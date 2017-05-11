ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Безвиз Украины, антивоенная кампания ОЛПЭ и ”майская зима” в Ида-Вирумаа

Подведем итоги уходящего четверга, 11 мая 2017 года.

В 25 городах Эстонии прошла благотворительная эстафета, в которой приняли участие около 12 000 детей. Эстафетный забег в Таллинне открыла президент Эстонии Керсти Кальюлайд, присоединившаяся к участникам благотворительной акции.

ОЛПЭ ”антивоенную кампанию против гонки вооружений и за вывод иностранных войск с территории Эстонии”.

Совет ЕС утвердил законодательную инициативу ввести безвизовый режим для граждан Украины. Это последнее политическое решение на пути безвизовых путешествий украинцев.

Читатели Delfi прислали фотографии из Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где с утра продолжает идти снег. Зима не хочет сдавать свои позиции!

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Издание: вновь получивший пинка Пай заказывал работы для ”Сальме” у знакомых

2013. aastal nukuteatrist vallandatud Meelis Pai püüdis nukke saada ka Salme kultuurikeskuse lavale. Ent seegi jäi pooleli, sest sisekontrolli leidude järgi ei käinud asjad ausalt. Karin Kaljuläte

Проведенный после проблем с Горхолоом внутренний аудит культурного центра Сальме выявил много подозрительных договоров, заключенных руководителем центра Меэлисом Паем. Сам Пай считает аудит своевольным, пишет Eesti Päevaleht.

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Невероятный конфликт в известной эстонской семье: ”Отец украл у меня 20 млн евро!”

NÜÜD TÜLIS: Veel 2013. aastal käisid Viktor Siilats ja Keith Siilats koos USA suursaadiku vastuvõtul. Foto: Andres Putting

Сын предпринимателя Виктора Сийлатса (61) Кейт Сийлатс (38) обвиняет отца в воровстве имущества на сумму 20 млн евро, а отец в свою очередь считает себя жертвой вымогательства, пишет Eesti Ekspress.

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Евгений Басюл: работа в госсекторе — это мой выбор

Главный специалист отдела авиации и мореходства Министерства экономики и коммуникации Евгений Басюл рассказал о том, как он получил работу своей мечты.

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Глава реформистов Певкур считает возможным создание коалиции с EKRE

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur Foto: Hendrik Osula

Председатель Партии реформ Ханно Перкур подтвердил, что партия готова сформировать коалицию со всеми парламентскими партиями, в том числе и с EKRE.

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Меэлис Пай о своем увольнении: все это уже было в советской России 20-х и 30-х

KÜLM KOHT: Meelis Pai kinnitab, et Linnahalli kunstilise juhi amet ei ole soe koht. Madis Veltman

Уволенный с должности художественного руководителя культурного центра ”Сальме” Меэлис Пай прислал в редакцию Delfi очередное опровержение обвинений в свой адрес.

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ФОТО: 12 000 детей и Керсти Кальюлайд приняли участие в благотворительном забеге

President Kersti Kaljulaid heategevuslikul Teatejooksul FOTO: Marko Mumm

В 25 городах Эстонии прошла благотворительная эстафета, в которой приняли участие около 12 000 детей.

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Конфликт в семье Сийлатсов: отец выставил сыну счет за самолет на сумму 1,5 млн евро

POEG JA ISA RIIUS: Keith ja Viktor Siilats. Arno Saar/Teet Malsroos/Õhtuleht

Совсем недавно Delfi обнародовал историю конфликта в семье известных эстонских предпринимателей. Одним из камней преткновения в спорах между отцом Виктором Сийлатсом и сыном Кейтом Сийлатсом стал принадлежащий семейной фирме самолет, пишет Eesti Ekspress.

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Нарвский музей избежит закрытия, но сколько Нарва даст ему денег — пока неизвестно

Foto: Roman Vikulov

Получит ли целевое учреждение ”Нарвский музей” от города спасительные для него 200 тысяч евро, выяснится 18 мая, в Международный день музеев, на заседании Нарвского горсобрания, но есть вероятность, что музею будет предоставлена меньшая сумма.

