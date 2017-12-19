ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: BLRT подает в суд на Анастасию Коваленко, эвакуация ТЦ Kristiine

19 декабря произошла эвакуация торгового центра Kristiine. Также сегодня стало известно, что концерн BLRT Grupp подает в суд на дочь своего акционера Валерия Коваленко Анастасию Ковленко. В чем причина - узнаете из подборки новостей "Главное за день".
ФОТО и ВИДЕО: Эвакуация торгового центра Kristiine произошла из-за загоревшейся лампы
Во вторник около 16:00 в торговом центре Kristiine в Таллинне сработал пожарная тревога, в результате чего из центра эвакуировали людей.
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BLRT подал в суд на дочь своего акционера Анастасию Коваленко
Концерн BLRT Grupp подала в суд на дочь своего акционера Валерия Коваленко Анастасию Ковленко, пишет Äripäev.
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”Ответ прост”. Измайлова объяснила, почему приняла на работу однопартийцев
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Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова (Партия зеленых) объяснила, почему приняла на работу своих однопартийцев Александра Лаане и Олев-Андреса Тинна.
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Издание: рынок недвижимости начинает ”трещать”
Крупные агентства признают, что рынок недвижимости перегрет, но опасности обвала пока нет, пишет Eesti Päevaleht.
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Уроженец Нарвы рисковал, покупая огромную недвижимость, но нарвский центр Vaba Lava уже строится
19 декабря в Нарве в административном здании бывшего завода ”Балтиец”, Линда, 2, начались строительные работы, воплощающие в жизнь проект театрального центра Vaba Lava, который обещают открыть в ноябре следующего года.
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Космонавт, миллиардер, старейший житель Эстонии... Кто ушел от нас в 2017 году
Это самый грустный ТОП уходящего года — кто из известных людей покинул нас в 2017-м. Смерть не пощадила никого: скончались многие всемирно известные деятели культуры и искусства, политики, а также старейший житель Эстонии, космонавт, миллиардер, известный серийный убийца… Вспомним, кто ушел от нас в лучший мир.
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Уроженец Нарвы Валерий Карпин нашел новую работу в России
Новым главным тренером футбольного клуба "Ростов" утвержден Валерий Карпин. Уроженец Нарвы подписал контракт до середины 2020 года.
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Выдворенный из трамвая бездомный: жаль, что охранник порвал мне куртку, а мобильник сломался
Бездомный Андрес, которого охранник 23 ноября вышвырнул из трамвая, признает, что далеко не ангел, но утверждает, что в тот день заснул не из-за алкоголя, а из-за плохого здоровья.
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Продавец K-Rauta нагрубил клиенту и отправил в другой магазин
В редакцию обратился читатель Тоомас и рассказал о своем негативном опыте посещения магазина K-Rauta. Все началось с его вопроса продавцу о том, почему в интернет-магазине цены ниже, чем в обычном, и почему приобретенные через интернет товары нельзя забрать самовывозом из магазина.
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Известный эстонский тренер наказана за оскорбление юной спортсменки
Известный фехтовальный тренер Хелен Нелис-Наукас, несколько учеников которой входят в состав сборной Эстонии, наказана за оскорбление молодой спортсменки.
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