов красноармейцам

poola lipp Foto: KACPER PEMPEL, REUTERS

В Польше 21 октября вступил в силу закон о сносе советских памятников в рамках декоммунизации. Теперь для этого достаточно решения местных властей. По предварительным подсчетам, закон затронет более 200 памятников солдатам Красной армии. Что с ними будут делать после демонтажа, пока не решено.

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Кто и как восстанавливает в Эстонии русские военные памятники

Foto: Karin Kaljuläte

Военные захоронения и монументы — тема, достойная воспоминаний не только 9 мая или 22 июня, когда весь русскоязычный мир отдает дань памяти павшим в Великой Отечественной войне солдатам. В то время как в Эстонии одни только говорят о том, что монументы надо содержать в чистоте и порядке, другие это делают.

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В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих

Foto: Harald Tittel, AP

Мужчина с ножом ранил нескольких человек на мюнхенской площади Розенхаймерплац недалеко от исторического центра, сообщила полиция баварской столицы. Газета Bild сообщает, что была целая череда нападений. У всех пострадавших ранения, которые не угрожают жизни.

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Интервью с жертвой домогательств Рыйваса: я не сожалею, я сказала правду

«Таави ни разу не сказал, что я вру», - произнесла Катрин еще раз, когда интервью было уже закончено.

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В Тартуском университете катастрофически падает интерес к изучению эстонской филологии

Abituriendid sooritasid eesti keele eksami Foto: Taavi Arus

В последние годы преподаватели Тартуского университета были полны надежд, поскольку каждое лето количество желающих изучать родной эстонский, а также другие финно-угорские языки, доходило до 80-90 человек. Вот только к осени от них оставалось хорошо если 20 студентов, пишет Сирье Пярисмаа в ”Учительской газете”.

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Эстонское общество учителей человековедения: откуда берутся дети, должны знать уже дошкольники

Õpik

Большинство родителей, конечно же, хоть раз в своей жизни думали, когда же то самое время, когда можно поговорить с ребенком о сексе, переходном возрасте и близких отношениях, — пишут члены Эстонского общества учителей человековедения Кай Парт, Карин Пяртель и Мерике Кулль.

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Директор Костивереской школы Ольга Сайковская: мое советское детство

Postkaart Foto: Repro

С легкой руки президента в нашем обществе начался увлекательный флэшмоб ”поделись своими воспоминаниями о советском детстве”. Как человек, родившийся в 1974 году, то есть в эпоху торжества коллективного сознания, не могла и я устоять перед соблазном и молча пройти мимо, пишет на страницах ”Учительской газеты” директор Костивереской школы Ольга Сайковская.

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В музеях и библиотеках по всей Эстонии проходит детский и молодежный фестиваль ”Открытые игровые пространства”

Elamusõppe labor

Во время осенних каникул, с 21 октября по 5 ноября 2017, приглашаем все

семьи с детьми на детский и молодежный музейный фестиваль ”Avatud mänguväljad” (”Открытые игровые пространства”), пишет организатор фективаля НКО Elamusõppe labor.

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