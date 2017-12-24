ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бесснежный сочельник, пожар в Ярваканди и фоторепортаж из Великого Устюга

В Таллинне снег так и не выпал! Но не будем расстраиваться, а посмотрим дайджест новостей за сегодня. Полюбуйтесь милыми фотографиями мероприятий сочельника и посмотрите фоторепортаж из города Деда Мороза. С праздником!
КАРТА: Где и по какой цене чаще всего отдыхают жители Эстонии на Рождество и Новый год
Основываясь на данных трех крупных туристических фирм Таллинна, Delfi выяснил, куда чаще всего едут отдыхать жители Эстонии на Рождество и Новый год, и сколько денег они готовы отдать за отдых на праздники.
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ФОТО и ВИДЕО: Найденное в ящике с мандаринами письмо из Марокко оказалось для семьи Пылдкиви судьбоносным
Моника (41) и Вейко (42) Пылдкиви родом из Йыгева. Сейчас они владеют уборочной фирмой в Финляндии, предоставляя работу 40 человекам.
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Вот это сервис! ТОП самых возмутительных случаев обращения с клиентами в 2017 году
ТОП
Хамство со стороны продавцов, покупки "с сюрпризом", намеренный обман и просто вопиющие ошибки в предоставлении услуг — читайте, с чем эстоноземельцам пришлось столкнуться в 2017 году. Возможно, неудачный опыт других поможет вам избежать подобных ситуаций в будущем.
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ВИДЕО: В Ярваканди открытым пламенем пылало старое здание бассейна
В субботу в 22:48 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в старом здании бассейна в Ярваканди. Здание на протяжении нескольких лет не использовалось.
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Apple призналась в умышленном замедлении старых iPhone
Одна из теорий заговоров — о том, что Apple специально замедляет старые iPhone — наконец-то официально подтвердилась. Но цель замедления заключается вовсе не в том, чтобы заставить пользователей покупать новые телефоны. Признания в этом грехе конспирологам еще придется подождать.
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ФОТО DELFI: В Таллинне провозглашен Рождественский мир
В сочельник, т.е. канун Рождества по григорианскому календарю, каноническому у католиков и лютеран, в полдень мэр Таллинна Таави Аас провозгласил Рождественский мир — время, на которое прекращаются войны и распри.
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ФОТОРЕПОРТАЖ DELFI: Путешествие в сказку. Великий Устюг — город, где живет Дед Мороз
В декабре, когда воздух пронизан чарующими ароматами елки и мандаринов, особенно хочется чуда и волшебства. Конечно, чуда можно ждать и под пальмой в Дубае или катаясь на верблюде в Египте, а можно отправиться на далекий север в занесенный снегами старинный город Великий Устюг, где каждый, от мала до велика, окунется в настоящую русскую сказку.
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Как министр МВД Анвельт проведет праздники, чего ждет от 2018 года и какого роста зарплат будет добиваться?
Министр МВД ЭР Андрес Анвельт празднует Рождество в широком семейном кругу на своем хуторе, а Новый год планирует отметить с друзьями и женой в окрестностях Нарвы. Министр говорит, что рождественский стол в его семье не отличается какими-то невероятными изысками, является традиционным эстонским. Главным ожиданием в отношении 2018 года Анвельт называет пропорциональный среднему росту зарплат в республике рост окладов в структурах МВД.
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ФОТО и ВИДЕО: Рождественский серфинг на Штромке! Эстонские Деды Морозы холода не боятся
В этот сочельник выдалась идеальная ветренная погода для серфингистов, которые надели на себя костюмы Деда Мороза и отправились покорять волны на пляже Штромка в Таллинне.
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Сторонники Навального официально выдвинули его в президенты
Инициативная группа избирателей в воскресенье в Москве проголосовала за выдвижение в президенты оппозиционера Алексея Навального.
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ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд посетила Пельгулиннаский родильный дом
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в сочельник посетила Пельгулиннаский родильный дом в Таллинне, где она провела почти час.
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ФОТО DELFI: Раз в столице нет снега, то можно прокатиться хотя бы на рождественском трамвае
Сегодня по Таллинну курсирует рождественский трамвай, а завтра его сменит рождественский троллейбус. Смотрите, как выглядит трамвай изнутри.
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ФОТО: Эвелин Ильвес рекламирует свое заведение как "ресторан первой леди" — законно ли это?
Пользователей Facebook заинтересовало, почему бывшая жена Тоомаса Хендрика Ильвеса Эвелин Ильвес рекламирует свой ресторан в Старом городе на английском языке как "ресторан первой леди" и имеет ли она на это право.
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”Хочется настоящей зимы” и ”Надеюсь на любовь”. Таллиннцы — об итогах уходящего года и вере в новогодние чудеса
Невероятно, но факт: до нового 2018 года остались считанные дни! Традиционно, это время подведения итогов. Чем запомнился нашим людям уходящий 2017-й? С оптимизмом ли смотрит в будущее наш народ?
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