20.01.2019, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бесплодные поиски утонувшего в реке Пирита на Крещение мужчины и гибель водителя мотосаней


rus.delfi.ee
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Jääauku sukeldunud mehe kadumispaik
Jääauku sukeldunud mehe kadumispaikFoto: Andres Putting

Праздновавшееся вчера православными Крещение Господня омрачилось трагедий на реке Пирита — нырнувший под лед мужчина пропал. Его поиски пока не дали положительного результата.

Сегодня в волости Отепя разбился катавшийся на мотосанях мужчина. Прибывшим на место происшествия медикам спасти его не удалось.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

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19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня. Его до сих пор не нашли.
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