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ФОТО: ОЛПЭ объявила антивоенную кампанию, чтобы ”вернуть Эстонии реальную независимость”

EÜVP voldik Foto: Olga Privalova, Delfi

9 мая около половины восьмого вечера на скамейке автобусной остановки "Хобуяама" журналист Delfi обнаружила несколько листовок Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Партия объявила ”антивоенную кампанию против гонки вооружений и за вывод иностранных войск с территории Эстонии”.

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Совет ЕС окончательно утвердил безвиз Украины

Foto: John MacDougall, AFP

Совет ЕС утвердил законодательную инициативу ввести безвизовый режим для граждан Украины. Это последнее политическое решение на пути безвизовых путешествий украинцев.

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Ратас: 9 мая 1945-го означал продолжение тяжелой оккупации

Foto: Sven Arbet

На сегодняшней пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас выразил надежду на то, что как Ольга Иванова, так и Оудекки Лооне впредь будут воздерживаться от противоречивых заявлений общественности.

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ФОТО: Майлис Репс пришла на заседание правительства с ребенком

Facebook

7 мая министр науки и образования Майлис Репс стала мамой в шестой раз. Девочку назвали Шарлоттой, а недавно Репс появилась на заседании правительства вместе с дочкой.

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Красный Крест отзывает содержащий опасные рекомендации учебник по оказанию первой помощи

Foto: Priit Simson

После вмешательства Министерства социальных дел Красный Крест Эстонии отзывает содержащий ошибки учебник по оказанию первой помощи.

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ФОТО И ВИДЕО читателей: Зима не хочет отступать с востока Эстонии

Читатели Delfi прислали фотографии из Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где с утра продолжает идти снег. Зима не хочет сдавать свои позиции!

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ФОТО: На дне Финского залива обнаружен бомбардировщик времен Второй мировой

Nord Stream 2

Вблизи от линии Балтийского газопровода компании Nord Stream на дне Финского залива был обнаружен бомбардировщик времен Второй мировой войны в исключительно хорошем состоянии. Самолет залегает на глубине 100 метров в западной части залива, сообщает YLE.

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ОПРОС: За кого вы будете голосовать во втором полуфинале “Евровидения”?

Eurovision 2017 Kiiev neljas päev Foto: Andres Putting

Уже сегодня, в 22:00 состоится второй полуфинал песенного конкурса “Евровидения”. В этом полуфинале жители Эстонии могут голосовать, кому отдадите свой голос вы? Напоминаем, что за свою страну голосовать нельзя.

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Нийнистё: мы не можем дать Эстонии никаких гарантий безопасности, потому что их нет и у нас самих

Президент Саули Нийнистё считает понятным, что Финляндия по-прежнему не может дать Эстонии гарантий безопасности. Нийнистё никак не может понять внешнеполитической шумихи, в центре которой он в прошлые выходные оказался.

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Рийгикогу приступает к ратификации договора об оборонном сотрудничестве с США

Foto on illustratiivne Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Парламент Эстонии в четверг в первом чтении рассмотрит ратификацию соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, заключенным между Эстонией и Соединенными Штатами Америки.

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”Наша цель — революция”. Веганы намерены покорить школы и детские сады Эстонии

Shutterstock

Если раньше государственные рекомендации по организации питания детей устанавливали, что доля животных жиров в рационе должна составлять как минимум 75%, то под давлением веганов формулировка ”как минимум” была заменена на ”до”, пишет Eesti Ekspress.

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Ловивший покемонов в церкви блогер признан виновным в оскорблении верующих и возбуждении вражды

Foto: Madis Veltman

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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От Таджикистана до Калифорнии: куда едут за знаниями молодые люди из Эстонии и что они там приобретают

Tudengitel on võimalus maakondade arengusse panustada. Foto: Korraldaja

Сотням молодых людей сейчас необходимо выбрать будущую специальность и место учебы. Одни руководствуются поговоркой «где родился, там и пригодился» и поступают в эстонские вузы, другие не хотят загонять себя в рамки одной страны и едут исполнять мечты за рубеж. «МК-Эстония» собрала истории поступления семерых молодых людей, которые решились покинуть родные пенаты.

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Правительство Франции ушло в отставку

Foto: Natalia Seliverstova, Sputnik

Премьер-министр Франции Бернар Казнев и правительство страны подали в отставку в преддверии вступления в полномочия избранного президента Эммануэля Макрона. Соответствующее заявление размещено на сайте кабинета министров в среду, 10 мая.

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