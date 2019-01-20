ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бесплодные поиски утонувшего в реке Пирита на Крещение мужчины и гибель водителя мотосаней

Праздновавшееся вчера православными Крещение Господня омрачилось трагедий на реке Пирита — нырнувший под лед мужчина пропал. Его поиски пока не дали положительного результата.
Сегодня в волости Отепя разбился катавшийся на мотосанях мужчина. Прибывшим на место происшествия медикам спасти его не удалось.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
ВИДЕО: Капитан молодежной сборной Эстонии: "Это был превосходный чемпионат!"
Молодежная сборная Эстонии по хоккею прекрасно выступила на чемпионате мира в Дивизионе 2В, выиграв все матчи. После церемонии награждения своими впечатлениям от турнира поделился с Delfi капитан команды Эдуард Слесаревский. Loe edasi…
Рейтинг эстонских инвесторов впервые в истории возглавила женщина
Во время крещенского купания в проруби реки Пирита утонул мужчина
19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня. Loe edasi…
99-летний пенсионер из Йыхви нашел даму сердца и намерен жениться. "Врачи обещали, что я проживу еще 25 лет!”
Объявление в местной программе телепередач свело энергичного 99-летнего пенсионера и скромную дизайнера обуви, вернувшуюся из Молдавии в родные края, пишет Maaleht. Loe edasi…
Эстонские врачи приговорили 8-месячную девочку к смерти, а Больничная касса отказала в возможности бесплатного лечения за рубежом
Болезнь, с которой сражается крохотная Ариэлла, местной медицине незнакома. Уже два месяца одно обследование следует за другим, консилиум сменяет другой, а диагноза до сих пор нет. По словам матери, один из врачей ей прямо предложил перестать мучить ребенка и отпустить его, пишет "МК-Эстония". Loe edasi…
В Госдуме ответили на призыв журналиста эстонского Delfi направить ракеты на Петербург
Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал слова эстонского журналиста, призвавшего к размещению на территории страны направленных на Санкт-Петербург ракет, передает РИА ”Новости”. Loe edasi…
ФОТО: Керсти Кальюлайд участвует в конькобежном марафоне Мульги
Сегодня уже в десятый раз проходит конькобежный марафон Мульги на Вильяндиском озере. В нем участвует и президент ЭР Керсти Кальюлайд. Loe edasi…
В Японии скончался старейший мужчина в мире
В Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете — Масадзо Нонака, передает "Интерфакс". Loe edasi…
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: Утонувший в проруби реки Пирита во время купания на Крещение мужчина до сих пор не найден. К поискам привлекают водолазов
19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня. Его до сих пор не нашли. Loe edasi…
Утром 21 января нас ждет "кровавое" Суперлуние. Не пропустите! Следующее — в 2037 году
”Сейчас ездим на пределе”. Новая глава Elron — о планах, бедах, растущих скоростях и бесплатной езде
Новая глава Elron Мерике Сакс считает, что самая большая проблема компании — нехватка поездов. Особенно это чувствуется на линиях Таллинн-Нарва и Таллинн-Тарту. Приводим интервью с Сакс в сокращенном виде. Полностью можете прочесть его тут. Loe edasi…
ФОТО: В Ласнамяэ прошел Фестиваль света, на котором можно было увидеть самый большой костер из новогодних елок
Сегодня в 18.00 в Ласнамяэ, на площадке Паэвялья начался Фестиваль света, который также называют Праздником огня. Loe edasi…
В Валгамаа погиб вылетевший на мотосанях с походной тропы мужчина
Сегодня после обеда в волости Отепя, что в Валгамаа, произошел несчастный случай — погиб съехавший на мотосанях в походной тропы 49-летний мужчина. Loe edasi…
ФОТО DELFI: Что происходит, когда в Omniva рвут отправленное по почте письмо?
Редакция Eesti Naine получила от читателя бумажное письмо, которое по пути из Тарту в Таллинн подверглось разрушительному воздействию. Что должен делать почтовый работник в такой ситуации и кто несет ответственность? Loe edasi…
Как быть, если из-за предприимчивых соседей у вас в квартире вонь, а в подъезде — шум?
Жительница поселка Нисси Людмила Мезенцев несколько лет боролась с тем, что соседи устроили салон красоты на дому, рассказывает "МК-Эстония". Loe edasi…