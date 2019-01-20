ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бесплодные поиски утонувшего в реке Пирита на Крещение мужчины и гибель водителя мотосаней

Во время крещенского купания в проруби реки Пирита утонул мужчина

Foto: Jaanus Lensment

19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня.

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99-летний пенсионер из Йыхви нашел даму сердца и намерен жениться. "Врачи обещали, что я проживу еще 25 лет!”

Sven Arbet

Объявление в местной программе телепередач свело энергичного 99-летнего пенсионера и скромную дизайнера обуви, вернувшуюся из Молдавии в родные края, пишет Maaleht.

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Эстонские врачи приговорили 8-месячную девочку к смерти, а Больничная касса отказала в возможности бесплатного лечения за рубежом

Болезнь, с которой сражается крохотная Ариэлла, местной медицине незнакома. Уже два месяца одно обследование следует за другим, консилиум сменяет другой, а диагноза до сих пор нет. По словам матери, один из врачей ей прямо предложил перестать мучить ребенка и отпустить его, пишет "МК-Эстония".

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В Госдуме ответили на призыв журналиста эстонского Delfi направить ракеты на Петербург

Riigiduuma Foto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал слова эстонского журналиста, призвавшего к размещению на территории страны направленных на Санкт-Петербург ракет, передает РИА ”Новости”.

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ФОТО: Керсти Кальюлайд участвует в конькобежном марафоне Мульги

President osaleb Mulgi uisumaratonil Foto: Kenno Soo

Сегодня уже в десятый раз проходит конькобежный марафон Мульги на Вильяндиском озере. В нем участвует и президент ЭР Керсти Кальюлайд.

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В Японии скончался старейший мужчина в мире

Â© KYODO Kyodo / Reuters

В Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете — Масадзо Нонака, передает "Интерфакс".

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: Утонувший в проруби реки Пирита во время купания на Крещение мужчина до сих пор не найден. К поискам привлекают водолазов

Jääauku sukeldunud mehe kadumispaik Foto: Andres Putting

19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня. Его до сих пор не нашли.

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Утром 21 января нас ждет "кровавое" Суперлуние. Не пропустите! Следующее — в 2037 году

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Полное лунное затмение ночью 21 января будет уникальным. Если пропустите, то следующего придется ждать до 2037 года, предупреждает Deutsche Welle.

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