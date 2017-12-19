ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: BLRT подает в суд на Анастасию Коваленко, эвакуация ТЦ Kristiine

19 декабря произошла эвакуация торгового центра Kristiine. Также сегодня стало известно, что концерн BLRT Grupp подает в суд на дочь своего акционера Валерия Коваленко Анастасию Ковленко. В чем причина - узнаете из подборки новостей "Главное за день".

ФОТО и ВИДЕО: Эвакуация торгового центра Kristiine произошла из-за загоревшейся лампы

Lugeja foto

Во вторник около 16:00 в торговом центре Kristiine в Таллинне сработал пожарная тревога, в результате чего из центра эвакуировали людей.

Loe edasi...

BLRT подал в суд на дочь своего акционера Анастасию Коваленко

Foto: Priit Simson

Концерн BLRT Grupp подала в суд на дочь своего акционера Валерия Коваленко Анастасию Ковленко, пишет Äripäev.

Loe edasi...

”Ответ прост”. Измайлова объяснила, почему приняла на работу однопартийцев

Züleyxa Izmailova Foto: Hendrik Osula

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова (Партия зеленых) объяснила, почему приняла на работу своих однопартийцев Александра Лаане и Олев-Андреса Тинна.

Loe edasi...

Издание: рынок недвижимости начинает ”трещать”

Noblessneri arenduse suureks plussiks peetakse kohalikku terviklikku ökosüsteemi. Foto: Priit Simson

Крупные агентства признают, что рынок недвижимости перегрет, но опасности обвала пока нет, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Уроженец Нарвы рисковал, покупая огромную недвижимость, но нарвский центр Vaba Lava уже строится

Allians Arhitektid

19 декабря в Нарве в административном здании бывшего завода ”Балтиец”, Линда, 2, начались строительные работы, воплощающие в жизнь проект театрального центра Vaba Lava, который обещают открыть в ноябре следующего года.

Loe edasi...

Космонавт, миллиардер, старейший житель Эстонии... Кто ушел от нас в 2017 году

фотоколлаж Delfi

Это самый грустный ТОП уходящего года — кто из известных людей покинул нас в 2017-м. Смерть не пощадила никого: скончались многие всемирно известные деятели культуры и искусства, политики, а также старейший житель Эстонии, космонавт, миллиардер, известный серийный убийца… Вспомним, кто ушел от нас в лучший мир.

Loe edasi...

Уроженец Нарвы Валерий Карпин нашел новую работу в России

2393168 Foto: Said Tcarnaev, RIA Novosti

Новым главным тренером футбольного клуба "Ростов" утвержден Валерий Карпин. Уроженец Нарвы подписал контракт до середины 2020 года.

Loe edasi...

Выдворенный из трамвая бездомный: жаль, что охранник порвал мне куртку, а мобильник сломался

Andres tunnistab, et pole teab mis hea inimene, ent turvamees oleks võinud teda trammist välja tõstes inimlikumalt käituda. (Foto: Õhtuleht / Alar Truu)

Бездомный Андрес, которого охранник 23 ноября вышвырнул из трамвая, признает, что далеко не ангел, но утверждает, что в тот день заснул не из-за алкоголя, а из-за плохого здоровья.

Loe edasi...

Продавец K-Rauta нагрубил клиенту и отправил в другой магазин

Foto: VÄINO SILM

В редакцию обратился читатель Тоомас и рассказал о своем негативном опыте посещения магазина K-Rauta. Все началось с его вопроса продавцу о том, почему в интернет-магазине цены ниже, чем в обычном, и почему приобретенные через интернет товары нельзя забрать самовывозом из магазина.

Loe edasi...

Известный эстонский тренер наказана за оскорбление юной спортсменки

Helen Nelis-Naukas Foto: Rauno Volmar

Известный фехтовальный тренер Хелен Нелис-Наукас, несколько учеников которой входят в состав сборной Эстонии, наказана за оскорбление молодой спортсменки.

Loe edasi...