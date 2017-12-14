ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Большая пресс-конференция Путина и поножовщина в Ыйсмяэ

Сегодня утром стало известно, что накануне в полицию сообщили, что в квартире на Ыйсмяэ теэ были обнаружены два трупа: 74-летнего мужчины и 73-летней женщины. Днем состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Delfi вел текстовый онлайн мероприятия.
ВИДЕО И ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. О военных расходах, Трампе, оппозиции и росте экономики
Сегодня, 14 декабря, состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию представляли главный редактор ”Радио Палдиски” Олег Тесла, который, однако, был вынужден ее покинуть по личным причинам, московский корреспондент Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Антон Алексеев и представитель портала BaltNews Вадим Савицкий. Вопроса представителям Эстонии задать не удалось.
Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Ыйсмяэ сын зарезал отца, в квартире найдено и тело матери
ТОП
В среду во второй половине дня в полицию сообщили, что в квартире на Ыйсмяэ теэ — два трупа. У одного отсутствовали признаки насильственной смерти.
Loe edasi...
Клиенты жалуются на долгое ожидание и выросшие цены. Что случилось с Uber и Taxify?
В последнее время у пользователей приложений для вызова такси или частного водителя Taxify и Uber возникает много вопросов: в связи с холодной погодой увеличилось время ожидания и выросли цены. Бывает, что машин просто нет.
Loe edasi...
Читатель: чтобы получить лечение от гепатита, я должен нарочно ухудшить состояние здоровья?
В редакцию Delfi обратился читатель Дмитрий. Мужчина заболел гепатитом С и утверждает, что для получения адекватного лечения необходимо, чтобы состояние его здоровья ухудшилось. Больничная касса, комментируя ситуацию, подчеркивает, что в прошлом году появилось новое эффективное лечение этого заболевания. Оно помогает выздороветь и тем пациентам, у которых до сих пор надежды не было.
Loe edasi...
На нарвской границе опять затор: живая автомобильная очередь может не двигаться до пяти часов
При том, что в зимнее время коллапс на нарвской границе традиционно наступает в период возвращения российских туристов, приезжающих в Эстонию отметить Новый год, в этом году проблемы с пересечением границы на автомобилях начались за пару недель до праздников.
Loe edasi...
Грядет забастовка? Переговоры работников скотобойни Раквереского мясокомбината с руководством провалились
Сегодняшняя встреча работников скотобойни Раквереского мясокомбината с руководством и государственным примирителем провалилась, поскольку по части увеличения зарплат договоренность так и не была достигнута.
Loe edasi...
ВИДЕО: Ксения Собчак задала Владимиру Путину вопрос про конкуренцию на выборах
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак задала Владимиру Путину вопрос про конкуренцию на выборах. Она, в частности, поинтересовалась, почему к участию в выборах не допущен Алексей Навальный, пишет Meduza.
Loe edasi...
Директор нарвской школы о подростке, нанесшем в субботу ножевые ранения троим: что-то его заставило это сделать
17-летнего нарвитянина, нанесшего в минувшую субботу ножевые ранения двум 18-летним парням и одному 16-летнему, в школе, в которой он учился, характеризуют положительно. Также и трое пострадавших, по словам директора школы, не отличались особенно плохим поведением — ”обычные ребята”.
Loe edasi...
Рийгикогу изменил правила по освобождению работающих пенсионеров от подоходного налога
Инициированный Правительством Республики Закон о внесении изменений в Закон о социальном налоге и в Закон о подоходном налоге (499 SE) создаст более благоприятную налоговую среду для предпринимателя-физического лица (FIE), расширив налоговые льготы и социальные гарантии.
Loe edasi...
Почти как монгольские степи. Как эмиграция опустошает Литву
Литва продолжает терять своих жителей: в 2017 году из страны эмигрировало около 50 тысяч человек. Латвийский Delfi изучил, как эмиграция влияет на экономику Литвы; попытался понять, реален ли сценарий превращения отдельных районов страны в "монгольские степи", и пришел к выводу, что литовские проблемы как две капли воды похожи на латвийские.
Loe edasi...